Технологическая экосистема Литвы заметно оживилась в последние годы, пишет TechCrunch. По словам основателя Tech Zity Жакайтиса, на 2023 год в ней заняты порядка 18 тысяч человек — «квалифицированных, продуктивных, ориентированных на результат, агрессивно развивающих свой собственный бизнес».