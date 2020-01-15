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Татьяна Боброва
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USM Holdings Усманова договорилась с футбольным клубом «Эвертон» о покупке прав на название нового стадиона за $39 млн Материал редакции

Новый стадион должен быть достроен в 2023 году.

  • USM Holdings российского миллиардера и бывшего акционера английского ФК «Арсенал» Алишера Усманова договорилась с английским футбольным клубом «Эвертон» о покупке прав на название нового стадиона команды за 30 млн фунтов стерлингов (около $39 млн), сообщила пресс-служба ФК.
  • Работы по строительствую стадиона на севере Ливерпуля планируют завершить в 2023 году. Арена будет рассчитана на 52 тысячи зрителей. В клубе ожидают, что стадион позволит создать 15 тысяч рабочих мест и обеспечить рост экономики на 1 млрд фунтов.
The Telegraph
Everton agree £30m naming rights option for…
Everton have agreed a &pound;30 million naming rights option for their proposed new stadium with…
www.telegraph.co.uk

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17 комментариев
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Денис Демидов

6

Нормально, чо.

В РФ брать копейку за маркировку с каждой пары ботинок и трусов, а в Англии за одно только название платить 2.5 млрд руб...

Ответить

Denis Kiselev

Денис
4

Ладно б копейку! 50!

Ответить

Sergei Timofeyev

Denis
0

Мне иногда кажется, что вы один и тот же человек :) Постоянно путаю. :) Но 50, конечно, много. 

Ответить

Денис Демидов

Sergei
0

Это может и не много, но тот факт, что все одному человеку идет очень смущает, он истинный хозяин Руси? Почему это не доход государства? Почему с онлайн чеками получилось сделать так, что работаем много ОФД, а с маркировкой нет?

Ответить

Denis Kiselev

Денис
1

К сожалению - это риторические вопросы, ответ понятен

Ответить

Сергей Малашенко

2

И по всему периметру стадиона баннер с рекламой Одноклассников

Вот это топ))

Ответить

Одноклассники

Сергей
10

У нас даже есть готовый шаблон!

Ответить

Дюков Станислав

Одноклассники
0

not bad)) 

Ответить

Arthur Niazyan

Одноклассники
0

Приходите на футбол, ОМОН потренируется на вас. Ага.

Ответить

Дмитрий Корнеев

2

Алишерчик Стадиум...

Ответить

Leonid Sobchenko

Дмитрий
6

тьфу на тебя ещё раз;)

Ответить

Egor Leontyev

Leonid
1
Ответить

Leonid Sobchenko

Дмитрий
1

тьфу на тебя;))

Ответить

Айдар Фархутдинов

3

ТьфуНаТебяАрена

Ответить

Dear Moscow,

2

 Алишера Усманова договорилась ... о покупке прав на название нового стадиона команды

«Aliшер Арена»

Ответить

Denis Kiselev

Dear
1

Кстати, пора переименовать youdrive в Алишеринг

Ответить

Алексей Иванов

0

Димон-арена

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