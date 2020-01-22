В целом я могу это назвать полноценной второй работой: не было недели, когда я не занимался квартирами. То соседи затопят, то новых жильцов надо пустить, то декларацию подать, то новые объявления написать. Я даже в отпуск полноценно уехать не могу, потому что некому больше разбираться, я владелец квартир.

Пробовал найти агентов пару раз, в итоге одна квартира стояла месяц пустой при вполне нормальной цене, а в другую заехали неадекватные жильцы, которые жили по поддельным документам и украли на прощание имущества на сумму больше залога.

Пришёл к выводу, что всё надо делать самому. Если бы не этот фактор, всё бы устраивало. Наверное, потяну ещё два-три года, затем куплю ещё жильё и уйду на пенсию, чтобы сводить концы с концами. Если бы не свои квартиры, сделать так бы не смог, сам арендую студию на окраине, потому что не надо ездить на работу, я на удалёнке.