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Полина Лааксо

Владелец магазинов IKEA и «Мега» продал штаб-квартиру в Химках Статьи редакции

Какие у покупателя планы на бизнес-центр — неизвестно.

Источник: «Циан»
  • Внимание на продажу обратили «Ведомости». Новым владельцем комплекса «Химки бизнес-парк» площадью 42 тысячи м² стала «КЛС-Химки». По данным «Контур.Фокуса», 99% фирмы владеет Григорий Саакян, а 1% — Аркадий Даниелян.
  • Саакян — бывший совладелец московского «Соверен банка», у которого в 2016 году ЦБ отозвал лицензию за неисполнение регуляторных норм. Он также числится гендиректором торгового ООО «Вторая жизнь вещей», а также инвестиционного АО «Интерскол Групп» — оно владело брендом по продаже электроинструментов. Сейчас Саакян развивает онлайн-магазин одежды, косметики и товаров для дома Reyouza.
  • Даниелян значится совладельцем и гендиректором торговой «А-базис» и инвестиционной «А-финанс». Связаться с покупателям «Ведомости» не смогли, поэтому какие у них планы на комплекс — неизвестно. Ingka Centres (входит в головную Ingka Group) также не ответила на запрос.
  • «Химки бизнес-парк» заработал в 2007 году. По словам источника газеты, шведская компания хотела выручить около 4 млрд рублей за весь объект, который включает в себя ещё 15 га земли. В консалтинговой Nikoliers его тоже оценили примерно в 4-4,2 млрд рублей, а в Ricci — в 6,3 млрд рублей. Сколько составила итоговая сумма сделки — не уточняется.
  • IKEA приостановила деятельность в России в марте 2022 года, закрыв магазины и «заморозив» импорт и экспорт. В июне она сообщила, что продаст заводы и предупредила ТЦ о расторжении договоров аренды. В июле начала финальную распродажу на сайте и завершила её в августе.
  • В феврале 2023 года правительственная комиссия одобрила продажу заводов IKEA лесопереработчику «Лузалес» и изготовителю мебельных плит «Слотекс». Тогда же источники РБК рассказали, что Ingka Group задумалась о продаже всей недвижимости в России.

#новость #ikea

1447 просмотров
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16 комментариев
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 Вадим Д.

Всё ещё самая большая печаль — от ухода Икеи )-:

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Лиза Мякишева

Да, от этого до сих пор очень грустно...

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Слегка Придурковатый

(здесь должен быть какой-нибудь смешной анекдот про армянское радио)

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EpiSH

Ушла как-то Икея из России, а в головном офисе армяне в нарды играют.

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veryrarepepega

Со стороны ЕС было бы прикольно вводить санкции против таких бенефициаров.

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Blisk

Бизнес-центры достанутся какой-то мафии из дружков П. А дальше стагнация.

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Ян Тороп

15 га земли и бизнес-центр за 4 млрд рублей-не слишком преуменьшили стоимость сделки?

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S.Capusta

За сколько разрешили продать, за столько и продали.
Видимо второй вариант оценки был как у Данон.

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Невкусно и грустно

Запахло весной - ̶м̶е̶т̶е̶л̶я̶м̶ инвестициям отбой

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Error-min

Долго же они думали, чтобы продать. Сколько ж времени уже прошло

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Денис Васин

"Сколько составила итоговая сумма сделки — не уточняется."-а вот это самая интересная часть

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Невкусно и грустно

Кстати, именно так себя компании и ведут, планируя вот-вот вернуться на российский рынок

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Анна Ершова

Интересно заглянуть лет на 15 вперед: будет еще одна Северная Корея или там (внезапно) процветающая страна с невероятными успехами во внешней и внутренней политике и вернувшимися брендами...

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Bo.G

кот Шрёдингера всё ещё ждёт в коробке

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Владимир Зыков

Приватизация 2.0

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Gosoo Gosoo

Армяне какие-то

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16 комментариев
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