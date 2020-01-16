Прямой эфир
компанию-создателя
И полностью переведёт свой автопарк на электромобили, а центры обработки данных и здания — на возобновляемые источники энергии.
Microsoft планирует сократить собственный углеродный след и инвестировать $1 млрд в развитие прогрессивных технологий по сокращению выбросов углерода и их вывода из атмосферы, сообщили vc.ru в компании.
Корпорация планирует выделить деньги в течение четырёх лет в рамках нового Фонда климатических инноваций. Кроме того, к 2030 году Microsoft хочет достичь отрицательного уровня выброса углерода, а к 2050 году полностью устранить последствия за всё время с момента своего основания в 1975 году.
К 2025 году компания планирует полностью перевести внутренний автопарк на электромобили, а центры обработки данных и здания на возобновляемые источники энергии.
Чтобы устранить собственный углеродный след, Microsoft займётся посадкой деревьев, секвестрацией углерода, биоэнергетикой со связыванием и хранением углерода и другими способами.
Кроме того, компания хочет помочь своим клиентам и партнёрам сократить выбросы. Например, новый инструмент Microsoft Sustainability Calculator будет прогнозировать объём выброса углерода от использования облака Azure, визуализируя результаты в Power BI. Так клиенты смогут оценить пользу от полноценного перехода в облако.
Компания пообещала каждый год публиковать отчёт Environmental Sustainability Report с результатами проделанной работы и помочь своим сотрудникам внести свой вклад в сохранение климата.
Очевидно, в Майкрософт поняли, как на этом можно заработать хорошие деньги и они решили быть первыми.
Интересно, как они хотят интегрировать эти принципы в свой процесс логистики и закупок... Это будет означать озеленение всех из поставщиков, а за ними и их субпоставщиков, и так далее...
По большому счёту молодцы, но 30 лет Карл!.. За 30 лет можно планету всю очистить от гадостей... за такие-то деньжищи. ИМХО.
Можешь хотя бы ориентировочно расписать здесь план очистки планеты за эти же деньги за более короткий срок? :) Ну хотя бы крупными какими-то блоками. Что и как делать будешь?
Очевидно, в Майкрософт поняли, как на этом можно заработать хорошие деньги и они решили быть первыми.
Интересно, как они хотят интегрировать эти принципы в свой процесс логистики и закупок... Это будет означать озеленение всех из поставщиков, а за ними и их субпоставщиков, и так далее...
Слава богу Carbon Engineering не упоминается, я думал опять будет гринвошинг.
Очевидно, в Майкрософт поняли, как на этом можно заработать хорошие деньги и они решили быть первыми.
Интересно, как они хотят интегрировать эти принципы в свой процесс логистики и закупок... Это будет означать озеленение всех их поставщиков, а за ними и их субпоставщиков, и так далее...
Блоги компаний
Показать еще