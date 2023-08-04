Представьте, вам не нужно ехать утром в офис, вместо этого можно лишний час поспать. Потом быстро перекусить вкусным завтраком или потренироваться перед началом работы. А по окончании дня — насладиться тихим вечером на террасе или поучаствовать в местных развлечениях.