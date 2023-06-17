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Офис
Полина Лааксо

Как устроен коворкинг, где с первого этажа на последний можно подняться на велосипеде Статьи редакции

Причём не слезая с него по прибытии.

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Источник: KES Photo
  • С декабря 2022 года в Бентовилле, штат Арканзас, работает коворкинг под названием Ledger — это шестиэтажное здание площадью 21,4 тысячи м². Его отличительная особенность — наличие пандуса длиной 1,18 км с углом уклона в 5%.
  • Пандус окружает здание по всему периметру, поэтому до пятого этажа можно добраться на велосипеде. На шестом располагается патио для мероприятий на открытом воздухе — это крыша, выход на которую есть только внутри здания, пишет Fast Company.
  • С каждым новым этажом ширина «рампы» сужается, чтобы было видно только предыдущий этаж, а не пролёт до земли. Вдоль самих окон при этом есть зоны, где можно пообщаться с коллегами и другими посетителями, позвонить или отдохнуть.
  • Для велосипедистов предусмотрена парковка — оставить на ней своё транспортное средство могут те, кто заплатил за дневной пропуск или месячное членство. На открытых этажах также есть небольшие стоянки и при желании можно арендовать велосипедный замок.
Эксперт по недвижимости Бентонвилля Энтони Мозли проезжает на велосипеде через все пандусы. Источник: YouTube
  • Дизайн здания разрабатывали бюро Rojkind Arquitectos, Marlon Blackwell Architects и Каллаган Хориючи. Изначально коворкингом должна была управлять компания WeWork, но после того как в сентябре 2019 года её оценка обвалилась с $47 млрд до $20-30 млрд, проект «встал».
  • Девелопер Ledger Джош Кайлс хотел сохранить саму концепцию как места для работы, но вместе с архитекторами решил соотнести её с культурой Бентонвилля — в США город известен как столица «горной езды на велосипедах».
  • Стоимость здания оценили в $51,7 млн, а парковочный гараж — в $20,1 млн.
Байкеры спускаются по пандусам Ledger
  • В Ledger есть зоны для совместной и индивидуальной работы, переговорные и конференц-залы, игровая комната и помещение для медитаций, кафетерий и кофейня, магазины оптики и производителя велосипедов Specialized, несколько патио на открытом воздухе, бар, ремонт велосипедов и душевые.
  • Так как на каждый этаж можно зайти с «улицы», ритейлеры получают возможность быть замеченными не только на первом и втором уровнях, но и на пятом и шестом, отмечают архитекторы. По их словам, обычно магазины и кафе располагаются снизу.

  • Пропуск на день стоит $40. Стандартное членство обойдётся в $450 за месяц и даст доступ к переговоркам и другим открытым рабочим зонам. За $600 в месяц можно забронировать на своё имя понравившийся стол.

#офисы #велосипеды

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1 комментарий
Alex Kuleshov

и как?

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