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Три истории о буднях рантье из Москвы и Санкт-Петербурга.
Эльдар впервые решил приобрести квартиру под сдачу в 2008 году. Тогда он потерял работу в банковском секторе, а на новом месте зарплата оказалась существенно ниже. Однако рентный бизнес создал только в 2014 году, после очередного финансового кризиса.
Сдав ещё одну двухкомнатную квартиру в центре (она досталась ему в наследство), Эльдар купил трёхкомнатную в ипотеку (на набережной Крюкова канала площадью 92 м²). Первоначальный взнос 4 млн рублей мужчина покрыл из собственных сбережений и денег с продажи машины. Сумма ежемесячного платежа составляет 51 тысячу рублей.
Двухкомнатную квартиру в спальном районе и трёхкомнатную в центре Эльдар сдал в долгосрочную аренду — это приносит ему около 100 тысяч рублей в месяц.
Ещё 50 тысяч рублей в месяц он зарабатывает, сдавая двухкомнатную квартиру в центре через Airbnb. Сам владелец живёт один в съёмной студии (25 м²) на окраине города, его собственный заработок составляет 180 тысяч рублей в месяц.
Основные расходы на содержание жилья:
Чтобы жить только на ренту, считает Эльдар, необходимо иметь минимум две-три квартиры в собственности с закрытой ипотекой, а также хорошего агента.
Валерия хотела бы жить ближе к центру Москвы, но накоплений не хватало на покупку желаемой квартиры. Поэтому в 2017 году она купила в ипотеку однокомнатную квартиру площадью 30,7 м² в Хамовниках за 9,9 млн рублей. Первоначальный взнос — 3,8 млн рублей.
На него Валерия накопила сама, откладывая с зарплаты. Сумма ипотечных выплат — 63 тысячи рублей в месяц. На мебель и технику для новой квартиры Валерия потратила около 400 тысяч рублей из сбережений.
Заработок Валерии составляет 95 тысяч рублей, она живёт с родителями. Ещё 90 тысяч рублей девушка получает за сдачу квартиры посуточно, других источников дохода нет.
Объявления она размещает сама на Airbnb и Booking.com. Друзья помогли провести фотосъёмку и мелкий ремонт. Уборка и прачечная обходятся в 10–15 тысяч в месяц.
Валерия советует сдавать жильё знакомым или проверенным людям, потому что пару раз жильцы пытались её обмануть или портили мебель.
В 2018 году Сергей приобрёл в ипотеку студию в Медведково за 4,1 млн рублей. Первоначальный взнос составил 1,5 млн рублей (из них 1 млн молодой человек одолжил у родителей), ещё 400 тысяч закрыл благодаря материнскому капиталу за рождение второго ребёнка. На ремонт и покупку мебели он потратил 200 тысяч и ещё 20 тысяч рублей — на услуги юристов.
Студию он сдаёт за 26 тысяч рублей в месяц, его собственный заработок составляет 120 тысяч рублей. В месяц за ипотеку он платит 32 тысячи рублей, ещё 25 тысяч рублей — в счёт долга родителям. 55 тысяч рублей Сергей тратит на аренду двухкомнатной квартиры, в которой живёт вместе с детьми и супругой (она в декрете).
На дополнительные расходы приходится в основном уборка (пару раз в год при смене жильцов) — около 10 тысяч рублей. Иногда возникают непредвиденные расходы. Однажды заклинило входную дверь, и Сергею пришлось вызвать слесаря, заплатив за срочность, а затем заменить замки и сделать косметический ремонт двери. Всего он заплатил 30 тысяч рублей.
Пока что молодой человек не получает доход с приобретенной недвижимости, но ближе к пенсии надеется выплатить ипотеку и переехать в собственное жильё, когда дети вырастут.
Сергей советует покупать студии: по его наблюдениям, они сдаются лучше, и не советует заниматься арендным бизнесом людям с небольшими доходами.
Считаю Москва это тупы понты. в Уфе я к примеру могу иметь заводик ЖБИ и крузак, и кайфовать в своем доме. а в Москве придется пахать....
Рассуждения человека у которого нет заводика и крузака, как мило)
По Питеру, доход от сдачи который описывает "Эльдар" завышены, готов поверить в двушку через Айрнб за полтос, то что 89 000 +51 000 +росходы= платежи в месяц за двушку и даже трешка на Крюковом ( учитывая первоначальный взнос и платеж представляю что это такое) это анриал , ну и понятно что двушка и особенно трешка это простои .
В Питере сама ставка аренды ( без КУ) за 7 лет практически не выросла ( ну может в пределах 10% за семь лет не больше), в отличии от стоимости метра.
Меня больше смутила однушка в хамовниках за 90, пусть и посуточно.
Ну я не знаю сейчас цен Московских, хотя да наверное очень дорого, у меня знакомая сейчас выставила на сдачу норм трешку в хорошем месте в Крылатском за 80 включая Ку без счетчиков, на этом фоне 90 ( если это не супер пупер дом и большая площадь) за однушку в хамовниках наверное оверпрайс.
Не знаю как насчет МСК, но Эльдар из СПБ привирает. Выдает желаемое за действительное.
Я тоже думал, что квартира может стать отличным кирпичиком пассивного дохода пока не узнал историю своего знакомого из далекого детства. Если кратко: купил учаток со сгоревшим домом, очистил землю и построил ангар. Сдал на 10 лет Дикси. Уже 6 лет получает 80 тысяч в месяц. Два года назад купил продававшееся отделение Сбербанка. Вселил туда КБ за 50 тысяч в месяц.
Могу рассказать аналогичную историю, но с другим концом. В 2004-2006 человек скупал недвижимость под сдачу в коммерцию в одном южном регионе РФ. В 2016 он повесился. Конец истории :)
Подробности?
"Вселил туда КБ за 50 тысяч в месяц."
Хорошо что не вселил туда условный "Спар" или "Семью", тогда история не приобрела бы такой оттенок успеха. Хотя согласен что аренда коммерческой недвиги доходнее, но там есть свои серьезные нюансы.
Объясните, чем вас притягивает Москва? цена на жилье - по сути переплата за понт. ну живете вот вы в центре Москвы - может даже у вас вид на кремль и что? что это вам дает? вы также ходите в кино кафе магазины клубы сауны бани и прочие развлечения получаете также как и житель Казани/уфы/самары/екб
Если ты работаешь в Пятёрочке, то нет никаких плюсов. Но есть области, где карьерный рост или доход ограничен в регионах.
Не кормите тролля :)
пошел ты нищеброд! а у меня крузак и заводик ЖБИ
а в Москве прямо тебя все так ждут да?
Ты вроде и бизнесмен по твоим словам, но такие глупости говоришь. В Москве больше рынок, и ты балки и бордюры со своего ЖБИ сможешь продать больше и дороже, что будешь ездить не на крузаке, а на лексусе
в Москве конкуренция большая, я бы не смог подняться там, а здесь в Уфе я чистоганом 500 тысяч имею
в Москве вся твоя разница в зарплате будет сьедена арендой жилья, отсутствием друзей и родственников. и где здесь более лучшее качество жизни?
хаха из Уфы можно в кучу стран отправится прямым рейсом. раз. понятное дело в Монако не будет прямого рейса, но в Монако и ты не сможешь позволить себе из Москвы полететь - два. жить в съемной бабушкиной хрущевку куда лучше дада и иметь свободные 10к чем скажем жить в родной Уфе жить в хорошей квартире с хорошим ремонтом. но без лишних 10к. нуну
30,7 м² в Хамовниках за 9,9 млн рублей. хаха, москва москва) у нас в уфе трешке в центре 120кв 8 млн стоит. в элитном доме.
Уверен что в Донецке две трешки стоят дешевле 8 млн, а студия в Монако стоит существенно дороже чем 31 метр в Хамовниках.
все относительно, а что тебе даст хата в Москве что не даст хата в Уфе или Казани? что?
В том то и дело, что хата в Казане и Уфе условно лично мне, например ничего не даст, а в Москве скорее даст. Качество жизни, доступ к культурным событиям и объектам, доступ к медицине выше качеством, более качественному образованию для детей, наконец доступ к высокооплачиваемой работе и другим возможностям зарабатывать деньги. Я не говорю что это хорошо, но это данность которая отражается в стоимости жилья.
звучит как будто все кто из провинции - дауны, ничего не добьетесь. а я Москве стану королем хахаха.
да, и твое рассуждение актуально если только есть хата от бабушки. а иначе все твое качество жизни превратится в 20 лет ипотеки за бабушкину хрещевку 32 кв... за МКАД
Знаю людей которые работали и работают людей в Москве , за достаточно скромные деньги ( 120-150) которые снимали условную квартиру 35-45, и брали покупали в щадящую ипотеку в условном родной Уфе себе норм хату на пенсию или просто под сдачу и быстро выплачивали ее, есть и такой сценарий.
В Уфе я сомневаюсь что медианная зарплата в отличии от Московской позволит купить трешку из твоего кейса.
давай рассуждать так. кто может себе позволить жилье в Монако, он наверное может себе позволить многое. давай возьмем 90% населения рф где все очень грустно. вот я и задаю вопрос, для обычного гражданина рф какая разница где жить толи в Москве толи в Питере толи во Владивостоке. все что нужно для жизни есть даже где-нибудь Твери. понятное дело, для богачей и продвинутых всяких модников нет всяких светских мероприятий там в Твери. но повторюсь речь про обычных россиян. просто ладно если ты родился в Москве и там у тебя все родственники и друзья. но я знаю много людей кто из провинции лезет в Москву. зачем? зачем переплачивать за понты при этом днем еще с ума сходить в московских пробках, зачем?
да, то в местном лимончике я с такой скоростью 20 мин еду и потом пробка заканчивается или я уже дома. а судя по Москве там в пробке по 3 часа сидят. я знаю людей кто в Москве на работу каждый день ездит по 2 часа. разве это можетнравится?
"что мне твой выбор?"
Ответ на это вопрос очень простой, хотя и не короткий.
Количество "абитуриентов" на одну вакансию 5-10.
Это означает, что в мск ты будешь искать работу полмесяца. А в условной уфе - полгода.
А если ты заранее знаешь, что будешь искать работу в условной уфе полгода - скорее всего, не уволишься с текущей.
А если ты не уволишься с текущей - так и будешь получать типичные 30 000 руб. и сегодня, и через десять лет. Только их реальная цена через десять лет будет 15 000.
Потому что нравится город.
то-то я вижу в новостях как в Москве то дороги перекроют для чиновников, то какое-то событие так что вообще весь город стоит в пробках. плюс куча приезжих в метро, город серый что зимой что летом.
В Твери чаще всего все очень грустно с доходами.
И переезжая в Москву у людей растет уровень жизни , собственно поэтому в нее и едут массово.
А почём аренда такой трёшки?
В Ташкенте 120 кв в элитном (самый центр города) ,в строящемся доме цены начинаются от 300.000 $ =)
Осталось уехать на Бали и московская мечта осуществится
Когда был там, то первые русские, которых мы встретили, шатаясь по Куте, были как раз рантье из Москвы.
Интересно, в регионе через Aйрнб есть смысл сдавать посуточно?
Задайте себе проверочные вопросы:
1) В регионе есть въездной туризм?
2) В регионе есть забитый календарь деловых мероприятий?
3) В регионе гостиницы переполнены? Или стоят пустыми?
Из ответов на эти вопросы сложится решение. Потому что посуточная сдача - это про максимальную заполненность.
однокомнатную квартиру площадью 30,7 м² ... На мебель и технику для новой квартиры Валерия потратила около 400 тысяч рублей из сбережений
эмм... меня одного смущает эта сумма? для себя - я бы понял. но для сдачи эта сумма может быть меньше раза в 4 точно
через пару лет надо сделать капитальный ремонт (заменить сантехнику и проводку)
осспаде, кому же она так то сдаёт?!
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