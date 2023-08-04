Google предложила сотрудникам номера в отеле на территории кампуса по $99 за ночь, чтобы «не ехать утром в офис» Статьи редакции
Так компания надеятся привлечь в кабинеты больше сотрудников с удалёнки, которые жалуются на высокие цены на жильё рядом с кампусом.
- Google предложила сотрудникам, работающим полный день, забронировать номер в отеле на территории кампуса по $99 за ночь. Она позиционирует это как «специальное летнее предложение», которое действует до 30 сентября 2023 года, пишет CNBC со ссылкой на материалы компании.
- Отель находится на территории кампуса Google в Сан-Франциско, который компания сама спроектировала, построила и открыла в мае 2022 года. Здание рассчитано на 4000 человек.
- В этом районе высокие цены на жильё, пишет издание. Это связано с ограниченным предложением и высоким спросом от ИТ-специалистов с большими зарплатами.
- Сотрудники активно обсуждали предложение во внутренних чатах, пишет CNBC. Некоторые отреагировали мемами с фразой «Нет, спасибо». Другие посчитали, что если бы номер стоил не $99 (около $3000 в месяц), а $60 ($1800 в месяц) или в предложенную цену входил дополнительный сервис — аренда была бы выгодной. Издание не уточняет, сколько человек решили снять номер.
- В 2022 году Google обязал большинство сотрудников работать в офисах три дня в неделю. Но многие отказались, сославшись на дорогое жильё рядом с кампусами или более высокую производительность при удалённой работе.
- В июне 2023-го компания начала строже отслеживать посещаемость офисов, учитывать её в ревью и слать напоминания «прогульщикам», выяснило издание.
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Больные что ли?
$99 × 30 = $2970
За трёшку можно квартиру снять + инфраструктура города.
А там что делать в этом кампусе кроме как бухать?
Целых триста тыщ насчитал.
[Щит (shield) от шутки про тракториста]
21 день
Да и не снимешь и однушку за такие деньги
Но все равно так себе «одолжение»
а остальные дни где жить? тоже в отеле? или платить полную сумму за квартиру и ещё за гуглотель?
на выходные обратно в Сызрань
Изи
Пусть лучше едут в стажироваться Яндекс, там бесплатно https://vc.ru/offline/733931-v-komnate-po-stancii-v-obshchih-zonah-kovorking-i-kinoteatr-yandeks-pokazal-aytiobshchagu-dlya-stazherov-iz-regionov
Збс бизнес-модель) А купертиновцам норм, они же за час столько зарабатывают.
А почему не в наносекунду?
Недоработка Байдена.
И он до сих пор ссыт у меня в подъезде, беспредел.
Бесплатно?))
Если сегодня новый закон не подпишут, то да
Ну а ты у него нассы .
Ну вообще он прав, если не больше.
Не пасяба я домой
Как это мило. А как же прогрессивная удаленОчка?
А какие цены на жильё в округе? И какие зарплаты сотрудников? Без этой информации ценность предложения неясна.
мы будем делать бизнес, мы будем делать бабки!
опа, а можно с вами?))
Несите бабки и конечно можно!
главное чтобы никого не выебали
Ахаххаахаз, тот самый момент когда ты зарабатываешь 33 бакса за 8 часов)))
Не дави на больное 😥
Это называется работа вахтовым методом. Только непонятно почему это внедряется в IT, им же не газ в Ямбурге качать. Будущее которые мы заслужили.
Почти пол зарплаты на аренду ... Да и то, на на полсуток. А куда денутся? Особливо если удачно релоцировался. Хотя, может гугл 10ку платит. Ну тоже, жалко 30%
Норм, всего лишь 0.58 месячного МРОТа в РФ
99$ за переночевать на работе 🤥
Теперь понятно, зачем были нужны гендерные квоты при найме.