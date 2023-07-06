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Офис
Полина Лааксо

VK открыла офис в Казани на 120 сотрудников Статьи редакции

Он работает в технопарке имени Башира Рамеева на Спартаковской улице.

1049 просмотров
  • VK оборудовала в новом казанском хабе площадью 1500 м² опенспейсы, переговорные, лекторий, зоны для отдыха и перерывов на кофе.
  • Там уже работают 30 разработчиков холдинга, среди которых команда Movika — она помогает развивать технологии для работы с контентом во «ВКонтакте». Всего помещения вместят до 120 сотрудников.
  • В новом офисе будут проходить мастер-классы и встречи с участием приглашённых экспертов и спикеров самой VK. Их смогут посещать как сотрудники, так и участники татарстанского ИТ-сообщества. Первое мероприятие проведут 6 июля 2023 года — в день официального открытия хаба VK.
  • Помимо казанского офиса, у VK также есть помещения в Моcкве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Сочи.

#новость #vk #вконтакте

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53 комментария
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 Макс Фактор

Неплохо, но сама компания труп

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Владимир Покуц

Почему труп? Они неплохо развиваются

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1 комментарий
Ware Wow

пока в десятке крупнейших, но это конечно низковато, всего полтора hh

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Вадим Д.

За Казань очень рад!

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Толстой

А вот Иннополис видимо все

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1 комментарий
НаряднаяШайга

Какой адекватный специалист поедет в Казань? А джуны после закрепления бэкграунда, быренько свалят в Москву, где без проблем найдут работу, но при этом будут жить в столице со всеми благами) это работает только так

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Бублик static void

В принципе не такая плохая опция. Аренда вдвое ниже, нет сумасшедших пробок, обстановка спокойнее в нынешние времена, есть очпочмаки.

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6 комментариев
Jane Willison

зачем если зряплата 300 евро

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Бублик static void

В айти скорее ближе к 1500 в регионах.

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19 комментариев
Сергей Д.

Ну извините, что большего вы не смогли добиться в жизни.

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5 комментариев
Веб Инструменты

Офисы открывают, а кто туда ходить будет?

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Alexander

Сегодня тут людей немало.

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hakhagmon

тем кому запретят выезжать из страны))

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Рядовой Шутник

Для айтишников открыли да? Там айтишники будут работать ?
А специальный айтишный кофе для айтишников там есть ? А айтишники для айтишников есть ? А айтишная техника для айтишников будет там? айтишникиайтишникиайтишникиайтишникиайтишникиайтишникиайтишникиайтишникиайтишникиайтишники

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Юрий Б.

Написано же - сотрудники

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Комментарий удален модератором

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неформат

абсолютно безжизненный из серии обшитый вагончик

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Юрий Буркин

Казань самое то для офиса. Спокойно, относительно мск

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MakaR

Будут крамолу всякую искать?

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Jane Willison
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Jane Willison

надо всем 140 миллионам стать айтишниками и устроиться в Казани )

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Jane Willison

какой жуткий офис

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53 комментария
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