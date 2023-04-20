«Думайте о деньгах для компании, а не бонусах»: глава мебельной фирмы — на вопрос сотрудников, как работать без премий Статьи редакции
После публикации видео с совещания предпринимательница извинилась за то, что её «призыв сплотиться» мог «показаться бесчувственным».
- В середине апреля 2023 года в соцсетях разошлось видео, на котором глава мебельной компании MillerKnoll Андреа Оуэн отвечает сотрудникам на вопрос, как им сохранить мотивацию под угрозой потери премии по итогам года. Твит с роликом набрал 27 млн просмотров и вызвал дискуссии среди пользователей.
- В подписи к видео указано, что Оуэн начислила себе $6,4 млн бонусов и отметила премии остальным сотрудникам — но подтверждений этой информации нет. Её зарплата за 2022 год, согласно поданным в SEC документам, составила $4,98 млн — включая бонусы и акции. А сама речь Оуэн была ответом на вопрос «как нам сохранить мотивацию в непростые времена», отмечает Vice.
- Оуэн предложила сотрудникам «сосредоточиться на вещах, которые они могут контролировать», и финансовых потребностях компании, а не «спрашивать, что делать, если мы не получим бонусы».
- Кроме этого, Оуэн рассказала про своего предыдущего начальника, который однажды сказал ей, что «можно посетить “город жалости”, но нельзя жить в нём вечно», и предложила сотрудникам поскорее из этого города уезжать.
- Представитель MillerKnoll пояснил Insider, что $26 млн, о которых идёт речь, — это внутренний показатель компании, от которого зависят бонусы сотрудников. Кроме того, финансовый год ещё не закончился, и только по его итогам будут назначать дополнительные выплаты. Сам ролик в MillerKnoll назвали «вырванным из контекста», так как он длится 90 секунд, а вся встреча шла больше часа.
- После того как видео стало популярным, Оуэн извинилась перед сотрудниками по почте, пишет Vice. Она объяснила, что «хотела призвать их сплотиться вокруг общей цели» и не думала, что её слова «кому-то покажутся бесчувственными».
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На самом деле что в этом оскорбительного? У компании есть KPI, которого необходимо достичь чтобы получить часть пирога. Не достигается KPI, нет бонусов потому что не заработаны деньги для этих бонусов.
Все обсуждение выглядит смешно только потому что сотрудники в западном мире привыкли жить на инвесторские деньги и давно забыли что коммерческая компания создана для заработка денег. А тут возмутились что им это напомнили и как мне кажется не грубо, да экспрессивно и эмоционально, но грубости на мой взгляд не было.
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Учитывая что они не уволились, то скорее всего они и не возмутились, кроме самых отбитых, которых явно не много. Очевидно, что возмутились только те, кто увидел это видео и подпись под ней, которая не соответствует реальности.
Тем более бонус мне кажется по определению что-то дополнительное к уже итак выплаченной зарплате.
«Думайте о деньгах для руководства, а не о своих бонусах» - fixed
«Золотой» руководитель, ей богу.
— «Вы там соберитесь и не нойте, а я пока себе под 3 ляма баксов бонусами добавлю».
Откуда ты бред этот вырвал? У всех компаний, которые выделяют менеджерам акции (а в посте указано, что она из таких), около 50% заработка идёт от акций. То есть 2.5 ляма она получила дивидентами от акций. Сейчас все крупные компании так действуют. Некоторые больше 10 лет. Так что её зп+бонус= 2.5 ляма. Или 200 тысяч в месяц. Довольно мало для топ-менеджера в Европе. Менеджер в магазине электроники около 40 имеет в условной Испании. В Нидерландах ещё больше. В Германии по меньше, там 20, наверное, будет. Так что не так много она "себе начислила". Да и работники бы давно уволились с такой компании. Благо конкуренты всегда счастливы переманить опытных сотрудников у других крупных игроков. Так что бух работы бы не остались и все прекрасно это понимают.
Денег нет, но вы держитесь (с)
Послушал в оригинале - отличная речь, хорошо говорит, по делу и вежливо. Хоть в пример другим руководителям ставь!