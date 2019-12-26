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Лиана Липанова
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«Ведомости»: «Яндекс» договорился об аренде 20 тысяч квадратных метров в башне «Око» в «Москва-сити» Материал редакции

По данным издания, сделка может быть закрыта до конца 2019 года.

9 комментариев
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«Яндекс» договорился с Capital Group об аренде 20 тысяч м² в башне «Око» в деловом центре «Москва-сити», сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух консультантов, работавших с обеими сторонами переговоров. Один из источников издания утверждает, что сделка может быть закрыта до конца 2019 года, а второй — что уже закрыта.

В «Яндексе» и Capital Group заявили, что процесс находится на финальной стадии. Компания арендует площади как в самом комплексе, так и в находящемся там коворкинге BusinessClub. Как пишет газета, сделка станет крупнейшей на рынке офисов в 2019 году, сместив аренду «Яндекс.Маркетом» 15,8 тысяч м² в Lotte на Новом Арбате.

В начале декабря источники «Ведомостей» сообщали, что «Яндекс» хочет арендовать в башне все свободные площади, включая коворкинг — до 44,5 тысяч м². Но компании досталось 20 тысяч м² — об аренде остальной части помещений с Capital Group договорились Hyundai и S8 Capital.

Аренда одного м² в «Око» может стоить 30-33 тысячи рублей в год, рассказала старший директор отдела офисных помещений CBRE Елена Денисова. Управляющий партнёр ILM Андрей Лукашев назвал похожую сумму — 30-31 тысячу рублей.

Значит, аренда нового офиса может обойтись «Яндексу» в 600-660 млн рублей ежегодно. В 2020 году компания сможет перевести в «Москва-сити» примерно две тысячи сотрудников, говорит один из консультантов сделки и руководитель отдела по работе с владельцами офисных помещений JLL Елизавета Голышева.

#новость #яндекс

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9 комментариев
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Павел Гросс-Днепров

11

После их нового фильтра вега очень удачное местоположение - око зла! 

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evilnw

Павел
–1

Вы пишите в поисковик "доставка суши" и он Вам предлагает сайты(пусть и рекламные) с доставкой суши? Ужас! Яндекс скатился.

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Роман Терентьев

evilnw
4

он предлагаешь всякую дичь + свои сайты по доставке суши))

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Денис Демидов

Павел
0

Чего вы хотели, Яндекс заперли золотой акцией в границах РФ, а гугл при этом не ограничили, он теряет долю каждый день, перспектив экспансии ноль, поэтому и монетизируют умирающий актив как только могут.

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НeMockow

2

Ищу в Яндекс только фильмы, которые не смог найти в гугле, ибо закон о защите))

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Чеширский

0

ох, а я работу искал! Двадцать тыщь квадратов не мытых помещений! 

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Инокентий Смирнов

0

Яндекс, Яндекс, Яндекс, 24/7.

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Игорь Кравченко

0

нафига все едут в эти башни?

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Pavel Voronkov

Игорь
0

Это же кайф ждать лифт 10 минут, а квест выйти покурить на 25 минут.

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