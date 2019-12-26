По данным издания, сделка может быть закрыта до конца 2019 года.

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«Яндекс» договорился с Capital Group об аренде 20 тысяч м² в башне «Око» в деловом центре «Москва-сити», сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух консультантов, работавших с обеими сторонами переговоров. Один из источников издания утверждает, что сделка может быть закрыта до конца 2019 года, а второй — что уже закрыта.

В «Яндексе» и Capital Group заявили, что процесс находится на финальной стадии. Компания арендует площади как в самом комплексе, так и в находящемся там коворкинге BusinessClub. Как пишет газета, сделка станет крупнейшей на рынке офисов в 2019 году, сместив аренду «Яндекс.Маркетом» 15,8 тысяч м² в Lotte на Новом Арбате.

В начале декабря источники «Ведомостей» сообщали, что «Яндекс» хочет арендовать в башне все свободные площади, включая коворкинг — до 44,5 тысяч м². Но компании досталось 20 тысяч м² — об аренде остальной части помещений с Capital Group договорились Hyundai и S8 Capital.

Аренда одного м² в «Око» может стоить 30-33 тысячи рублей в год, рассказала старший директор отдела офисных помещений CBRE Елена Денисова. Управляющий партнёр ILM Андрей Лукашев назвал похожую сумму — 30-31 тысячу рублей.