VK открыла офис в Казани на 120 сотрудников Статьи редакции
Он работает в технопарке имени Башира Рамеева на Спартаковской улице.
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- VK оборудовала в новом казанском хабе площадью 1500 м² опенспейсы, переговорные, лекторий, зоны для отдыха и перерывов на кофе.
- Там уже работают 30 разработчиков холдинга, среди которых команда Movika — она помогает развивать технологии для работы с контентом во «ВКонтакте». Всего помещения вместят до 120 сотрудников.
- В новом офисе будут проходить мастер-классы и встречи с участием приглашённых экспертов и спикеров самой VK. Их смогут посещать как сотрудники, так и участники татарстанского ИТ-сообщества. Первое мероприятие проведут 6 июля 2023 года — в день официального открытия хаба VK.
- Помимо казанского офиса, у VK также есть помещения в Моcкве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Сочи.
Неплохо, но сама компания труп
Почему труп? Они неплохо развиваются
пока в десятке крупнейших, но это конечно низковато, всего полтора hh
За Казань очень рад!
А вот Иннополис видимо все
Какой адекватный специалист поедет в Казань? А джуны после закрепления бэкграунда, быренько свалят в Москву, где без проблем найдут работу, но при этом будут жить в столице со всеми благами) это работает только так
В принципе не такая плохая опция. Аренда вдвое ниже, нет сумасшедших пробок, обстановка спокойнее в нынешние времена, есть очпочмаки.
зачем если зряплата 300 евро
В айти скорее ближе к 1500 в регионах.
Ну извините, что большего вы не смогли добиться в жизни.
Офисы открывают, а кто туда ходить будет?
Сегодня тут людей немало.
тем кому запретят выезжать из страны))
Для айтишников открыли да? Там айтишники будут работать ?
А специальный айтишный кофе для айтишников там есть ? А айтишники для айтишников есть ? А айтишная техника для айтишников будет там? айтишникиайтишникиайтишникиайтишникиайтишникиайтишникиайтишникиайтишникиайтишникиайтишники
Написано же - сотрудники
Комментарий удален модератором
абсолютно безжизненный из серии обшитый вагончик
Казань самое то для офиса. Спокойно, относительно мск
Будут крамолу всякую искать?
надо всем 140 миллионам стать айтишниками и устроиться в Казани )
какой жуткий офис