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Вячеслав Шегай
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Кузнец, ассенизатор, водолаз и другие — как проходят их рабочие дни и сколько они зарабатывают Материал редакции

Подборка материалов о рабочих профессиях за год.

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«Бизнес на откачке канализации: сколько можно заработать и что для этого нужно»

Ассенизатор Егор Польне живёт в городе Невьянск с населением около 20 тысяч человек, Свердловской области. До того как стать ассенизатором, Польне работал водителем-грузчиком на молочной ферме.

Как правило, в месяц он обрабатывает примерно 100 заявок, что приносит ему 15–20 тысяч рублей. С учётом свободного графика и небольшой величины города, этих денег ему хватает.

«Заработок российских ремесленников: истории кузнеца, резчицы по дереву и сварщика»

Кузнец и сварщик работают по 12 часов в день и зарабатывают в месяц в среднем по 200 и 400 тысяч рублей в месяц соответственно. Резчица работает по пять часов в день, её среднемесячный заработок — 40 тысяч рублей.

Они рассказали, как нашли своё дело, сколько учились ему и где ищут клиентов.

«“Заработок в 200 тысяч рублей в месяц — не предел”: сколько получает электрик в Москве и как устроена его работа»

Иван переехал из Казахстана в Москву три года назад. На родине он работал строителем, дизайнером и мастером по ремонту компьютеров, но потом понял, что ему надоело быть наёмным сотрудником, и стал работать на себя.

По его словам, в России большинство людей «рукастые» и сами могут поменять, например, розетки. Ивана чаще просят заменить проводку в доме.

Он рассказал, от чего зависит его доход, как он ищет клиентов и почему опасается выходных.

«Сколько зарабатывает водолаз, чем занимается, обучение и перспективы»

Филипп Того шесть лет работает в водолазной сфере. Он подробно рассказал, как учиться на водолаза, какие бывают виды водолазного снаряжения и сколько можно заработать в профессии.

«“Редкий экземпляр”: флейворист — профессия, которой не учат в России»

Егор Войтиков — флейворист, специалист, который создаёт пищевые ароматизаторы. Он рассказал, вредны ли ароматизаторы, как создают ароматизаторы для чипсов и сколько зарабатывает.

#профессии #итоги2019

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