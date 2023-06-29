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Маша Цепелева

«Яндекс 360» откроет летние коворкинги в парке Москвы и на набережной в Санкт-Петербурге Статьи редакции

Площадки будут работать месяц — до начала августа.

  • В Москве и Санкт-Петербурге откроются пространства «Орбита Яндекс 360». Внутри расположатся коворкинг и интерактивные зоны отдельных сервисов – «Диска», «Почты» и «Телемоста», рассказали в компании. Вход на площадку — бесплатный для всех желающих.
Рендер коворкинга в Санкт-Петербурге
  • В Москве пространство откроется 4 июля в Саду «Эрмитаж». В Санкт-Петербурге — 7 июля на набережной «Севкабель Порта». Площадки проработают месяц.

  • В зоне коворкинга будет интернет, открытые места для работы и уединённые зоны, например, для созвонов.

  • На площадке сервисов «Яндекса» установят лидар-сканер, через него можно оцифровать личные архивы фото или документов или трёхмерные предметы и перенести их в онлайн. После файлы можно загрузить в облачное хранилище.
  • По выходным на площадках будут проходить мероприятия — выступления и шоу-кейсы об искусстве, нейросетях, моде, урбанистике, фотографии. Программа подготовлена совместно с Университетом креативных индустрий Universal University, Московским музеем современного искусства (ММОМА) и культурным проектом Bigcity.art. Принять участие можно бесплатно, но нужно предварительно зарегистрироваться.
Рендер коворкинга в Москве

#новость #яндекс #коворкинг

6492 просмотров
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108 комментариев
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 Артем Малов

Выглядит убого. Зачем из парка делать офис в железной коробке? Нельзя было аккуратно в ландшафт вписать, сделать рабочие места?

Какая-то архитектурная порнография от Яндекс.

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Роман

Ну это пиар-времянка. Никто не будет заморачиваться ради месяца работы

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12 комментариев
Дмитрий

Наконец-то достойный коммент, ждал его. Если бы это открыл Гугл, было бы:
Шикарное место сделали. А как прекрасно вписывается этот объект в ландшафт парка. Это прям архитектурный оргазм.

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2 комментария
Сергей Я

Слыш, экстраверт-зожник, ты чо а!

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неформат

напоминает автобусную остановку и даже на рендере там все пинают х..

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Дмитрий

Чекнул твои комменты. А ты ненавидишь Россию на 99% или на 146%?

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2 комментария
Режиссер Максим

Ну чтобы может насекомых не было и было нежарко с кондеями?

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Олег Саввович Очеретнюк

Пока нет универсального архитектурного решения. Да и смысл не в архитектуре временной, не капитальной площадки!
"каждый суслик мнит себя агрономом"

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Nicole

Это же Яндекс, они так видят

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Сергей Поляков

Похоже на павильоны здоровая Москва )

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Ярослав Богданов

Ну они хотя бы пытаются сделать что-то интересное, почему нет? Не тебе же там сидеть.

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1 комментарий
kadiy val

Опять все недовольны

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Sasha Step

А мне кажется это хорошей идее, может и сработать.

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Роман

Естественно оно сработает, халява же.

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5 комментариев
Digital Engineer
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schengen.reisen versicherung

И бабку с семечками бы рядом

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Энтони Лавджой

Говно.

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Газанова

От тебя один негатив, друг. Тебе нравится хоть что-то?..

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3 комментария
отображаемое имя
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Вадим Д.

Месяц несерьёзно. Надо расширять на весь год (с поправкой на климат) и города присутствия добавить. Капитально, в общем, построиться и вперёд.

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Драка вегетарианца с людоедом
Надо расширять на весь год и города присутствия добавить

Представляю себе, как удалёнщики сидят зимой в таких жестяных сарайчиках под открытым небом где-нибудь в Красноярске. Шик.

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12 комментариев
Сергей Я

И капсулы для сна там же сделать, кайф.

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3 комментария

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Владимир Владимирович

Думаешь будет актуально?

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1 комментарий
Сергей Мазитов

На лыжах покатался в парке, пошел поработал. Опять покатался. Опять поработал. Я думаю что смысл в этом есть.

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1 комментарий
Роман Ковалев

В Питере...зимой...на заливе...не, не надо))

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Ксения Евсюкова

А че внутри не сфоткали? Непонятно ничего.

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Олег Павлов

Тяжело сфоткать рендер изнутри, Ксюша)

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Zloy Marketolog

Беседки для вечерних подпивковичей

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Эфемерный

Если там ещё рядом ларёк открыть круглосуточный, или открыть ларёк прямо внутри хмм....

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1 комментарий
Bad Gateway

Идея интересная, но реализация как обычно. Какая тут природа, если все равно в 4 стенах сидеть?

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Артур Маслов

-ты работать пришел или на шашлыки? терпи-потей-превозмогай!

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Александр Румянцев

Убогие ларьки ради пиара)

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ingeniare
Площадки будут работать месяц — до начала августа.

А потом коворкинги сменят вывеску на пункты записи в армию, полюбому.

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Den Kotov

Главное, чтобы не во время работы. А то пришел айтишником, а вышел...

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1 комментарий
Сергей Мазитов

А там кофе какое-нибудь будет внутри? Еда? Мангал?

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Marina Sokolova

Какое-нибудь будет

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Телячья ярость

Поспать можно будет? Налиавть будут?

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seb.

идея прикольная, но как воплотят))) только по этому вопросы есть... если там будет что-то с холодными напитками, то это конечно будет четко

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Evgenii Churikov

Очень здорово, Яндекс как всегда радует всякими ништяками! Надеюсь они додумаются поставить кофейный уголок, чтобы не пришлось из ближайшей далёкой кофейни тащить несколько кружек тёмного, кофейного :D

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Joe Rogan

Отведай моего светлого

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2 комментария
Игорь Пазухин

Яндекс и так уже как тараканы из всех щелей лезет, хрен заткнешь

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Joe Rogan

Прополз в твой ящичек

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Олег Воронов

Инициатива наказуема?

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Crystal с

яндекс 360 это как оффис 365 ?

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Den Kotov

Главное - про политику не писать, а то можно бан на день-два словить, даже с овердофига лайков на реплай.

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Crystal с

а можно просто со своей дачи?

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Эфемерный

да, кто запретит?

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Joe Rogan

Как выглядит офис вс?

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Сергей С.
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Domorost

Яндекс как обычно - пытается пиариться на подаренных деньгах, но даже это неспособен все еще сделать качественно

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Sam Greenwood

Из офиса на орбиту? Все прозаичнее: из офиса домой, а из дома в офис)))

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Телячья ярость

"в Саду «Эрмитаж»" и куда там эту дуру впихнут?

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Evgeny

Наоборот удобно, в пятницу пришёл, поработал и сразу в найт клаб до понедельника.

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Маджид Гаджиев

Я бы в таком шаурму продавал.

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mgmt SASH

Идея хорошая, реализация…

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Макс Мартин

Поссать там можно?

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Crystal с

а можно там поселиться делая вид что работаешь чтобы не платить за съемную квартиру

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Ла Ма

Не понятен прикол: почему на месяц. Строили бы хотя бы в апреле к маю, если летняя.

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Алексей Морозов

Сука, уже и в парках от них нельзя спрятаться!

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Олег Железнов

Интересно они кому то пригодятся вообще

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Kirill Korobkin

Так то концепт неплохой. Под него программу надо нормальную. Хакатоны-митапы-питчинги стартапов.. ивенты которые то сейчас на сайте в расписании - дно

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Lisa Pucci

Яндекс как обычно ,во всех направлениях работает

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Alexander Golubev

С пивасиком можно прийти поработать с пацанами?

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108 комментариев
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