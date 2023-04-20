Никто из нас не мог предвидеть Covid-19, нарушение логистических цепочек и банковский кризис. В наших силах прямо сейчас — предоставлять лучший сервис, выполнять заказы клиентов, хорошо относиться к друг другу и фокусироваться на будущем, которое точно будет светлым. Тяжело оказаться в ситуации, в которой мы сейчас находимся, но это не продлится вечно.

Будьте примером для подражания, будьте добрыми и хорошо относитесь к другим людям.

Хватит спрашивать: «Что нам делать, если мы не получим бонусы?» Достаньте нам грёбанные $26 млн! Потратьте время и силы на мысли о деньгах, которые нам нужны, и не думайте, что делать, если вы не получите премию. Хорошо? Я хочу от вас немного ответственности.