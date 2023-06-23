В зданиях советской швейной фабрики Вильнюса в 2024 году откроют крупнейший в Европе технологический кампус за €100 млн Статьи редакции
Пока самым крупным считается парижский Station F на 33 тысячи м².
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- Строительством кампуса площадью 55 тысяч м² в литовской столице займётся частный инфраструктурный проект Tech Zity, пишут CNBC и TechCrunch. Tech Zity уже управляет тремя технокампусами в Вильнюсе, где работают Google, редакция Bored Panda и ИТ-компания из сферы здравоохранения Kilo Health.
- У проекта три основные задачи: создать единый «комьюнити-хаб» для местных и будущих стартапов, мотивировать удалёнщиков вернуться в офисы и предоставить места для работы компаниям со штатом до 300 человек и фрилансерам, которым нравится работать в общественных пространствах.
- Финансирование планируют получить из разных источников. Порядка €30 млн уже вложили основатель Tech Zity Дариус Жакайтис и сооснователь литовского маркетплейса Vinted Мантас Микукас — чтобы купить землю и здания, а также подготовиться к реконструкции. Ещё €70 млн надеются привлечь от частных инвесторов и банков.
- Кампус Tech Zity Vilnius будет располагаться менее чем в 3 км от центра города в «хипстерском» районе Науяместис — на месте зданий бывшей швейной фабрики советских времён с потолками высотой как минимум 7 м.
- Авторы проекта рассчитывают вторично использовать большую часть сохранившихся материалов и объектов — например, взять детали старых швейных машинок для производства стульев и переговорок, а из частей вентиляционных систем соорудить столы. Других деталей не приводят.
- Кампус, вдохновлённый электростанцией «Баттерси» и галереями Tate Modern, вместит 5000 удалёнщиков. Помимо мест для работы, комнат для совещаний и залов для мероприятий, там будут также рестораны, бары, образовательные, культурные и спортивные точки, чтобы посетители могли социализироваться.
- Над офисными помещениями также оборудуют до 80 «коливингов» с краткосрочной и долгосрочной арендой. Это позволит объекту работать круглосуточно, а компаниям-резидентам «принимать гостей».
Технологическая экосистема Литвы заметно оживилась в последние годы, пишет TechCrunch. По словам основателя Tech Zity Жакайтиса, на 2023 год в ней заняты порядка 18 тысяч человек — «квалифицированных, продуктивных, ориентированных на результат, агрессивно развивающих свой собственный бизнес».
- Стране, как технологическому хабу, ещё далеко до Великобритании и Франции, отмечает CNBC. В 2022 году она привлекла €222 млн венчурных инвестиций против €30 млрд, которые получила первая, и €13,5 млрд, полученных Францией. Однако интерес инвесторов к местным проектам растёт.
Располагаться айтишникам в бывшей советской фабрике - это же несмываемый зашквар для свободолюбивых гордых литовцев. Там же каждый кусочек стены, как её не закрашивай, будет светиться империализмом и тиранией.
Можно провести обряд очистки зданий от злой энергии СССР. Например, проведя гей-вечеринку
Проклятый СССР понастроил зданий, теперь приходится возиться и переделывать их во всякое
Эти здания идеально для офисов подходят. Высокие потолки, широкие лестницы
А без проклятого СССР там была бы безжизненная пустошь? У вас какая-то извращённая логика.
Думаете надо восстановить историческую справедливость и вернуть исконно советские фабрики?
Процесс замены убыточного реального производства на приносящее гораздо большую прибыль виртуальное идёт уже полвека.
Лет 20 назад со стороны Intel помогал начинающим финским игровым разработчикам (Housemarque, Remedy, вот это всё), было всё то же самое — все они сидели в бывших зданиях фабрик, которые к тому моменту закрылись.
Реальное производство выгодно только там, где остались дешёвые ресурсы — электроэнергия, вода, рабочие руки. Либо же производимый продукт настолько дорогой и стратегический (например, ракеты SpaceX), что перекрывает все затраты.
Где ж литовцам столько айтишников взять, чтоб заселить все это? Я бы поехал, но у них денег столько нет.
Насколько я знаю, вся Прибалтика не выдает рабочие визы россиянам еще с марта прошлого года.
Даже при желании не выйдет поехать.
Страуструп перелогиньтесь)
Ну вот, например, Варгейминг переехал из Минска в Вильнюс.
Численность офиса Епама в Вильнюсе второй год растет высокими темпами, а в том же Минске сокращается. Есть и другие работодатели с белорусскими корнями, поменьше размером
https://officelife.media/news/42387-v-nbsp-litovskom-it-sektore-poyavilsya-vtoroy-tysyachnik-s-nbsp-belorusskimi-kornyami/
Еще один убийца кремниевой долины
косплэят Сколково
Пускай становится в очередь)
А зачем удаленьщикам обратно в офисы ?
чтобы начальство стояло сзади работника и говорило - какую же чушь ты пишешь да ты же ничего не знаешь)
Интересный нюанс: с одной стороны все за равноправие, инклюзивность.
С другой стороны Европейцы умеют считать деньги и закрывают фабрики (действительно, кому нужна футболка из Эстонии за 100 евро), а покупают дешевую одежду из Бангладеша, Пакистана и так далее.
Но как же инклюзивность, равноправие, создание новых рабочих мест, налогов?
ну так в Бангладеше и Пакистане и создают инклюзивную среду, так сказать
Рабочие места нужны не простые, а создающие высокую добавленную стоимость. 100 квалифицированных айтишников создадут больше добавленной стоимости и получают большую зарплату, чем 500 швей.
А как же "проклятый совок", "тирания" и "построенное на крови"?
Как-то избирательно они избавляются от всего советского. То что выгодно и удобно - оставляем.
"вдохновлённый электростанцией «Баттерси» и галереями Tate Modern, вместит 5000 удалёнщиков" - готов поспорить что без вышек с автоматчиками, вдохновлёнными Аушвицом и Дахау, не вместит
зачем нужны офисы в век удаленки
Есть четко отслеживаемый тренд по загону людей обратно в офисы. Либо, в лучшем случае, переходу в сторону гибридного режима работы. Как в Европе, так и в США
а можно в нем поселиться?
Смотря какое у вас гражданство
Вторая жизнь советской фабрики!
Добавь одну букву в название района, а одну убери. Раздели слово пополам и получишь два слова отражающие хипстерскую философию.
Карго-культ?
Теперь все из Швейцарий и Лондона в Вильну переедут!