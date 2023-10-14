11 тысяч растений, дерево, припылённые цвета: офис Booking.com в Амстердаме Статьи редакции
Фоторепортаж Office Snapshots.
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Общая площадь офисного кампуса — 65 тысяч м², а работает в нём более 6500 сотрудников. Это международная штаб-квартира компании. Свет и температура в помещениях регулируются автоматически — в зависимости от того, есть ли в здании люди и сколько их.
В офисе высадили свыше 11 тысяч растений, на крыше разместили 832 солнечные батареи, а парковку оборудовали специальными зонами для более чем 2500 велосипедов.
Над проектом работали бюро и студии UNStudio, HofmanDujardin, i29, Linehouse Design, Studio Modijefsky и CBRE Design Collective.
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