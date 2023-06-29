«Яндекс 360» откроет летние коворкинги в парке Москвы и на набережной в Санкт-Петербурге Статьи редакции
Площадки будут работать месяц — до начала августа.
- В Москве и Санкт-Петербурге откроются пространства «Орбита Яндекс 360». Внутри расположатся коворкинг и интерактивные зоны отдельных сервисов – «Диска», «Почты» и «Телемоста», рассказали в компании. Вход на площадку — бесплатный для всех желающих.
- В Москве пространство откроется 4 июля в Саду «Эрмитаж». В Санкт-Петербурге — 7 июля на набережной «Севкабель Порта». Площадки проработают месяц.
В зоне коворкинга будет интернет, открытые места для работы и уединённые зоны, например, для созвонов.
- На площадке сервисов «Яндекса» установят лидар-сканер, через него можно оцифровать личные архивы фото или документов или трёхмерные предметы и перенести их в онлайн. После файлы можно загрузить в облачное хранилище.
- По выходным на площадках будут проходить мероприятия — выступления и шоу-кейсы об искусстве, нейросетях, моде, урбанистике, фотографии. Программа подготовлена совместно с Университетом креативных индустрий Universal University, Московским музеем современного искусства (ММОМА) и культурным проектом Bigcity.art. Принять участие можно бесплатно, но нужно предварительно зарегистрироваться.
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Выглядит убого. Зачем из парка делать офис в железной коробке? Нельзя было аккуратно в ландшафт вписать, сделать рабочие места?
Какая-то архитектурная порнография от Яндекс.
Ну это пиар-времянка. Никто не будет заморачиваться ради месяца работы
Наконец-то достойный коммент, ждал его. Если бы это открыл Гугл, было бы:
Шикарное место сделали. А как прекрасно вписывается этот объект в ландшафт парка. Это прям архитектурный оргазм.
Слыш, экстраверт-зожник, ты чо а!
напоминает автобусную остановку и даже на рендере там все пинают х..
Чекнул твои комменты. А ты ненавидишь Россию на 99% или на 146%?
Ну чтобы может насекомых не было и было нежарко с кондеями?
Пока нет универсального архитектурного решения. Да и смысл не в архитектуре временной, не капитальной площадки!
"каждый суслик мнит себя агрономом"
Это же Яндекс, они так видят
Похоже на павильоны здоровая Москва )
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Ну они хотя бы пытаются сделать что-то интересное, почему нет? Не тебе же там сидеть.
Опять все недовольны
А мне кажется это хорошей идее, может и сработать.
Естественно оно сработает, халява же.
И бабку с семечками бы рядом
Говно.
От тебя один негатив, друг. Тебе нравится хоть что-то?..
Месяц несерьёзно. Надо расширять на весь год (с поправкой на климат) и города присутствия добавить. Капитально, в общем, построиться и вперёд.
Представляю себе, как удалёнщики сидят зимой в таких жестяных сарайчиках под открытым небом где-нибудь в Красноярске. Шик.
И капсулы для сна там же сделать, кайф.
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Думаешь будет актуально?
На лыжах покатался в парке, пошел поработал. Опять покатался. Опять поработал. Я думаю что смысл в этом есть.
В Питере...зимой...на заливе...не, не надо))
А че внутри не сфоткали? Непонятно ничего.
Тяжело сфоткать рендер изнутри, Ксюша)
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Беседки для вечерних подпивковичей
Если там ещё рядом ларёк открыть круглосуточный, или открыть ларёк прямо внутри хмм....
Идея интересная, но реализация как обычно. Какая тут природа, если все равно в 4 стенах сидеть?
-ты работать пришел или на шашлыки? терпи-потей-превозмогай!
Убогие ларьки ради пиара)
А потом коворкинги сменят вывеску на пункты записи в армию, полюбому.
Главное, чтобы не во время работы. А то пришел айтишником, а вышел...
А там кофе какое-нибудь будет внутри? Еда? Мангал?
Какое-нибудь будет
Поспать можно будет? Налиавть будут?
идея прикольная, но как воплотят))) только по этому вопросы есть... если там будет что-то с холодными напитками, то это конечно будет четко
Очень здорово, Яндекс как всегда радует всякими ништяками! Надеюсь они додумаются поставить кофейный уголок, чтобы не пришлось из ближайшей далёкой кофейни тащить несколько кружек тёмного, кофейного :D
Отведай моего светлого
Яндекс и так уже как тараканы из всех щелей лезет, хрен заткнешь
Прополз в твой ящичек
Инициатива наказуема?
яндекс 360 это как оффис 365 ?
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Главное - про политику не писать, а то можно бан на день-два словить, даже с овердофига лайков на реплай.
а можно просто со своей дачи?
да, кто запретит?
Как выглядит офис вс?
Яндекс как обычно - пытается пиариться на подаренных деньгах, но даже это неспособен все еще сделать качественно
Из офиса на орбиту? Все прозаичнее: из офиса домой, а из дома в офис)))
"в Саду «Эрмитаж»" и куда там эту дуру впихнут?
Наоборот удобно, в пятницу пришёл, поработал и сразу в найт клаб до понедельника.
Я бы в таком шаурму продавал.
Идея хорошая, реализация…
Поссать там можно?
а можно там поселиться делая вид что работаешь чтобы не платить за съемную квартиру
Не понятен прикол: почему на месяц. Строили бы хотя бы в апреле к маю, если летняя.
Сука, уже и в парках от них нельзя спрятаться!
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Интересно они кому то пригодятся вообще
Так то концепт неплохой. Под него программу надо нормальную. Хакатоны-митапы-питчинги стартапов.. ивенты которые то сейчас на сайте в расписании - дно
Яндекс как обычно ,во всех направлениях работает
С пивасиком можно прийти поработать с пацанами?