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Лиана Липанова
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Microsoft инвестирует $1 млрд в развитие технологий по устранению углеродного следа Материал редакции

И полностью переведёт свой автопарк на электромобили, а центры обработки данных и здания — на возобновляемые источники энергии.

8 комментариев
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Microsoft планирует сократить собственный углеродный след и инвестировать $1 млрд в развитие прогрессивных технологий по сокращению выбросов углерода и их вывода из атмосферы, сообщили vc.ru в компании.

Корпорация планирует выделить деньги в течение четырёх лет в рамках нового Фонда климатических инноваций. Кроме того, к 2030 году Microsoft хочет достичь отрицательного уровня выброса углерода, а к 2050 году полностью устранить последствия за всё время с момента своего основания в 1975 году.

К 2025 году компания планирует полностью перевести внутренний автопарк на электромобили, а центры обработки данных и здания на возобновляемые источники энергии.

Президент Microsoft Брэд Смит, финансовый директор Эми Худ и​ гендиректор Сатья Наделла

Чтобы устранить собственный углеродный след, Microsoft займётся посадкой деревьев, секвестрацией углерода, биоэнергетикой со связыванием и хранением углерода и другими способами.

Кроме того, компания хочет помочь своим клиентам и партнёрам сократить выбросы. Например, новый инструмент Microsoft Sustainability Calculator будет прогнозировать объём выброса углерода от использования облака Azure, визуализируя результаты в Power BI. Так клиенты смогут оценить пользу от полноценного перехода в облако.

В следующем году Microsoft намерена интегрировать экологические принципы в процессы закупок и логистики, что будет способствовать сокращению углеродных выбросов нашими поставщиками.

представитель Microsoft

Компания пообещала каждый год публиковать отчёт Environmental Sustainability Report с результатами проделанной работы и помочь своим сотрудникам внести свой вклад в сохранение климата.

#новость #microsoft

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8 комментариев
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Pavel Ivanov

3

Сатья Наделла молодец.

Компания трансформируется прям на глазах :-)

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Илья Балясников

1

Очевидно, в Майкрософт поняли, как на этом можно заработать хорошие деньги и они решили быть первыми.
Интересно, как они хотят интегрировать эти принципы в свой процесс логистики и закупок... Это будет означать озеленение всех из поставщиков, а за ними и их субпоставщиков, и так далее...

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Давид Дзебисов

0

По большому счёту молодцы, но 30 лет Карл!.. За 30 лет можно планету всю очистить от гадостей... за такие-то деньжищи. ИМХО.

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Pavel Ivanov

Давид
0

Можешь хотя бы ориентировочно расписать здесь план очистки планеты за эти же деньги за более короткий срок? :) Ну хотя бы крупными какими-то блоками. Что и как делать будешь? 

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Илья Балясников

Давид
0

Очевидно, в Майкрософт поняли, как на этом можно заработать хорошие деньги и они решили быть первыми.
Интересно, как они хотят интегрировать эти принципы в свой процесс логистики и закупок... Это будет означать озеленение всех из поставщиков, а за ними и их субпоставщиков, и так далее...

Ответить

Михаэль Дамуцци

0

Слава богу Carbon Engineering не упоминается, я думал опять будет гринвошинг.

Ответить

Илья Балясников

0

Очевидно, в Майкрософт поняли, как на этом можно заработать хорошие деньги и они решили быть первыми.
Интересно, как они хотят интегрировать эти принципы в свой процесс логистики и закупок... Это будет означать озеленение всех их поставщиков, а за ними и их субпоставщиков, и так далее...

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Murat Oshroev

0

Ну, хоть кто-то хоть что-то 

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