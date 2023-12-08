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Офис
Евгения Евсеева

VK открыла офис в Беларуси — в нём будут работать команды «ВКонтакте», «Дзена» и другие Статьи редакции

Это первый офис компании в стране.

Фото VK
  • Офис расположен в Минске, это пространство площадью в 400 м², где разместятся 50 разработчиков из команд «ВКонтакте», «Дзена» и VK Tech, сообщила компания. В нём 15 рабочих мест отведено под коворкинг, в котором смогут работать приезжающие из других городов сотрудники VK или гости офиса.
  • 8 декабря 2023 года в офисе проведут первое мероприятие: митап VK IT Point для 300 специалистов по ML, мобильных, фронтенд- и бэкенд-разработчиков уровня middle и senior.
Фото VK
  • К открытию офиса в голосовом помощнике «Маруся» появился путеводитель для тех, кто хочет познакомиться с городом.
  • О возможном открытии офиса в августе 2023 года сообщил «Коммерсантъ».
  • VK давно работает в ближнем зарубежье: в 2020-м «ВКонтакте» открыла представительство в Казахстане. Офисы VK есть в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Сочи и Казани, говорится на её сайте.
  • В апреле 2023 года «VK Музыка» запустила локальные разделы в Беларуси, а также в Армении, Казахстане, Узбекистане и Азербайджане. По данным компании, аудитория «ВКонтакте» в Беларуси — 2,8 млн человек, «Облаком Mail.ru» пользуется 1 млн человек, в «Одноклассники» ежемесячно заходит 2,3 млн человек, в «Почту» — 2 млн.

#новости #vk

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44 комментария
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 debil
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Неуловимый Кабачок

По меркам айти гигантов офис как-то слабоват. Фитнес и басик есть? Или кофе и печеньки бесплатные на крайняк...

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Иван Иванов

картошка бесплатная. та, которую напиздят сотрудники во время выезда на сбор урожая

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Неуловимый Кабачок

Главное чтобы не фри, а то иностранную валюту не уважаем

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Женя Шоршина

А белорусы народ не избалованный

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Alex Shevchenko

Вряд-ли в ближ время будут угощать бесплатными печеньками)

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Fred Han

Белоруссии🤌

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Олег Потапов

Вот почему в Белоруссии а не где-нибудь в Сибири? Чтобы в стране развивать IT - сектор, его нужно развивать в СТРАНЕ

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Gorbun iz Notr Dama

Беларусь уже почти как российский регион, а в Сибири айтишников попробуй найти. Они все стремятся перебраться в европейскую часть России при первой же возможности

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Ivan Morozov

Спорно. Я жил в Академгородке Новосибирска долго, там много айтишников остается после окончания обучения в университете, даже имея возможность уехать куда-либо.

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Бинарный Ёж

По-моему это буквально единственное такое место во всей Сибири.

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Подментованный кот

Так до ковида было. Сейчас уже нет.

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Ivan Morozov

Не знаю, я после ковида тоже в Академгородке пожить успел, вроде все так и оставалось, офисные здания новые строились, вроде даже по аренде были забуканы все.

Плюс много знакомых и бывших одногруппников, которые там до сих пор живут и вроде не собираются уезжать никуда

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hakhagmon

нахера? есть же удаленка

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Sasha Step

Для этого нужны руководители умеющие управлять удаленкой. А в ВК руководители кто надо....

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Градибор Пожарский

У «ВК» уже есть офис в Томске.

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GLN3106

Где?

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Kelerius

В Омске?

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Фоксик

Мск?

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Griby Lenina

В СК?

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Alexey Ivanov
Вот почему в Белоруссии а не где-нибудь в Сибири?

А вы найдите желающих добровольно жопу морозить 8 месяцев в году

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Константин Кропачев

Нужно в каждом отделении «Почта России» открыть по микроофису VK. Аккурат между тушёнкой и окном «почтабанк». Дело пойдёт.

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Piu-piu

В Беларуси еще остались технари выше джунов? Разве не весь ПВТ в Варшаве и пр давно? Или там кгбшный сброд сидеть будет?

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Aleh Prntv

Кто мог и хотел - уехали. 80% моего прежнего окружения уже уехали. Но есть и такие, кто например не хочет оставлять престарелых родственников

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Piu-piu

Видел видео что осталось от минского офиса епам - жуткое зрелище. Там теперь торговый комплекс с ноунейм магазинами, при этом даже отделку не потрудились сменить 🤣

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Джон Первый

Да по-любому есть...У нас же много таких
Не у всех есть возможность уехать, да и желание тоже

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muvandr2

Многие уехали в РФ например. У меня сейчас достаточно знакомых ИТ в Мск которые переехали из РБ А что?

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noname

@Евгения Евсеева у вас две ошибки в тексте. На русском правильно - "Белоруссия", на белорусском - "Беларусь".

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Anastasia Khomutovskaya

Все правильно написано. Официальное название страны на русском Республика Беларусь

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Невероятный Блондин

А язык у них какой?

Накидываю 😅

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Griby Lenina

Ды хто іх разбярэ. Кажуць неяк.

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Комментарий удален модератором

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Иван Хаманн

на каком ещё русском?

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Слава Устинов

Где кабинет товарища майора?

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Alex Shevchenko

Ты его не видишь, а он есть

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Сергей Леопольдович

в СОРМ-3 )

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Oleg Gorbunov

400 квадратов на 50 человек? Это строгими рядами в огромном опенспейсе что ли?

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Иван Хаманн

зато все на одной вебке, как на ладони, плохо что ли

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Alexey Ivanov

А вам надо по 40 квадратов кабинета каждому? Кажется айтишники еще не поняли, что в РФ/РБ стрелочка немного повернулась...

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Piu-piu

БЧБ стулья. За ними еще не пришли? Эти цвета запрещены в Беларуси 😅

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Разработка Телеграм-ботов

Коворкинг - это самая неэффективная форма организации рабочего места. Это когда пытаешься сконцентрироваться на решении своей текущей задачи, но все вокруг мешает тебе это сделать.
Помню, сидел я в них 10 лет назад на одном проекте в банке. Это было требованиие банка, работать имеено у них (типа безопасность и все такое) в дерьмо организованном месте (их сейчас называют коворкингами). Проект тот мы провалили.

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Артур Маслов

Жесть, они в подземном паркинге сидят чтоли? дизайн говна, и какая то дрисня на потолке скотчем прилеплена...
Миллиардная IT компания...

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Дмитрий

Белоруссии и точка.

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Слегка Придурковатый

Потолки пиздец.

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Филипп Гаврилов

так лофт же

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41 комментарий
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