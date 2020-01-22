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Мария Овчинникова
3214

«Куплю ещё жильё и уйду на пенсию, чтобы сводить концы с концами»: можно ли заработать на сдаче ипотечных квартир Материал редакции

Три истории о буднях рантье из Москвы и Санкт-Петербурга.

57 комментариев
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Эльдар: сдаёт жильё, чтобы работать на себя и выкупить новую квартиру

  • Город: Санкт-Петербург.
  • Количество жилья: две собственных двухкомнатных квартиры и одна трёхкомнатная в ипотеке.
  • Тип сдачи: долгосрочная и краткосрочная.
  • Прибыль (рента минус расходы и платежи по ипотеке) до выплаты налогов: 89 тысяч рублей.

Эльдар впервые решил приобрести квартиру под сдачу в 2008 году. Тогда он потерял работу в банковском секторе, а на новом месте зарплата оказалась существенно ниже. Однако рентный бизнес создал только в 2014 году, после очередного финансового кризиса.

Сдав ещё одну двухкомнатную квартиру в центре (она досталась ему в наследство), Эльдар купил трёхкомнатную в ипотеку (на набережной Крюкова канала площадью 92 м²). Первоначальный взнос 4 млн рублей мужчина покрыл из собственных сбережений и денег с продажи машины. Сумма ежемесячного платежа составляет 51 тысячу рублей.

Двухкомнатную квартиру в спальном районе и трёхкомнатную в центре Эльдар сдал в долгосрочную аренду — это приносит ему около 100 тысяч рублей в месяц.

Ещё 50 тысяч рублей в месяц он зарабатывает, сдавая двухкомнатную квартиру в центре через Airbnb. Сам владелец живёт один в съёмной студии (25 м²) на окраине города, его собственный заработок составляет 180 тысяч рублей в месяц.

Основные расходы на содержание жилья:

  • 60 тысяч рублей в год на уборку.
  • Мелкий ремонт и обновленная мебель — ещё 60 тысяч рублей.
  • Разово 5000 рублей на фотографа.
  • Налоги.

Чтобы жить только на ренту, считает Эльдар, необходимо иметь минимум две-три квартиры в собственности с закрытой ипотекой, а также хорошего агента.

В целом я могу это назвать полноценной второй работой: не было недели, когда я не занимался квартирами. То соседи затопят, то новых жильцов надо пустить, то декларацию подать, то новые объявления написать. Я даже в отпуск полноценно уехать не могу, потому что некому больше разбираться, я владелец квартир.

Пробовал найти агентов пару раз, в итоге одна квартира стояла месяц пустой при вполне нормальной цене, а в другую заехали неадекватные жильцы, которые жили по поддельным документам и украли на прощание имущества на сумму больше залога.

Пришёл к выводу, что всё надо делать самому. Если бы не этот фактор, всё бы устраивало. Наверное, потяну ещё два-три года, затем куплю ещё жильё и уйду на пенсию, чтобы сводить концы с концами. Если бы не свои квартиры, сделать так бы не смог, сам арендую студию на окраине, потому что не надо ездить на работу, я на удалёнке.

Эльдар

Валерия: сдаёт недвижимость, чтобы купить другое жильё

  • Город: Москва.
  • Количество жилья: одна квартира-студия.
  • Тип сдачи: краткосрочная.
  • Прибыль до выплаты налогов: 12-17 тысяч рублей в месяц.

Валерия хотела бы жить ближе к центру Москвы, но накоплений не хватало на покупку желаемой квартиры. Поэтому в 2017 году она купила в ипотеку однокомнатную квартиру площадью 30,7 м² в Хамовниках за 9,9 млн рублей. Первоначальный взнос — 3,8 млн рублей.

На него Валерия накопила сама, откладывая с зарплаты. Сумма ипотечных выплат — 63 тысячи рублей в месяц. На мебель и технику для новой квартиры Валерия потратила около 400 тысяч рублей из сбережений.

Заработок Валерии составляет 95 тысяч рублей, она живёт с родителями. Ещё 90 тысяч рублей девушка получает за сдачу квартиры посуточно, других источников дохода нет.

Объявления она размещает сама на Airbnb и Booking.com. Друзья помогли провести фотосъёмку и мелкий ремонт. Уборка и прачечная обходятся в 10–15 тысяч в месяц.

Валерия советует сдавать жильё знакомым или проверенным людям, потому что пару раз жильцы пытались её обмануть или портили мебель.

По моим ощущениям, в основном проблемы возникают с жильцами и соседями. Первые часто не хотят платить или ведут себя неадекватно. У меня был случай, когда сильно испортили мебель и отказались платить. В другом случае соседи пытались навредить, жалуясь в налоговую: видимо, им не нравится, что квартиру сдают.

Ещё квартира была в плохом состоянии: мы переклеили обои и перестелили линолеум, но через пару лет надо сделать капитальный ремонт (заменить сантехнику и проводку) для продолжения сдачи.

Валерия

Сергей: сдаёт квартиру, чтобы покрыть расходы на ипотеку

  • Город: Москва.
  • Количество жилья: одна квартира-студия.
  • Тип сдачи: долгосрочная.
  • Прибыль до выплаты налогов: нет.

В 2018 году Сергей приобрёл в ипотеку студию в Медведково за 4,1 млн рублей. Первоначальный взнос составил 1,5 млн рублей (из них 1 млн молодой человек одолжил у родителей), ещё 400 тысяч закрыл благодаря материнскому капиталу за рождение второго ребёнка. На ремонт и покупку мебели он потратил 200 тысяч и ещё 20 тысяч рублей — на услуги юристов.

Студию он сдаёт за 26 тысяч рублей в месяц, его собственный заработок составляет 120 тысяч рублей. В месяц за ипотеку он платит 32 тысячи рублей, ещё 25 тысяч рублей — в счёт долга родителям. 55 тысяч рублей Сергей тратит на аренду двухкомнатной квартиры, в которой живёт вместе с детьми и супругой (она в декрете).

На дополнительные расходы приходится в основном уборка (пару раз в год при смене жильцов) — около 10 тысяч рублей. Иногда возникают непредвиденные расходы. Однажды заклинило входную дверь, и Сергею пришлось вызвать слесаря, заплатив за срочность, а затем заменить замки и сделать косметический ремонт двери. Всего он заплатил 30 тысяч рублей.

Пока что молодой человек не получает доход с приобретенной недвижимости, но ближе к пенсии надеется выплатить ипотеку и переехать в собственное жильё, когда дети вырастут.

Сергей советует покупать студии: по его наблюдениям, они сдаются лучше, и не советует заниматься арендным бизнесом людям с небольшими доходами.

Понимаю, что со временем лишусь источника дохода, когда через 15 лет выселю детей в их жильё и выплачу ипотеку, но рассчитываю потом пожить для себя на пенсии.

В целом я бы не назвал свою деятельность заработком, потому что пока расходов больше, чем доходов, но других путей нет. Подумывали купить в ипотеку двушку, но было сильно дороже и сложнее сдать.

Сергей
менеджер

#ипотека #рантье #квартирныйвопрос

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57 комментариев
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Салават Ибрагимов

–4

Считаю Москва это тупы понты. в Уфе я к примеру могу иметь заводик ЖБИ и крузак, и кайфовать в своем доме. а в Москве придется пахать....

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Roman Shurygin

Салават
6

Рассуждения человека у которого нет заводика и крузака, как мило)

Ответить

Regies Linkas

Roman
1

вы просто не в курсе шуток про заводик?)

Ответить

Vl Al

Салават
2

Дело в том, что крузаков на область около тысячи. А жителей - миллион. Поэтому "кайфовать" может примерно 1 из 1 000. 

Ответить

Alex Petrov

2

По Питеру,  доход от сдачи который описывает "Эльдар" завышены, готов поверить в двушку через Айрнб за полтос,  то что 89 000 +51 000 +росходы=   платежи в месяц за двушку и даже трешка на Крюковом  ( учитывая первоначальный взнос  и платеж представляю что это такое) это анриал , ну и понятно что двушка и особенно трешка это простои .

  В Питере сама ставка аренды ( без КУ) за 7 лет  практически не выросла ( ну может  в пределах 10% за семь лет не больше), в отличии от стоимости метра. 

Ответить

Sergey Vlasov

Alex
0

Меня больше смутила однушка в хамовниках за 90, пусть и посуточно.

Ответить

Азбука Продаж

Sergey
1

А меня больше смутили "росходы"

Ответить

Alex Petrov

Sergey
0

Ну я не знаю сейчас цен Московских,  хотя да наверное очень дорого, у меня знакомая сейчас выставила на сдачу норм трешку в хорошем месте в  Крылатском за 80 включая Ку без счетчиков, на этом фоне 90 ( если это не супер пупер дом и большая площадь) за однушку в хамовниках наверное оверпрайс.

Ответить

Марк Полянский

2

Не знаю как насчет МСК, но Эльдар из СПБ привирает. Выдает желаемое за действительное.

Ответить

Sergey Vlasov

1

Я тоже думал, что квартира может стать отличным кирпичиком пассивного дохода пока не узнал историю своего знакомого из далекого детства. Если кратко: купил учаток со сгоревшим домом, очистил землю и построил ангар. Сдал на 10 лет Дикси. Уже 6 лет получает 80 тысяч в месяц. Два года назад купил продававшееся отделение Сбербанка. Вселил туда КБ за 50 тысяч в месяц.

Ответить

Alexey Praskovin

Sergey
1

Могу рассказать аналогичную историю, но с другим концом. В 2004-2006 человек скупал недвижимость под сдачу в коммерцию в одном южном регионе РФ. В 2016 он повесился. Конец истории :)

Ответить

Sergey Vlasov

Alexey
1

Подробности?

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Rudolf Cunningham

Sergey
0

Не стоит вскрывать эту тему.

Ответить

Alex Petrov

Sergey
0

"Вселил туда КБ за 50 тысяч в месяц."

Хорошо что не вселил туда условный "Спар" или "Семью", тогда история не приобрела бы такой оттенок успеха. Хотя согласен что аренда коммерческой недвиги доходнее, но там есть свои серьезные нюансы.

Ответить

Салават Ибрагимов

0

Объясните, чем вас притягивает Москва? цена на жилье - по сути переплата за понт. ну живете вот вы в центре Москвы - может даже у вас вид на кремль и что? что это вам дает? вы также ходите в кино кафе магазины клубы сауны бани и прочие развлечения получаете также как и житель Казани/уфы/самары/екб

Ответить

Gennadiy Khatuntsev

Салават
2

Если ты работаешь в Пятёрочке, то нет никаких плюсов. Но есть области, где карьерный рост или доход ограничен в регионах.

Ответить

Alexey Praskovin

Gennadiy
2

Не кормите тролля :)

Ответить

Салават Ибрагимов

Alexey
0

пошел ты нищеброд! а у меня крузак и заводик ЖБИ 

Ответить

Юрий Коршев

Салават
1

Всем насрать. Тут у каждого второго тесла или гироскутер

Ответить

Салават Ибрагимов

Gennadiy
0

а в Москве прямо тебя все так ждут да?

Ответить

Юрий Коршев

Салават
0

Ты вроде и бизнесмен по твоим словам, но такие глупости говоришь. В Москве больше рынок, и ты балки и бордюры со своего ЖБИ сможешь продать больше и дороже, что будешь ездить не на крузаке, а на лексусе

Ответить

Салават Ибрагимов

Юрий
0

в Москве конкуренция большая, я бы не смог подняться там, а здесь в Уфе я  чистоганом 500 тысяч имею 

Ответить

Vl Al

Салават
0

В некоторых секторах зарплаты отличаются в два-три раза.

И математика тут такая, что даже дополнительные 10 000 руб. могут сыграть значительную роль в увеличении качества жизни.

Ответить

Салават Ибрагимов

Vl
0

в Москве вся твоя разница в зарплате будет сьедена арендой жилья, отсутствием друзей и родственников. и где здесь более лучшее качество жизни?

Ответить

Vl Al

Салават
0

На дополнительные (после оплаты аренды) 10 000 руб. можно слетать на выходные в Италию. 

А куда можно слетать на выходные из условной уфы и за 10 000? - Ну, может быть, в Стамбул. 

Ответить

Салават Ибрагимов

Vl
0

хаха из Уфы можно в кучу стран отправится прямым рейсом. раз. понятное дело в Монако не будет прямого рейса, но в Монако и ты не сможешь позволить себе из Москвы полететь - два. жить в съемной бабушкиной хрущевку куда лучше дада и иметь свободные 10к чем скажем жить в родной Уфе жить в хорошей квартире с хорошим ремонтом. но без лишних 10к. нуну

Ответить

Vl Al

Салават
3

При типичной уфимской зарплате 30 000 у тебя не будет свободных 10 000. 

Никогда.

Ответить

Салават

Vl
0

в Москве зарплата в пятерочке какая? 50 тысяч? минус 30 за аренду, остается 20, а в уфе 30

Ответить

Салават Ибрагимов

0

30,7 м² в Хамовниках за 9,9 млн рублей.  хаха, москва москва) у нас в уфе трешке в центре 120кв 8 млн стоит. в элитном доме.

Ответить

Alex Petrov

Салават
0

Уверен что в Донецке  две трешки стоят дешевле 8 млн, а студия в Монако стоит существенно дороже чем 31 метр в Хамовниках.

Ответить

Салават Ибрагимов

Alex
0

все относительно, а что тебе даст хата в Москве что не даст хата в Уфе или Казани? что?

Ответить

Alex Petrov

Салават
3

В том то и дело, что хата в Казане и Уфе условно лично мне,  например ничего не даст, а в Москве  скорее даст. Качество жизни, доступ к культурным событиям и объектам,  доступ к медицине выше качеством, более качественному образованию для детей, наконец доступ к  высокооплачиваемой работе и другим возможностям зарабатывать деньги.  Я не говорю что это хорошо, но это данность которая отражается в стоимости жилья.

Ответить

Салават Ибрагимов

Alex
0

звучит как будто все кто из провинции - дауны, ничего не добьетесь. а я Москве стану королем хахаха.

Ответить

Vl Al

Alex
0

С оговорками. Но скорее да.

Ответить

Салават Ибрагимов

Alex
0

да, и твое рассуждение актуально если только есть хата от бабушки. а иначе все твое качество жизни превратится в 20 лет ипотеки за бабушкину хрещевку 32 кв... за МКАД

Ответить

Alex Petrov

Салават
0

Знаю людей которые работали и работают людей в Москве , за достаточно скромные деньги ( 120-150) которые снимали условную квартиру   35-45,  и брали покупали  в щадящую ипотеку в условном родной Уфе  себе норм хату на пенсию или просто под сдачу и быстро выплачивали ее,  есть и такой сценарий. 

  В Уфе я сомневаюсь что медианная зарплата в отличии от Московской позволит  купить трешку из твоего кейса.

Ответить

Салават

Alex
0

ну да ну да иди найди работу из провинции грузчиком в пятерочке в Москве за скромные 120 тысяч ахахаха, многие Москве с радостью в жопу дадут за 80 ахах где-нибудь работая в банке 

Ответить

Салават Ибрагимов

Alex
0

давай рассуждать так. кто может себе позволить жилье в Монако, он наверное может себе позволить многое. давай возьмем 90% населения рф где все очень грустно. вот я и задаю вопрос, для обычного гражданина рф какая разница где жить толи в Москве толи в Питере толи во Владивостоке. все что нужно для жизни есть даже где-нибудь Твери. понятное дело, для богачей и продвинутых всяких модников нет всяких светских мероприятий там в Твери. но повторюсь речь про обычных россиян. просто ладно если ты родился в Москве и там у тебя все родственники и друзья. но я знаю много людей кто из провинции лезет в Москву. зачем? зачем переплачивать за понты при этом днем еще с ума сходить в московских пробках, зачем?

Ответить

Vl Al

Салават
0

Пробки, они не только в мск. В местном "лимоннике" типичная вечерняя скорость передвижения 10 км/ч.

Ответить

Салават Ибрагимов

Vl
1

да, то в местном лимончике я с такой скоростью 20 мин еду и потом пробка заканчивается или я уже дома. а судя по Москве там в пробке по 3 часа сидят. я знаю людей кто в Москве на работу каждый день ездит по 2 часа. разве это можетнравится?

Ответить

Vl Al

Салават
0

"разве это можетнравится?"

Нравиться не может. Но они так выбрали. В мск возможность выбора места работы соотносится с условной уфой примерно 10 к 1.

Ответить

Салават

Vl
0

что мне твой выбор? если в половину всех мест ты все равно не пойдешь пробовать устраиваться, или ты любитель менять работу каждый месяц?

Ответить

Vl Al

Салават
0

"что мне твой выбор?"

Ответ на это вопрос очень простой, хотя и не короткий.

Количество "абитуриентов" на одну вакансию 5-10.

Это означает, что в мск ты будешь искать работу полмесяца. А в условной уфе - полгода.

А если ты заранее знаешь, что будешь искать работу в условной уфе полгода - скорее всего, не уволишься с текущей.

А если ты не уволишься с текущей - так и будешь получать типичные 30 000 руб. и сегодня, и через десять лет. Только их реальная цена через десять лет будет 15 000.

Ответить

Салават

Vl
0

если ты грамотный специалист то найдешь работу быстро

Ответить

Sergey Vlasov

Салават
0

Потому что нравится город.

Ответить

Салават Ибрагимов

Sergey
0

то-то я вижу в новостях как в Москве то дороги перекроют для чиновников, то какое-то событие так что вообще весь город стоит в пробках. плюс куча приезжих в метро, город серый что зимой что летом.

Ответить

Дмитрий Малахов

Салават
0

В Твери чаще всего все очень грустно с доходами.
И переезжая в Москву у людей растет уровень жизни , собственно поэтому в нее и едут массово.

Ответить

Никита Евдокимов

Салават
0

А почём аренда такой трёшки? 

Ответить

Салават Ибрагимов

Никита
0

не знаю, может тысяч 40.

Ответить

Вадим Синяшин

Салават
0

В Ташкенте 120 кв в элитном (самый центр города) ,в строящемся доме цены начинаются от 300.000 $ =)

Ответить

Мистер Блондин

0

Осталось уехать на Бали и московская мечта осуществится

Ответить

Sergey Vlasov

Мистер
0

Когда был там, то первые русские, которых мы встретили, шатаясь по Куте, были как раз рантье из Москвы.

Ответить

Алексей Патрин

0

Простите, но не у всех есть квартиры в центре, доставшиеся в наследство.

Ответить

Игорь Минаков

0

Интересно, в регионе через Aйрнб есть смысл сдавать посуточно?

Ответить

Alexey Praskovin

Игорь
0

Задайте себе проверочные вопросы:

1) В регионе есть въездной туризм?
2) В регионе есть забитый календарь деловых мероприятий?
3) В регионе гостиницы переполнены? Или стоят пустыми?

Из ответов на эти вопросы сложится решение. Потому что посуточная сдача - это про максимальную заполненность.

Ответить

Nathan Zachary

0

однокомнатную квартиру площадью 30,7 м² ... На мебель и технику для новой квартиры Валерия потратила около 400 тысяч рублей из сбережений

эмм... меня одного смущает эта сумма? для себя - я бы понял. но для сдачи эта сумма может быть меньше раза в 4 точно
через пару лет надо сделать капитальный ремонт (заменить сантехнику и проводку) 

осспаде, кому же она так то сдаёт?!

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Kim Kim

0

сказочники

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Денис Тимофеев

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