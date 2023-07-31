Владелец магазинов IKEA и «Мега» продал штаб-квартиру в Химках Статьи редакции
Какие у покупателя планы на бизнес-центр — неизвестно.
- Внимание на продажу обратили «Ведомости». Новым владельцем комплекса «Химки бизнес-парк» площадью 42 тысячи м² стала «КЛС-Химки». По данным «Контур.Фокуса», 99% фирмы владеет Григорий Саакян, а 1% — Аркадий Даниелян.
- Саакян — бывший совладелец московского «Соверен банка», у которого в 2016 году ЦБ отозвал лицензию за неисполнение регуляторных норм. Он также числится гендиректором торгового ООО «Вторая жизнь вещей», а также инвестиционного АО «Интерскол Групп» — оно владело брендом по продаже электроинструментов. Сейчас Саакян развивает онлайн-магазин одежды, косметики и товаров для дома Reyouza.
- Даниелян значится совладельцем и гендиректором торговой «А-базис» и инвестиционной «А-финанс». Связаться с покупателям «Ведомости» не смогли, поэтому какие у них планы на комплекс — неизвестно. Ingka Centres (входит в головную Ingka Group) также не ответила на запрос.
- «Химки бизнес-парк» заработал в 2007 году. По словам источника газеты, шведская компания хотела выручить около 4 млрд рублей за весь объект, который включает в себя ещё 15 га земли. В консалтинговой Nikoliers его тоже оценили примерно в 4-4,2 млрд рублей, а в Ricci — в 6,3 млрд рублей. Сколько составила итоговая сумма сделки — не уточняется.
- IKEA приостановила деятельность в России в марте 2022 года, закрыв магазины и «заморозив» импорт и экспорт. В июне она сообщила, что продаст заводы и предупредила ТЦ о расторжении договоров аренды. В июле начала финальную распродажу на сайте и завершила её в августе.
- В феврале 2023 года правительственная комиссия одобрила продажу заводов IKEA лесопереработчику «Лузалес» и изготовителю мебельных плит «Слотекс». Тогда же источники РБК рассказали, что Ingka Group задумалась о продаже всей недвижимости в России.
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Всё ещё самая большая печаль — от ухода Икеи )-:
Да, от этого до сих пор очень грустно...
(здесь должен быть какой-нибудь смешной анекдот про армянское радио)
Ушла как-то Икея из России, а в головном офисе армяне в нарды играют.
Со стороны ЕС было бы прикольно вводить санкции против таких бенефициаров.
Бизнес-центры достанутся какой-то мафии из дружков П. А дальше стагнация.
15 га земли и бизнес-центр за 4 млрд рублей-не слишком преуменьшили стоимость сделки?
За сколько разрешили продать, за столько и продали.
Видимо второй вариант оценки был как у Данон.
Запахло весной - ̶м̶е̶т̶е̶л̶я̶м̶ инвестициям отбой
Долго же они думали, чтобы продать. Сколько ж времени уже прошло
"Сколько составила итоговая сумма сделки — не уточняется."-а вот это самая интересная часть
Кстати, именно так себя компании и ведут, планируя вот-вот вернуться на российский рынок
Интересно заглянуть лет на 15 вперед: будет еще одна Северная Корея или там (внезапно) процветающая страна с невероятными успехами во внешней и внутренней политике и вернувшимися брендами...
кот Шрёдингера всё ещё ждёт в коробке
Приватизация 2.0
Армяне какие-то