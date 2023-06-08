Google начнёт следить за посещаемостью офисов, учитывать её в ревью и слать напоминания «прогульщикам» — CNBC Статьи редакции
Тем, кому официально разрешили удалёнку, посоветовали пересмотреть предпочтения.
- Google обновила политику гибридного формата работы, сообщило CNBC со ссылкой на внутреннее письмо сотрудникам. В нём директор по персоналу Фиона Чиккони отметила, что «личное взаимодействие не заменит ничто». По её словам, многие продукты, представленные на конференциях I/O и Google Marketing Live, команды разрабатывали, сотрудничая «бок о бок».
- С апреля 2022 года сотрудники Google должны были ходить в офис три раза в неделю, но строго за ними не следили. Теперь же учитывать посещаемость будут в промежуточных ревью эффективности труда, а мониторить её будут по данным пропусков.
- Компания понимает, что обстоятельства могут быть разными, но тем, кто слишком часто «прогуливает», будут рассылать напоминания. Если сотрудник делает это постоянно на протяжении длительного срока, обсуждать с ним «следующие шаги» будет HR-менеджер.
- В письме Чиконни также отдельно обратилась к сотрудникам, которые получили официальное разрешение работать полностью удалённо, но при этом живут там, где у Google есть офис. Она посоветовала им подумать о переходе на гибридный формат, так как физическое присутствие позволит «лучше всего прочувствовать единение с сообществом Google».
- По информации CNBC, в другом документе говорится, что право на полную удалёнку могут отозвать, если у компании изменятся бизнес-потребности. Впредь давать такое право будут только в виде исключения.
- Google хотела вернуть сотрудников в офисы ещё в 2021 году. Она решила обновить помещения на фоне пандемии и заявила, что на постоянной удалёнке останется лишь 20% штата. Ужесточение текущих правил CNBC связывает с «ИИ-гонкой», в которой компания соперничает с Microsoft и желанием сократить утечки информации.
- В феврале 2023 года о переходе на гибридный формат работы также объявила Amazon. Около 30 тысяч сотрудников подписали петицию против принудительного возвращения в офис. В Tesla Илона Маска удалёнка вообще запрещена — предприниматель называл её привилегией, которой нет у многих специалистов, благодаря которым «"ноутбучная" каста, живущая в стране грёз», и может позволить себе работать из дома.
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ну а как еще hr менеджерам бюджеты осваивать на всякую корпоративную херню типа "печенек и спорт залов". без этого ж сложно работникам лояльность прививать. домогаться и орать еще сложно.
если кодеры будут сидеть дома это же сколько манагеров придется выгнать ) - а там все свои - дочки внучки сучки и жучки
Ну и правы в целом. Важно хоть иногда видеться лицом к лицу, особенно при такой работе.
В чём важность видеться вживую?
чтобы сказать - глаза бы мои вас не видели)
Потому что эффективность удаленки ничем не подтверждена, кроме уверенных комментов удаленщиков интровертов.
Времени пандемии было мало, чтобы оценить эффективность удалёнки? У вас есть какие-то цифры, показывающие, что эффективность удалённых команд ниже эффективности команд, работающих в офисе?
Оценили и поняли) И крупные компании начали выгонять в офис, что для бинарных айтишнегов интровертов, как серпом по яйцам
Сейчас пока есть возможность побегать от работодателя к работодателю в поисках вечной удаленки, но рано или поздно такие места закончатся, потащат тушки свои в офис. Из Верхнезалупинска работать на Мск будет возможно только для совсем-совсем топовых единиц, коими большинство не является при всем их задранном самомнении
Хорошая отмаза. А где обратное утверждение?
HR просто стало скучно и они снова занимаются имитацией работы. Других же проблем нет, да?
HR без распоряжения руководства, ничего делать не будут
На удаленке проще заниматься своими делами вместо работы
А в офисе можно вместо работы ходить болтать с коллегами, курить и пить кофе по 100500 раз в день.
Можно, но это становится заметнее.
И чем же отличается заметное ничегонеделание от незаметного?
Людей способных самоорганизоваться, единицы, остальных нужно пинать
точно - пинать бить плеткой и не кормить - а лучше посадить в шарашки за колючку)
Садо-мазо, ну что ж если просят, компания всегда готова пойти на встречу
можно в туалете еще сидеть - если туалет хороший)
дело в банальной экономии времени проезда расходов на транспорт расходов на офис - огромная экономия
И тем не менее крупные компании готовы идти на эти расходы, странные они какие, не хотят денег кучу сэкономить.
это не факт. да и в крупных компаниях тоже есть масса интересантов тратить деньги - не свои а владельцев
При какой работе? Это не пожарник или не врач, который должен посмотреть больного.
наоборот - важно не видеться вообще
1. Зачем?
2. Какой 'такой'?
Плач айтишников, которые из дома лучше работают, через 3.... 2..... 1.....
Согласен, зачем вообще это нужно. Дома приятнее и продуктивнее)
Если бы было продуктивнее, Amazon, GooGLe и прочие не выгоняли в офис
Все эти компании не продуктивны :)
То ли дело айтишники из дома)))
Откройте у нас офис Google Я каждый день ходить буду
чтобы качаться там в кресле качалке и спать на мягких пуфиках )
Пополнить холодильник едой из кафетерия.
Ходил пока был открыт?
стадо не должно разбредаться) пусть сидят в загоне
Мне одному кажется, или чувак справа пиздец огромный и какой-то непропорциональный?
Фишай снимает, геометрия нарушена
То есть ты не допускаешь мысли, что чувак справа - просто ебейший гигант, который всю эту лилипутскую мелочь снизу может чуть ли не одной ногой раздавить?
Капиталисты проклятые!
есть два типа людей, одни продуктивны в офисе, другие наоборот.
и вот начинается, одних домой, других наоборот в офис 😂
Дух свободы
А что, там крепостные работают? Не нравятся условия - найдите лучше
"Не нравится страна - валите из страны"
Зачем поражать в правах своих рабочих?
Напоминания прогульщикам 😂посоветовали пересмотреть предпочтения
А вот это уже больше похоже на корпоративный подход.