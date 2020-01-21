Рассказывают бывшие сотрудники, клиенты и партнёры, а также конкуренты сервиса.

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В декабре 2019 года ООО «Купипасс» (операционная компания российского агрегатора фитнес-услуг OneFit) подала в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве. Причиной стали иски на сумму 4,7 млн рублей от контрагентов, которые требовали вернуть долги.

И хотя официально сервис не объявлял о закрытии, сайт и мобильные приложения OneFit не работают уже несколько месяцев, а клиенты жалуются на невозможность воспользоваться услугами.

Партнёры, клиенты, уволенные сотрудники и конкуренты сервиса рассказали, как возникли проблемы компании и почему многие не хотят с ней судиться.

Как был устроен сервис OneFit

Агрегатор фитнес-услуг OneFit основали в 2016 году бывший коммерческий директор сервиса «КупиКупон» Александр Кизьяков, а также владельцы рекламного агентства Mediatop Виктор и Владимир Горбуновы.

OneFit задумывался как единый абонемент в фитнес-клубы и спортивные студии Москвы и Санкт-Петербурга.

Пользователи могли приобрести три вида абонементов:

«Серебро» за 1900 рублей в месяц (включал в себя тренажёрные залы и групповые занятия).

«Золото» за 3900 рублей в месяц (в этом абонементе было больше клубов и групповых занятий).



«Платина» за 5900 рублей в месяц (обладатели могли посещать клубы повышенной комфортности).



В 2016 году руководительница проекта Мария Лифарь объясняла, что походы в часть клубов были безлимитными, в некоторые можно было ходить не более трёх раз в месяц.

Cервис ориентировался на аудиторию, которая хочет разнообразить спортивные занятия: за счёт количества клубов OneFit предлагал много нестандартных активностей. Например, занятия на скалодроме, батуте и сайкле.

На сайте OneFit (сейчас он недоступен) говорилось, что сервис помогает клиентам сэкономить больше 12 тысяч рублей, потому что им не нужно покупать несколько абонементов в клубы и студии.

В соцсетях сервиса сообщалось, что абонемент даёт доступ в 450 клубов Москвы и Петербурга. По словам Лифарь, сервис платил студиям от 100 рублей за тренировку — и многие компании к партнёрству относились «скептически».

Сейчас, после двух лет работы в Москве, такой проблемы нет, однако она опять появилась с выходом на рынок Санкт-Петербурга. Там история повторяется заново — мы сталкиваемся с недоверием и сомнениями в том, что с нашей помощью действительно можно зарабатывать деньги Мария Лифарь директор OneFit, цитата по Rubase

Кто инвестировал в стартап

По данным РБК, первым инвестором OneFit стал основатель «КупиКупона» Комил Рузаев, который вложил в проект своего бывшего сотрудника 10 млн рублей.

В 2016 году сервис объявил, что привлёк $1 млн от российского фонда BG Invest. Кроме того, Мария Лифарь говорила, что в стартап вложились кипрский фонд UBA и фонд развития инноваций и модернизации в медицине и спорте «Гераклион».

В декабре 2019 года, когда стало известно о проблемах компании, Рузаев сообщил, что уже несколько лет не имеет отношения к сервису, и отказался комментировать возврат инвестиций в сервис.

Сколько вложили в OneFit кипрский фонд UBA и «Гераклион» — неизвестно. vc.ru направил запрос в фонд «Гераклион» об инвестициях в OneFit, однако на момент публикации материала представители организации не ответили.

Согласно данным сайта «Контур.Фокус», в январе 2020 года ООО «Купипасс» принадлежит:

Александру Кизьякову (30,5%).

Сергею Ерёмину (30%).

Владимиру Горбунову (23,8%).

Виктору Горбунову (6,7%).

Татьяне Габовой (3,9%).

Владимиру Савостикову (2,5%).

Кроме того, 2,5% юрлица владеет кипрская компания «Юнайтед Бизнес Эйнджелс».

Татьяна Габова также владеет долей в компании «Теонум». Ещё один учредитель — совладелец обанкротившегося банка «Вестинтербанк» Евгений Габов. Он также был акционером корпорации «Кама» в Перми. В отношении Габова возбуждено уголовное дело, он признан банкротом — сумма претензий к нему составляет 2,8 млрд рублей.

О долге Габова в 2,3 млрд рублей на судебных разбирательствах заявил и «Альфа-банк». Партнёр Габова — пермский бизнесмен Вячеслав Потанин обвинён в злоупотреблениями полномочиям на сумму в 1,05 млрд рублей. По версии следствия, он перевёл на счёт «Камы» 1,3 млрд рублей из денег предприятия «ЭТК», где он был гендиректором.

Сергей Ерёмин — учредитель фонда «Гераклион» и связанных с ней организаций «Гераклион Спорт» и «Гераклион Эквип».

Виктор и Владимир Горбуновы — владельцы рекламного агентства Mediatop и сооснователи сервиса и резидента «Сколково» Workle. В 2015 году доли проекта перешли к кипрскому офшору «Веника ЛТД», но Виктор Горбунов пока владеет долей в центре бронирования Workle Tour. Инвестором и председателем совета директоров Workle тоже был Вячеслав Потанин.

Про российский фонд BG Invest не удалось найти информации: у него нет сайта и не указан адрес. Упоминается, что управляющий партнёр компании — Глеб Бобарико. В материале издания Firrma упоминается, что управляющим партнёром фонда назван Глеб Бобарико.

Согласно системе «Контур.Фокус», человек с таким именем и фамилией входил в состав учредителей «Купипасс», против Бобарико открыты исполнительные производства на сумму 1,7 млн рублей. До 2016 года он был учредителем ООО «Купипасс» (юридическое лицо OneFit), а затем — гендиректором ООО «Биджигрупп» (сейчас компания ликвидирована; по данным базы «Контур.Фокус», долги компании составляют 4 млн рублей).

Как обанкротился стартап

Студии-партнёры сказали vc.ru, что проблемы с выплатами у OneFit начались примерно в апреле 2019 года.

Основательница студии йоги «Кочующие Йожики» Екатерина Малахова сообщила, что OneFit не выплатил ей 174 тысячи рублей (в распоряжении редакции есть письменная претензия Малаховой к ООО «Купипасс»). По её словам, с сервисом она работала с ноября 2018 года, но с апреля начались перебои с выплатами. Представители сервиса рассказывали, что находятся в сложной финансовой ситуации и ищут новых инвесторов.

В июне студия отказалась сотрудничать с компанией. В июле ОneFit договорился с Малаховой о рассрочке и оплатил 20% долга. После этого выплаты снова прекратились.

В личной переписке коммерческий директор сказал мне: «Денег нет, но вы держитесь. Ничего не обещаю, ничего не знаю». <....> В сентябре перестали отвечать на звонки, все сотрудники, с которыми были контакт — либо перестали брать трубки, либо говорили, что они с сентября в компании не работают, их уволили, не выплатив заработную плату. Екатерина Малахова основательница студии йоги «Кочующие Йожики»

Малахова объяснила, что по совету юристов не стала обращаться в суд и тратиться на судебные издержки, потому что деньги от компании получить будет невозможно.

Официально OneFit не объявлял о закрытии. Аккаунты в соцсетях перестали обновляться в августе 2019 года. Там же клиенты писали и про приложение OneFit, которое тоже перестало работать.

В комментариях в соцсетях они рассказали, что в фитнес-клубах им заявили о прекращении сотрудничества с сервисом. В официальной группе OneFit во «ВКонтакте» клиенты утверждали: когда они пытались вернуть деньги за абонемент, представители компании сначала обещали по частям компенсировать сумму, а затем перестали выходить на связь.

Ещё за несколько месяцев до этого пользователи говорили, что спортивные студии, ради тренировок в которых они покупали абонемент OneFit, отказались работать с компанией из-за невыплаты долгов. Посетители вспомнили, что некоторые клубы просили их доплачивать за занятия по абонементу агрегатора.

В декабре 2019 года стало известно, что ООО «Купипасс» подало в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве. Тогда же выяснилось, что против компании поданы 19 исков, в том числе от спортивных клубов и комплексов на общую сумму 4,7 млн рублей. Первые иски были поданы летом 2019 года. Со стартапом судятся, например, спортцентр «Лужники» и бассейн «Чайка».

ФНС заблокировала два счёта компании в филиале «Центральный» ВТБ и два счёта в «Минбанке». По данным на 2018 год, чистый убыток ООО «Купипасс» составил 29 млн рублей при выручке в 20 млн рублей.

Александр Кизьяков и Мария Лифарь не ответили на вопросы vc.ru о банкротстве OneFit и многомиллионных долгах.

Что говорят обманутые клиенты и партнёры

Клиенты предложили подать коллективный иск против агрегатора. Представлять интересы некоторых из них собирается юрист Евгений Соколов. Он рассказал vc.ru, что судиться с компанией хотят 16 человек, но этого пока недостаточно для коллективного иска — нужно как минимум 21 человек. Долг OneFit перед клиентами составляет от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей. В основном пользователи писали заявления на возврат средств ещё летом, но так и не получили никакого ответа. Некоторым удалось вернуть деньги через банк.

Отдельно коллективный иск хотели подать ещё десять человек — среди них и клиенты, и контрагенты. По словам потерпевшего пользователя OneFit Вадима Мишина, сумма задолженности — от 10 тысяч до 100 тысяч рублей.

Юрист Евгений Соколов считает, что шансы на частичное удовлетворение требований у бывших клиентов есть, но на это может уйти значительное количество времени и ресурсов.

Среди клубов-контрагентов OneFit тоже не все решили обращаться в суд. Основатель московской сети йога-студий «Воздух» Сергей Поташев сказал, что OneFit задолжал его компании около 400 тысяч рублей. Предприниматель пояснил, что не будет судиться, потому что это «бесполезная трата времени, когда у фирмы нет денег и имущества».

Студия йоги «Воздух»​

Сотрудница московского скалодрома Limestone Александра Кожемякина сообщила, что после марта компания перестала платить и просила снизить цены. В июле выплатила часть долгов и обещала найти инвесторов, а в августе заявила, что финансирования нет и OneFit будет закрываться. Всего агрегатор задолжал Limestone более 160 тысяч рублей, иск скалодрома рассматривается в Арбитражном суде Москвы.

OneFit задолжал и сотрудникам. Индивидуальный предприниматель Марк Серегин рассказал, что работал в стартапе тестировщиком. Вместе с ним работали шесть разработчиков и ещё одна тестировщица. Он утверждает, что спустя месяц после трудоустройства, в конце июня, руководство компании заявило, что все они уволены одним днем.

Стартап обещал выплатить зарплату, но в сентябре представители окончательно перестали отвечать на звонки и сообщения. Серегин вспоминает, что руководительница проекта Мария Лифарь сообщила ему, что больше не работает в компании. В итоге OneFit остался должен Серегину 80 тысяч рублей.

Бывший тимлид ИТ-отдела OneFit Антон Губарев добавил, что компания должна ему почти 300 тысяч рублей:

Мне в итоге так и не заплатили за полтора месяца работы. При этом за две-три недели до этого активно нанимали людей, зная, что скорее всего, платить им будет нечем. Рассказывали, как готовят новые раунды инвестиций. [Выплату] долгов по зарплате так и никто и не увидел из тех, с кем я общался. В конце июня мне сказали, что надо уволить всю команду разработки. И чем быстрее, тем лучше. После этого я начал и сам искать работу. Когда нашёл, честно две недели отработал до увольнения. К тому же я остался единственным разработчиком. Антон Губарев бывший сотрудник OneFit

Как выживают на рынке сервисы, которые работают по подобной модели

OneFit ориентировался на американский агрегатор ClassPass. Это самый известный и самый крупный фитнес-агрегатор в мире. Он был основан в 2013 году. Изначально стартап тоже работал по системе безлимитного посещения: заниматься в одних и тех же клубах можно было не более трёх, пяти или десяти раз в месяц, в зависимости от стоимости подписки.

В 2018 году ClassPass объявил, что меняет бизнес-модель и теперь тренировки можно оплачивать баллами. В январе 2020 года стало известно, что теперь компанию оценивают более чем в $1 млрд. Заниматься по абонементу ClassPass можно в 2500 городах по всему миру.

В 2014 и в 2015 годах в России существовали фитнес-агрегаторы ClassFit и MonPass, которые тоже копировали безлимитную модель ClassPass. Сейчас оба проекта закрыты, потому что эта модель оказалась неработоспособной. Пока функционируют ещё два агрегатора фитнес-услуг: Fitmost и ClassBoom. Но первому проекту пришлось изменить бизнес-модель из-за снижения прибыли, а у второго сейчас трудности с финансированием.

Безлимитная модель агрегаторов работает так: надо привлекать новых клиентов и мотивировать их покупать и продлевать абонементы. При этом для компании невыгодно, когда клиенты посещают залы слишком часто, потому что в этой ситуации растут выплаты студиям.

Основательница Fitmost Александра Герасимова прокомментировала РБК, что OneFit погубила не только безлимитная модель, но и тот факт, что сервис продавал абонементы с большими скидками через «КупиКупон». В этом случае маржинальность падала до 40–50%.

Изначально Fitmost работал по похожей модели. Абонемент стоил 3990 рублей, в один клуб можно было ходить не более трёх раз в месяц. По словам основателей, 20% от этой суммы платили клубам, 20% тратили на привлечение клиентов, остальное получал сам сервис.

Однако в летом 2019 года соосновательница Fitmost Александра Герасимова сообщила, что сервис поменял систему оплаты и перешёл на оплату баллами.

Сейчас клиент может купить пакет баллов (минимум 30 баллов за 2490 рублей — это примерно три-пять тренировок в месяц), одна тренировка стоит от двух баллов. Герасимова объяснила, что такая модель позволяет контролировать маржинальность и не уйти в минус. Чтобы привлечь клиентов, Fitmost добавил возможность посещать по абонементу оздоровительные процедуры и больше премиум-клубов.

Герасимова объяснила: если бы Fitmost не перешёл на другую бизнес-модель, компания обанкротилась бы, как и OneFit. Потому что маржинальность Fitmost постепенно падала, а всё большее количество абонементов было убыточным.

Ещё один известный в России агрегатор ClassBoom работает по безлимитной модели. После запуска абонементы продавали только в Новосибирске и Красноярске, но сейчас, согласно сайту, его можно купить в Москве и Краснодаре. Кроме того, абонемент также предоставляет скидки и в салоны красоты. В конце 2019 года несколько контрагентов ClassBoom в Новосибирске заявили, что агрегатор не выплатил им долги и они собираются обращаться в суд.

Основательница ClassBoom Екатерина Прутковская пояснила, что сейчас сервис ищет инвесторов, ротацию клубов пришлось сильно снизить, а с января агрегатор больше не продлевает абонементы и пока не платит партнёрам, чтобы восстановить финансовый баланс.