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Лиана Липанова
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Производитель электронных сигарет Juul получил 2,6 тысяч жалоб на проблемы со здоровьем за первые три года работы Материал редакции

Представитель Juul назвал количество жалоб «очень низким».

  • Производитель электронных сигарет Juul Labs получил от покупателей 2,6 тысяч жалоб на проблемы со здоровьем за первые три года работы, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарств США (FDA).
  • Покупатели жаловались на жжение в лёгких, язвенную болезнь, онемение или «покалывание» во рту, лихорадку, озноб и головокружение. Одна из потребительниц сообщила о кровотечении из горла после использования электронных сигарет компании — врачи диагностировали ожог горла.
  • Представитель Juul назвал количество жалоб «очень низким». «Мы очень серьезно относимся к безопасности продукции и применяем строгие меры контроля качества для обеспечения безопасности», — заявили в Juul.
  • Внутренняя база данных компании зарегистрировала почти 1,3 млн жалоб с 1 июня 2015 года по 26 сентября 2018 года. Доля жалоб, связанных с состоянием здоровья, составляет около 0,2%.
  • В конце лета 2019 года производитель электронных сигарет столкнулся с проблемами из-за серии массовых заболеваний среди курильщиков вейпов в США. В сентябре 2019 года FDA обвинило Juul в распространении недостоверной рекламы. После этого гендиректор Juul ушёл в отставку.

#новость #juul

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7 комментариев
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Ilya Brin

5

Увеличив дозу потребления курильщики Juul вполне могу уменьшить количество повторных жалоб.

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Yuriy Mikaelyan

Ilya
1

Чем больше курильщиков - тем меньше курильщиков

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Alexander Matveev

1

Просто лобби ещё пока не такое сильное, как у табачников.

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Денис Колокольцев

Alexander
0

они табачники и есть, вроде как. в смысле, за ними стоят. скорее борьба стандартов новых способов доставки никотина, как VHS и Betacam когда то. победивший будет продавать лицухи на устройства и форму исполнения расходников проигравшим.

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Marow from Neverland

Alexander
0

Они принажлежат Алтрии, которая тупо Филлип Моррис, о чем ты?

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Artem Shevchenko

0

Внезапно

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S.Z

0

По сравнению с продажами, 2,6к можно списать на статистические погрешности, типа ипохондриков  

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