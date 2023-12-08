VK открыла офис в Беларуси — в нём будут работать команды «ВКонтакте», «Дзена» и другие Статьи редакции
Это первый офис компании в стране.
- Офис расположен в Минске, это пространство площадью в 400 м², где разместятся 50 разработчиков из команд «ВКонтакте», «Дзена» и VK Tech, сообщила компания. В нём 15 рабочих мест отведено под коворкинг, в котором смогут работать приезжающие из других городов сотрудники VK или гости офиса.
- 8 декабря 2023 года в офисе проведут первое мероприятие: митап VK IT Point для 300 специалистов по ML, мобильных, фронтенд- и бэкенд-разработчиков уровня middle и senior.
- К открытию офиса в голосовом помощнике «Маруся» появился путеводитель для тех, кто хочет познакомиться с городом.
- О возможном открытии офиса в августе 2023 года сообщил «Коммерсантъ».
- VK давно работает в ближнем зарубежье: в 2020-м «ВКонтакте» открыла представительство в Казахстане. Офисы VK есть в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Сочи и Казани, говорится на её сайте.
- В апреле 2023 года «VK Музыка» запустила локальные разделы в Беларуси, а также в Армении, Казахстане, Узбекистане и Азербайджане. По данным компании, аудитория «ВКонтакте» в Беларуси — 2,8 млн человек, «Облаком Mail.ru» пользуется 1 млн человек, в «Одноклассники» ежемесячно заходит 2,3 млн человек, в «Почту» — 2 млн.
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По меркам айти гигантов офис как-то слабоват. Фитнес и басик есть? Или кофе и печеньки бесплатные на крайняк...
картошка бесплатная. та, которую напиздят сотрудники во время выезда на сбор урожая
Главное чтобы не фри, а то иностранную валюту не уважаем
А белорусы народ не избалованный
Вряд-ли в ближ время будут угощать бесплатными печеньками)
Белоруссии🤌
Вот почему в Белоруссии а не где-нибудь в Сибири? Чтобы в стране развивать IT - сектор, его нужно развивать в СТРАНЕ
Беларусь уже почти как российский регион, а в Сибири айтишников попробуй найти. Они все стремятся перебраться в европейскую часть России при первой же возможности
Спорно. Я жил в Академгородке Новосибирска долго, там много айтишников остается после окончания обучения в университете, даже имея возможность уехать куда-либо.
По-моему это буквально единственное такое место во всей Сибири.
Так до ковида было. Сейчас уже нет.
Не знаю, я после ковида тоже в Академгородке пожить успел, вроде все так и оставалось, офисные здания новые строились, вроде даже по аренде были забуканы все.
Плюс много знакомых и бывших одногруппников, которые там до сих пор живут и вроде не собираются уезжать никуда
нахера? есть же удаленка
Для этого нужны руководители умеющие управлять удаленкой. А в ВК руководители кто надо....
У «ВК» уже есть офис в Томске.
Где?
В Омске?
Мск?
В СК?
А вы найдите желающих добровольно жопу морозить 8 месяцев в году
Нужно в каждом отделении «Почта России» открыть по микроофису VK. Аккурат между тушёнкой и окном «почтабанк». Дело пойдёт.
В Беларуси еще остались технари выше джунов? Разве не весь ПВТ в Варшаве и пр давно? Или там кгбшный сброд сидеть будет?
Кто мог и хотел - уехали. 80% моего прежнего окружения уже уехали. Но есть и такие, кто например не хочет оставлять престарелых родственников
Видел видео что осталось от минского офиса епам - жуткое зрелище. Там теперь торговый комплекс с ноунейм магазинами, при этом даже отделку не потрудились сменить 🤣
Да по-любому есть...У нас же много таких
Не у всех есть возможность уехать, да и желание тоже
Многие уехали в РФ например. У меня сейчас достаточно знакомых ИТ в Мск которые переехали из РБ А что?
@Евгения Евсеева у вас две ошибки в тексте. На русском правильно - "Белоруссия", на белорусском - "Беларусь".
Все правильно написано. Официальное название страны на русском Республика Беларусь
А язык у них какой?
Накидываю 😅
Ды хто іх разбярэ. Кажуць неяк.
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на каком ещё русском?
Где кабинет товарища майора?
Ты его не видишь, а он есть
в СОРМ-3 )
400 квадратов на 50 человек? Это строгими рядами в огромном опенспейсе что ли?
зато все на одной вебке, как на ладони, плохо что ли
А вам надо по 40 квадратов кабинета каждому? Кажется айтишники еще не поняли, что в РФ/РБ стрелочка немного повернулась...
БЧБ стулья. За ними еще не пришли? Эти цвета запрещены в Беларуси 😅
Коворкинг - это самая неэффективная форма организации рабочего места. Это когда пытаешься сконцентрироваться на решении своей текущей задачи, но все вокруг мешает тебе это сделать.
Помню, сидел я в них 10 лет назад на одном проекте в банке. Это было требованиие банка, работать имеено у них (типа безопасность и все такое) в дерьмо организованном месте (их сейчас называют коворкингами). Проект тот мы провалили.
Жесть, они в подземном паркинге сидят чтоли? дизайн говна, и какая то дрисня на потолке скотчем прилеплена...
Миллиардная IT компания...
Белоруссии и точка.
Потолки пиздец.
так лофт же