И полностью переведёт свой автопарк на электромобили, а центры обработки данных и здания — на возобновляемые источники энергии.

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Microsoft планирует сократить собственный углеродный след и инвестировать $1 млрд в развитие прогрессивных технологий по сокращению выбросов углерода и их вывода из атмосферы, сообщили vc.ru в компании.

Корпорация планирует выделить деньги в течение четырёх лет в рамках нового Фонда климатических инноваций. Кроме того, к 2030 году Microsoft хочет достичь отрицательного уровня выброса углерода, а к 2050 году полностью устранить последствия за всё время с момента своего основания в 1975 году.

К 2025 году компания планирует полностью перевести внутренний автопарк на электромобили, а центры обработки данных и здания на возобновляемые источники энергии.

Президент Microsoft Брэд Смит, финансовый директор Эми Худ и​ гендиректор Сатья Наделла

Чтобы устранить собственный углеродный след, Microsoft займётся посадкой деревьев, секвестрацией углерода, биоэнергетикой со связыванием и хранением углерода и другими способами.

Кроме того, компания хочет помочь своим клиентам и партнёрам сократить выбросы. Например, новый инструмент Microsoft Sustainability Calculator будет прогнозировать объём выброса углерода от использования облака Azure, визуализируя результаты в Power BI. Так клиенты смогут оценить пользу от полноценного перехода в облако.

В следующем году Microsoft намерена интегрировать экологические принципы в процессы закупок и логистики, что будет способствовать сокращению углеродных выбросов нашими поставщиками. представитель Microsoft