USM Holdings Усманова договорилась с футбольным клубом «Эвертон» о покупке прав на название нового стадиона за $39 млн
Материал редакции
Новый стадион должен быть достроен в 2023 году.
USM Holdings российского миллиардера и бывшего акционера английского ФК «Арсенал» Алишера Усманова договорилась с английским футбольным клубом «Эвертон» о покупке прав на название нового стадиона команды за 30 млн фунтов стерлингов (около $39 млн), сообщила пресс-служба ФК.
Работы по строительствую стадиона на севере Ливерпуля планируют завершить в 2023 году. Арена будет рассчитана на 52 тысячи зрителей. В клубе ожидают, что стадион позволит создать 15 тысяч рабочих мест и обеспечить рост экономики на 1 млрд фунтов.
Денис Демидов
Нормально, чо.
В РФ брать копейку за маркировку с каждой пары ботинок и трусов, а в Англии за одно только название платить 2.5 млрд руб...
Denis KiselevДенис
Ладно б копейку! 50!
Sergei TimofeyevDenis
Мне иногда кажется, что вы один и тот же человек :) Постоянно путаю. :) Но 50, конечно, много.
Денис ДемидовSergei
Это может и не много, но тот факт, что все одному человеку идет очень смущает, он истинный хозяин Руси? Почему это не доход государства? Почему с онлайн чеками получилось сделать так, что работаем много ОФД, а с маркировкой нет?
Denis KiselevДенис
К сожалению - это риторические вопросы, ответ понятен
Сергей Малашенко
И по всему периметру стадиона баннер с рекламой Одноклассников
Вот это топ))
ОдноклассникиСергей
У нас даже есть готовый шаблон!
Дюков СтаниславОдноклассники
not bad))
Arthur NiazyanОдноклассники
Приходите на футбол, ОМОН потренируется на вас. Ага.
Дмитрий Корнеев
Алишерчик Стадиум...
Leonid SobchenkoДмитрий
тьфу на тебя ещё раз;)
Egor LeontyevLeonid
Leonid SobchenkoДмитрий
тьфу на тебя;))
Айдар Фархутдинов
ТьфуНаТебяАрена
Dear Moscow,
Алишера Усманова договорилась ... о покупке прав на название нового стадиона команды
«Aliшер Арена»
Denis KiselevDear
Кстати, пора переименовать youdrive в Алишеринг
Алексей Иванов
Димон-арена