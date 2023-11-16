«Тинькофф» открыл новую штаб-квартиру в Москве — это «город в городе» с медклиникой, кафе, домом быта и салоном красоты Статьи редакции
Tinkoff Space располагается на Грузинском Валу — в бизнес-центре AFI Square.
683 показа
2.1K открытий
- На территории площадью 90 тысяч м² разместятся сотрудники банка, «Страхования», «Мобайла», «Образования», «Путешествий», «Центра Разработки» и других направлений.
- Новый офис создан в соответствии с концепцией «город в городе», рассказала компания. На первых этажах офисных башен расположатся ресторан от Novikov Group, «Инвест Кофейня» от «Тинькофф Инвестиций» и бесплатное кафе на 600 мест. Для перекуса на других этажах разместят кухни с фруктами, напитками и венгдинговыми автоматами.
- Снизу также будут работать дом быта, медклиника со стоматологией, аптека, салон красоты, видеостудия с костюмерной, гримёрными и монтажными комнатами и магазин корпоративного «мерча» Tinkoff Shop.
- Целый этаж займёт фитнес-комплекс для личных и групповых занятий — с залами для бокса, йоги, танцев и других видов тренировок. Предусмотрят и массажный кабинет с возможностью записаться на лечебный массаж.
- Среди рабочих зон — групповые и индивидуальные переговорки, а также «опенспейсы». Вторые, по словам компании, можно трансформировать под разные задачи — работу, обучение, экскурсии и конференции. Столы оборудованы мониторами и беспроводными зарядными устройствами.
- В конференц-зале на 1500 человек настроена «система иммерсионного звука со специальными громкоговорителями».
- Для отдыха оборудовали комнаты для медитаций в светлых и тёмных тонах, а также «норки» для сна. Помимо этого, на каждом этаже создали зоны с зелёными «оазисами» — сотрудники просили о живых растениях в офисе (их более 6000).
- Те, кто захочет отвлечься от работы, смогут поиграть в настольные игры, в том числе теннис, а также шахматы. Такие зоны есть на каждом этаже.
- Для отдыха и работы в тёплое время года заработает панорамная веранда площадью 800 м² — с индивидуальными местами, столами для групп и шезлонгами. В планах проводить там кинопоказы, лекции и занятия по йоге летом, а зимой открыть каток.
- Чтобы упростить навигацию, на входной группе и на каждом этаже будут указатели, которые покажут, в каком крыле находится нужный кабинет, переговорная или ряд. Компания также разработала приложение, через которое можно забронировать рабочее и парковочное место, переговорку или шкафчик для личных вещей. Там же будут доступны и другие опции: заказать обед, записаться на тренировку или на приём в клинику.
- На каждой кухне разместили контейнеры для раздельного сбора отходов — это пластик, бумага, стекло и алюминий и несортируемые отходы. В будущем оборудуют и отдельный мини-экоцентр для сбора вторсырья. Также сотрудники смогут арендовать в офисе спортивное и туристическое оборудование и обмениваться друг с другом книгами.
- В Tinkoff Space установлено оборудование зонального контроля чистоты воздуха и оценки загруженности рабочих пространств. В зависимости от показателей система автоматики распределит поток свежего воздуха по зонам. Яркость светильников можно регулировать автоматически.
Служба безопасности так и останется на нарах сидеть?)
Фартук в масле. Оливье.
Только я не понимаю, причем здесь оливье и масло?
Вместе с представителями некоторых органов видимо
Хах, а на деле всё не так. Сотрудникам объяснили, что нет никаких медцентров и будет ли -хз, доступ к этому офису будет у ряда отделов и только по приглашению в письме, если пришлют))
Короче, не всё так радужно для внутреннего пользователя, как расписали в новости, чтобы похвастаться😅
Особеено дадут отвлечься от работы и поиграть в настолки) ага конечно, KPI сами себя не перевыполнят на 146%
но можно после работы🙂, я на своей, переодически организую настолки по пятницам в конце рабочего дня. По этому попросил коллег удалëнку на пятницу не брать
Как в анекдоте.
Подходит Петька к Василиванычу и спрашивает
-Василиваныч что такое НЮАНС
Василивааныч и говорит
-снимай Петька штаны
Петька снял ....
Василиваныч достает хуй и сует Петьке в жопу...
Вот смотри Петька у тебя хуй в жопе ..... и у меня хуй в жопе . Но есть один нюанс!
Что с лицом, заводчане?
Это не слёзы, просто пот
газенваген для провинившихся?
Для тех кто выдал кредит без страховки
Нет, для провинившихся вон те ряды кресел и столов в огромной комнате без воздуха и тишины
Прикольно, что наши суперкрупные компании реализуют такие проекты. Сразу вспоминается какой-нибудь Apple со своим "городом" и это вдохновляет
Как на автоподключении страховок подняться то можно
Такая красота. Все условия созданы для продуктивной работы.
Тинькофф красавцы, что ни говори
На офис Сбера похож
Не, Максим, Сбер Сити намного лучше 👍
Элизиум
Когда уже переименуют банк...
Зачем?
Немного забавляют мини переговорки, похожие на бытовки или контейнеры
Личный кабинет менеджера по клирингу
Везет. я 15 лет работаю, у меня нет личного кабинета
90 000 квадратных метров города в городе со всеми прибамбасами и с подачей свежего воздуха от Тинкоф Спейс. Зарплата и расчёт только карточками. Мечта каждого гражданина.
Минус удаленочка, получается?