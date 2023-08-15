VK запланировала открыть офис в Беларуси до конца 2023 года — «Ъ» Статьи редакции
В самой группе говорят, что «прорабатывают возможность открыть офис в ближайшие месяцы».
- О планах VK рассказали источники «Ъ». В белорусском посольстве добавили, что в конце июня 2023 года посол Дмитрий Крутой посетил офис группы в Москве. Там обсуждали состояние ИТ-рынка в России и Беларуси, приоритетные направления развития VK, а также планы холдинга по развитию в стране.
- Газета напоминает, что группа давно работает в ближнем зарубежье: например, в 2020-м «ВКонтакте» открыла представительство в Казахстане. Офисы VK есть в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Сочи, Казани и Лимассоле, говорится на её сайте.
- В апреле 2023 года «VK Музыка» запустила локальные разделы в Беларуси, а также в Армении, Казахстане, Узбекистане и Азербайджане. Трафик на «ВКонтакте» из Беларуси в июне 2023 года составлял 3,17% от общемирового, на «Одноклассники» — 4,17%, на Mail.ru — 3,29%, приводит «Ъ» данные SimilarWeb.
- Опрошенные изданием эксперты считают, что VK, в первую очередь, заинтересована в развитии разработки в регионе. Для расширения работы компания может зарегистрировать местное представительство или дочернее юрлицо. В стране компания может привлечь разработчиков игр в свои проекты, а также новых рекламодателей, говорят собеседники.
163 просмотров
Дуров, верни стену
Возможностей у беларусского товарища майора станет больше