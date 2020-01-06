Подборка материалов о рабочих профессиях за год.

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Ассенизатор Егор Польне живёт в городе Невьянск с населением около 20 тысяч человек, Свердловской области. До того как стать ассенизатором, Польне работал водителем-грузчиком на молочной ферме.

Как правило, в месяц он обрабатывает примерно 100 заявок, что приносит ему 15–20 тысяч рублей. С учётом свободного графика и небольшой величины города, этих денег ему хватает.

Кузнец и сварщик работают по 12 часов в день и зарабатывают в месяц в среднем по 200 и 400 тысяч рублей в месяц соответственно. Резчица работает по пять часов в день, её среднемесячный заработок — 40 тысяч рублей.

Они рассказали, как нашли своё дело, сколько учились ему и где ищут клиентов.

Иван переехал из Казахстана в Москву три года назад. На родине он работал строителем, дизайнером и мастером по ремонту компьютеров, но потом понял, что ему надоело быть наёмным сотрудником, и стал работать на себя.

По его словам, в России большинство людей «рукастые» и сами могут поменять, например, розетки. Ивана чаще просят заменить проводку в доме.

Он рассказал, от чего зависит его доход, как он ищет клиентов и почему опасается выходных.

Филипп Того шесть лет работает в водолазной сфере. Он подробно рассказал, как учиться на водолаза, какие бывают виды водолазного снаряжения и сколько можно заработать в профессии.