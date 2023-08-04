Офис
Маша Цепелева

Google предложила сотрудникам номера в отеле на территории кампуса по $99 за ночь, чтобы «не ехать утром в офис» Статьи редакции

Так компания надеятся привлечь в кабинеты больше сотрудников с удалёнки, которые жалуются на высокие цены на жильё рядом с кампусом.

Кампус Bay View в Сан-Франциско, в котором располагается отель Google
  • Google предложила сотрудникам, работающим полный день, забронировать номер в отеле на территории кампуса по $99 за ночь. Она позиционирует это как «специальное летнее предложение», которое действует до 30 сентября 2023 года, пишет CNBC со ссылкой на материалы компании.

Представьте, вам не нужно ехать утром в офис, вместо этого можно лишний час поспать. Потом быстро перекусить вкусным завтраком или потренироваться перед началом работы. А по окончании дня — насладиться тихим вечером на террасе или поучаствовать в местных развлечениях.

из предложения Google сотрудникам, цитата по CNBC
  • Отель находится на территории кампуса Google в Сан-Франциско, который компания сама спроектировала, построила и открыла в мае 2022 года. Здание рассчитано на 4000 человек.
  • В этом районе высокие цены на жильё, пишет издание. Это связано с ограниченным предложением и высоким спросом от ИТ-специалистов с большими зарплатами.
  • Сотрудники активно обсуждали предложение во внутренних чатах, пишет CNBC. Некоторые отреагировали мемами с фразой «Нет, спасибо». Другие посчитали, что если бы номер стоил не $99 (около $3000 в месяц), а $60 ($1800 в месяц) или в предложенную цену входил дополнительный сервис — аренда была бы выгодной. Издание не уточняет, сколько человек решили снять номер.
  • В 2022 году Google обязал большинство сотрудников работать в офисах три дня в неделю. Но многие отказались, сославшись на дорогое жильё рядом с кампусами или более высокую производительность при удалённой работе.
  • В июне 2023-го компания начала строже отслеживать посещаемость офисов, учитывать её в ревью и слать напоминания «прогульщикам», выяснило издание.
Офис
Маша Цепелева
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#новость #google

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33 комментария
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 Невероятный Блондин

Больные что ли?
$99 × 30 = $2970
За трёшку можно квартиру снять + инфраструктура города.

А там что делать в этом кампусе кроме как бухать?

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Андрей Вечерний

Целых триста тыщ насчитал.
[Щит (shield) от шутки про тракториста]

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تقي

21 день
Да и не снимешь и однушку за такие деньги
Но все равно так себе «одолжение»

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Николай Замотаев

а остальные дни где жить? тоже в отеле? или платить полную сумму за квартиру и ещё за гуглотель?

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Артур Маслов

на выходные обратно в Сызрань

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Невероятный Блондин

Изи

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Бинарный Ёж

Пусть лучше едут в стажироваться Яндекс, там бесплатно https://vc.ru/offline/733931-v-komnate-po-stancii-v-obshchih-zonah-kovorking-i-kinoteatr-yandeks-pokazal-aytiobshchagu-dlya-stazherov-iz-regionov

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Сергей Я

Збс бизнес-модель) А купертиновцам норм, они же за час столько зарабатывают.

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Максим Ростокин

А почему не в наносекунду?

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Сергей Я

Недоработка Байдена.

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Андрей Вечерний

И он до сих пор ссыт у меня в подъезде, беспредел.

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Alex Shevchenko

Бесплатно?))

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Андрей Вечерний

Если сегодня новый закон не подпишут, то да

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Cеpгей Фeдотов

Ну а ты у него нассы .

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jonewayne

Ну вообще он прав, если не больше.

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Денис KZ

Не пасяба я домой

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Кристина Масленникова

Как это мило. А как же прогрессивная удаленОчка?

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виктор сикрит
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Николай Глущенко

А какие цены на жильё в округе? И какие зарплаты сотрудников? Без этой информации ценность предложения неясна.

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debil
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Иван Серик
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Кусок Идиотизма

мы будем делать бизнес, мы будем делать бабки!

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Olga Batalova

опа, а можно с вами?))

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Аккаунт отморожен

Несите бабки и конечно можно!

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Хозяин

главное чтобы никого не выебали

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Шалтай

Ахаххаахаз, тот самый момент когда ты зарабатываешь 33 бакса за 8 часов)))

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Марсель

Не дави на больное 😥

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Хозяин

Это называется работа вахтовым методом. Только непонятно почему это внедряется в IT, им же не газ в Ямбурге качать. Будущее которые мы заслужили.

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Хозяин
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Cеpгей Фeдотов

Почти пол зарплаты на аренду ... Да и то, на на полсуток. А куда денутся? Особливо если удачно релоцировался. Хотя, может гугл 10ку платит. Ну тоже, жалко 30%

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Sergei Zotov

Норм, всего лишь 0.58 месячного МРОТа в РФ

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Valentina Dudareva

99$ за переночевать на работе 🤥

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Бинарный Ёж

Теперь понятно, зачем были нужны гендерные квоты при найме.

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33 комментария
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