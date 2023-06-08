Офис
Полина Лааксо

Google начнёт следить за посещаемостью офисов, учитывать её в ревью и слать напоминания «прогульщикам» — CNBC Статьи редакции

Тем, кому официально разрешили удалёнку, посоветовали пересмотреть предпочтения.

Источник: Love That Design
  • Google обновила политику гибридного формата работы, сообщило CNBC со ссылкой на внутреннее письмо сотрудникам. В нём директор по персоналу Фиона Чиккони отметила, что «личное взаимодействие не заменит ничто». По её словам, многие продукты, представленные на конференциях I/O и Google Marketing Live, команды разрабатывали, сотрудничая «бок о бок».
  • С апреля 2022 года сотрудники Google должны были ходить в офис три раза в неделю, но строго за ними не следили. Теперь же учитывать посещаемость будут в промежуточных ревью эффективности труда, а мониторить её будут по данным пропусков.
  • Компания понимает, что обстоятельства могут быть разными, но тем, кто слишком часто «прогуливает», будут рассылать напоминания. Если сотрудник делает это постоянно на протяжении длительного срока, обсуждать с ним «следующие шаги» будет HR-менеджер.
  • В письме Чиконни также отдельно обратилась к сотрудникам, которые получили официальное разрешение работать полностью удалённо, но при этом живут там, где у Google есть офис. Она посоветовала им подумать о переходе на гибридный формат, так как физическое присутствие позволит «лучше всего прочувствовать единение с сообществом Google».
  • По информации CNBC, в другом документе говорится, что право на полную удалёнку могут отозвать, если у компании изменятся бизнес-потребности. Впредь давать такое право будут только в виде исключения.
  • Google хотела вернуть сотрудников в офисы ещё в 2021 году. Она решила обновить помещения на фоне пандемии и заявила, что на постоянной удалёнке останется лишь 20% штата. Ужесточение текущих правил CNBC связывает с «ИИ-гонкой», в которой компания соперничает с Microsoft и желанием сократить утечки информации.
  • В феврале 2023 года о переходе на гибридный формат работы также объявила Amazon. Около 30 тысяч сотрудников подписали петицию против принудительного возвращения в офис. В Tesla Илона Маска удалёнка вообще запрещена — предприниматель называл её привилегией, которой нет у многих специалистов, благодаря которым «"ноутбучная" каста, живущая в стране грёз», и может позволить себе работать из дома.

#новость #google #удаленка

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44 комментария
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 fffggg gggfff

ну а как еще hr менеджерам бюджеты осваивать на всякую корпоративную херню типа "печенек и спорт залов". без этого ж сложно работникам лояльность прививать. домогаться и орать еще сложно.

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Mary Murray

если кодеры будут сидеть дома это же сколько манагеров придется выгнать ) - а там все свои - дочки внучки сучки и жучки

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Пена Литрова

Ну и правы в целом. Важно хоть иногда видеться лицом к лицу, особенно при такой работе.

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Андрей Страдов

В чём важность видеться вживую?

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Mary Murray

чтобы сказать - глаза бы мои вас не видели)

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BaronKorf

Потому что эффективность удаленки ничем не подтверждена, кроме уверенных комментов удаленщиков интровертов.

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Андрей Страдов

Времени пандемии было мало, чтобы оценить эффективность удалёнки? У вас есть какие-то цифры, показывающие, что эффективность удалённых команд ниже эффективности команд, работающих в офисе?

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Кузьмич

Оценили и поняли) И крупные компании начали выгонять в офис, что для бинарных айтишнегов интровертов, как серпом по яйцам

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Анна Ершова

Сейчас пока есть возможность побегать от работодателя к работодателю в поисках вечной удаленки, но рано или поздно такие места закончатся, потащат тушки свои в офис. Из Верхнезалупинска работать на Мск будет возможно только для совсем-совсем топовых единиц, коими большинство не является при всем их задранном самомнении

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Влад

Хорошая отмаза. А где обратное утверждение?

HR просто стало скучно и они снова занимаются имитацией работы. Других же проблем нет, да?

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Кузьмич

HR без распоряжения руководства, ничего делать не будут

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Кузьмич

На удаленке проще заниматься своими делами вместо работы

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Андрей Страдов

А в офисе можно вместо работы ходить болтать с коллегами, курить и пить кофе по 100500 раз в день.

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Кузьмич

Можно, но это становится заметнее.

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Mike V. Gorbunov

И чем же отличается заметное ничегонеделание от незаметного?

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Кузьмич

Людей способных самоорганизоваться, единицы, остальных нужно пинать

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Mary Murray

точно - пинать бить плеткой и не кормить - а лучше посадить в шарашки за колючку)

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Кузьмич

Садо-мазо, ну что ж если просят, компания всегда готова пойти на встречу

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Mary Murray

можно в туалете еще сидеть - если туалет хороший)

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Mary Murray

дело в банальной экономии времени проезда расходов на транспорт расходов на офис - огромная экономия

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Кузьмич

И тем не менее крупные компании готовы идти на эти расходы, странные они какие, не хотят денег кучу сэкономить.

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Mary Murray

это не факт. да и в крупных компаниях тоже есть масса интересантов тратить деньги - не свои а владельцев

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Влад

При какой работе? Это не пожарник или не врач, который должен посмотреть больного.

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Mary Murray

наоборот - важно не видеться вообще

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Denis

1. Зачем?
2. Какой 'такой'?

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Кузьмич

Плач айтишников, которые из дома лучше работают, через 3.... 2..... 1.....

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Марк

Согласен, зачем вообще это нужно. Дома приятнее и продуктивнее)

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Кузьмич

Если бы было продуктивнее, Amazon, GooGLe и прочие не выгоняли в офис

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Stanislav Lysikov

Все эти компании не продуктивны :)

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Кузьмич

То ли дело айтишники из дома)))

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Tatul Aghoyan

Откройте у нас офис Google Я каждый день ходить буду

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Mary Murray

чтобы качаться там в кресле качалке и спать на мягких пуфиках )

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Бинарный Ёж

Пополнить холодильник едой из кафетерия.

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Denis

Ходил пока был открыт?

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Mary Murray

стадо не должно разбредаться) пусть сидят в загоне

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Слегка Придурковатый

Мне одному кажется, или чувак справа пиздец огромный и какой-то непропорциональный?

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Yaroslav Tikhonov

Фишай снимает, геометрия нарушена

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Слегка Придурковатый

То есть ты не допускаешь мысли, что чувак справа - просто ебейший гигант, который всю эту лилипутскую мелочь снизу может чуть ли не одной ногой раздавить?

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Alexey

Капиталисты проклятые!

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alpden

есть два типа людей, одни продуктивны в офисе, другие наоборот.
и вот начинается, одних домой, других наоборот в офис 😂

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умный человек

Дух свободы

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Sergeant Ding

А что, там крепостные работают? Не нравятся условия - найдите лучше

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умный человек

"Не нравится страна - валите из страны"
Зачем поражать в правах своих рабочих?

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Вадим Д.

Напоминания прогульщикам 😂

посоветовали пересмотреть предпочтения

А вот это уже больше похоже на корпоративный подход.

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44 комментария
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