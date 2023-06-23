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Офис
Полина Лааксо

В зданиях советской швейной фабрики Вильнюса в 2024 году откроют крупнейший в Европе технологический кампус за €100 млн Статьи редакции

Пока самым крупным считается парижский Station F на 33 тысячи м².

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  • Строительством кампуса площадью 55 тысяч м² в литовской столице займётся частный инфраструктурный проект Tech Zity, пишут CNBC и TechCrunch. Tech Zity уже управляет тремя технокампусами в Вильнюсе, где работают Google, редакция Bored Panda и ИТ-компания из сферы здравоохранения Kilo Health.
  • У проекта три основные задачи: создать единый «комьюнити-хаб» для местных и будущих стартапов, мотивировать удалёнщиков вернуться в офисы и предоставить места для работы компаниям со штатом до 300 человек и фрилансерам, которым нравится работать в общественных пространствах.
  • Финансирование планируют получить из разных источников. Порядка €30 млн уже вложили основатель Tech Zity Дариус Жакайтис и сооснователь литовского маркетплейса Vinted Мантас Микукас — чтобы купить землю и здания, а также подготовиться к реконструкции. Ещё €70 млн надеются привлечь от частных инвесторов и банков.
Рендер. Источник: Tech Zity — здесь и далее, где не указано иное
Рендер
  • Кампус Tech Zity Vilnius будет располагаться менее чем в 3 км от центра города в «хипстерском» районе Науяместис — на месте зданий бывшей швейной фабрики советских времён с потолками высотой как минимум 7 м.
  • Авторы проекта рассчитывают вторично использовать большую часть сохранившихся материалов и объектов — например, взять детали старых швейных машинок для производства стульев и переговорок, а из частей вентиляционных систем соорудить столы. Других деталей не приводят.
Так территория выглядит на момент публикации
  • Кампус, вдохновлённый электростанцией «Баттерси» и галереями Tate Modern, вместит 5000 удалёнщиков. Помимо мест для работы, комнат для совещаний и залов для мероприятий, там будут также рестораны, бары, образовательные, культурные и спортивные точки, чтобы посетители могли социализироваться.
  • Над офисными помещениями также оборудуют до 80 «коливингов» с краткосрочной и долгосрочной арендой. Это позволит объекту работать круглосуточно, а компаниям-резидентам «принимать гостей».
Рендер
Рендер

  • Технологическая экосистема Литвы заметно оживилась в последние годы, пишет TechCrunch. По словам основателя Tech Zity Жакайтиса, на 2023 год в ней заняты порядка 18 тысяч человек — «квалифицированных, продуктивных, ориентированных на результат, агрессивно развивающих свой собственный бизнес».

  • Стране, как технологическому хабу, ещё далеко до Великобритании и Франции, отмечает CNBC. В 2022 году она привлекла €222 млн венчурных инвестиций против €30 млрд, которые получила первая, и €13,5 млрд, полученных Францией. Однако интерес инвесторов к местным проектам растёт.

#офисы #коворкинги #литва #новость

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60 комментариев
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 Слегка Придурковатый

Располагаться айтишникам в бывшей советской фабрике - это же несмываемый зашквар для свободолюбивых гордых литовцев. Там же каждый кусочек стены, как её не закрашивай, будет светиться империализмом и тиранией.

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Dima Alexeev

Можно провести обряд очистки зданий от злой энергии СССР. Например, проведя гей-вечеринку

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7 комментариев
Dima Alexeev

Проклятый СССР понастроил зданий, теперь приходится возиться и переделывать их во всякое

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Aleksandr Bovin

Эти здания идеально для офисов подходят. Высокие потолки, широкие лестницы

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7 комментариев
F D

А без проклятого СССР там была бы безжизненная пустошь? У вас какая-то извращённая логика.

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Сергей С.

Думаете надо восстановить историческую справедливость и вернуть исконно советские фабрики?

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1 комментарий
Denis Bystruev

Процесс замены убыточного реального производства на приносящее гораздо большую прибыль виртуальное идёт уже полвека.

Лет 20 назад со стороны Intel помогал начинающим финским игровым разработчикам (Housemarque, Remedy, вот это всё), было всё то же самое — все они сидели в бывших зданиях фабрик, которые к тому моменту закрылись.

Реальное производство выгодно только там, где остались дешёвые ресурсы — электроэнергия, вода, рабочие руки. Либо же производимый продукт настолько дорогой и стратегический (например, ракеты SpaceX), что перекрывает все затраты.

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Вася Пражкин

Где ж литовцам столько айтишников взять, чтоб заселить все это? Я бы поехал, но у них денег столько нет.

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Mike Espoo

Насколько я знаю, вся Прибалтика не выдает рабочие визы россиянам еще с марта прошлого года.
Даже при желании не выйдет поехать.

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Mary Murray

Страуструп перелогиньтесь)

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Генерал Ермолов

Ну вот, например, Варгейминг переехал из Минска в Вильнюс.
Численность офиса Епама в Вильнюсе второй год растет высокими темпами, а в том же Минске сокращается. Есть и другие работодатели с белорусскими корнями, поменьше размером
https://officelife.media/news/42387-v-nbsp-litovskom-it-sektore-poyavilsya-vtoroy-tysyachnik-s-nbsp-belorusskimi-kornyami/

В литовском IT-секторе появился второй…
По данным ресурса rekvizitai.vz.lt, на 20 апреля число занятых в компании Wargaming Vilnius…
officelife.media
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Алеоп

Еще один убийца кремниевой долины

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Хозяин

косплэят Сколково

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Валерий Краснов

Пускай становится в очередь)

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alexrec

А зачем удаленьщикам обратно в офисы ?

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Mary Murray

чтобы начальство стояло сзади работника и говорило - какую же чушь ты пишешь да ты же ничего не знаешь)

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Тот самый партизан

Интересный нюанс: с одной стороны все за равноправие, инклюзивность.
С другой стороны Европейцы умеют считать деньги и закрывают фабрики (действительно, кому нужна футболка из Эстонии за 100 евро), а покупают дешевую одежду из Бангладеша, Пакистана и так далее.
Но как же инклюзивность, равноправие, создание новых рабочих мест, налогов?

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Драка вегетарианца с людоедом
создание новых рабочих мест, налогов

ну так в Бангладеше и Пакистане и создают инклюзивную среду, так сказать

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Генерал Ермолов

Рабочие места нужны не простые, а создающие высокую добавленную стоимость. 100 квалифицированных айтишников создадут больше добавленной стоимости и получают большую зарплату, чем 500 швей.

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2 комментария
Rax034

А как же "проклятый совок", "тирания" и "построенное на крови"?
Как-то избирательно они избавляются от всего советского. То что выгодно и удобно - оставляем.

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Хозяин

"вдохновлённый электростанцией «Баттерси» и галереями Tate Modern, вместит 5000 удалёнщиков" - готов поспорить что без вышек с автоматчиками, вдохновлёнными Аушвицом и Дахау, не вместит

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Mary Murray

зачем нужны офисы в век удаленки

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Piu-piu

Есть четко отслеживаемый тренд по загону людей обратно в офисы. Либо, в лучшем случае, переходу в сторону гибридного режима работы. Как в Европе, так и в США

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13 комментариев
Mary Murray

а можно в нем поселиться?

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Алеоп

Смотря какое у вас гражданство

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1 комментарий
Вадим Д.

Вторая жизнь советской фабрики!

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Griby Lenina
в «хипстерском» районе Науяместис

Добавь одну букву в название района, а одну убери. Раздели слово пополам и получишь два слова отражающие хипстерскую философию.

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Хозяин

Карго-культ?

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Alexander Golubev

Теперь все из Швейцарий и Лондона в Вильну переедут!

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