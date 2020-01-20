Монолог Александры Голдовской: она покупает хвосты и продаёт их по всей России и за границу, оптом и в розницу.

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​Александра Голдовская

Первые шаги

Покупкой волос я начала заниматься из-за трудной жизненной ситуации в 2012 году. Я тяжело заболела, очень плохо себя чувствовала и была привязана к квартире. Тогда я работала танцовщицей в клубе, оставаться там было невозможно, тем более на такой работе нужно не спать ночью.

Стала искать работу в интернете. Раньше я сама ходила на наращивание волос и увлекалась бьюти-темой, была подписана на группы во «ВКонтакте», которые этим занимаются. У одной девушки увидела очень низкие цены на продажу волос, заинтересовалась и написала ей.

Оказалось, что она продавала волосы из Китая, с сайтов Alibaba и AliExpress. Раньше многие скупщики и даже салоны брали волосы именно там.

Брали очень дешево, примерно по 1500 рублей за хвост, подписывая их как славянские, и перепродавали потом в три-четыре раза дороже. Это не были полностью натуральные волосы, они были обработаны силиконом, у некоторых меняли местами кончик и верхушку.

Та девушка брала эти волосы оптом, поэтому и цены у неё были такие низкие. Слово за слово — и мы договорились о сотрудничестве.

Сотрудничество заключалось в том, что я просто покупала волосы у неё и перепродавала со своей наценкой. Я сама фотографировала товар, публиковала фото в соцсетях и отправляла их тем, кому это может быть интересно: салонам, отдельным мастерам по наращиванию.

Подписывалась на людей, которые ставили лайки и писали комментарии в группах, связанных с темой волос и наращивания, добавлялась им в друзья, начинала общаться и предлагала товар. То же самое я делала в Instagram.

Я работала полностью самостоятельно, мне никто не помогал раскручиваться.

Меня никто не поддерживал, близкие и знакомые считали, что я занимаюсь чушью.

На раскрутку я практически не тратила денег. Я пробовала размещать платные объявления о том, что покупаю волосы, в лифтах и на досках объявлений в подъездах, но по ним мне никто не звонил. Иногда ходила расклеивать бумажные объявления, но они тоже не работали. Тем более тогда запретили размещать их на столбах и автобусных остановках и назначили за это штраф, а эти места были самыми «рыбными».

Одно из платных объявлений

На платные объявления я потратила около 15 тысяч рублей. Деньги, выброшенные на ветер, меня не устраивали. Я стала делать небольшие вложения в рекламу на Avito и «Юле», досках объявлений в интернете и группах во «ВКонтакте».

С некоторыми владельцами групп договаривалась о бесплатных объявлениях. С некоторыми коллегами устраивала бартер: я публикую их объявление, а они моё. Бесплатная реклама приводила покупателей, я до сих пор стараюсь размещать именно её.

Первый год я перепродавала только недорогие южно-русские темные волосы, в том числе и из Китая, и раскручивала группу. Так я набрала небольшую стартовую клиентскую базу в пять человек. На это у меня ушёл примерно год.

После первого года я стала закупать сырьё у других продавцов по России, которые продавали более качественные волосы. Я нашла девушку-химика, которая разработала свою формулу и технологию осветления волос, и я стала ей пользоваться. Эта технология была очень эффективной и позволяла качественно обрабатывать волосы. Её даже пытались украсть, взломав наш компьютер.

Мы сняли помещение, у нас было своё оборудование для осветления волос. Но курс доллара рос, и когда он превысил 85 рублей, наша работа перестала окупаться.

Мы стали работать отдельно, я занялась славянскими волосами, которые приносили больше прибыли. Девушка-химик продала свою технологию больше чем за миллион рублей. Теперь она развивает свой бизнес.

Осветлённые волосы​

Я долго перепродавала южно-русские волосы, но постепенно стали появляться новые клиенты и доноры благодаря той же рекламе и сарафанному радио.

Сбором сырья у населения я стала заниматься в 2014 году, стала меньше покупать волосы у других продавцов, а потом практически совсем перестала. Единственное более крупное вложение я сделала, когда заказала себе сайт.

Кому нужны волосы

Я работаю с десятью постоянными клиентами, и всё время появляются одноразовые покупатели. В списке постоянных клиентов и салоны, и отдельные мастера. Они берут волосы несколько раз в месяц — всё зависит от того, кому какой товар нужен. Кто-то берёт только волнистые волосы, кто-то прямые, одному клиенту нужны только светлые оттенки, другому обязательно нужны шелковистые волосы.

Все волосы всегда стоят по-разному в зависимости от качества, длины и веса, сложно назвать среднюю цену для каждого типа. За славянские волосы русых оттенков длиной от 45 до 60 сантиметров цена на продажу варьируется в среднем от 7500 до 16 тысяч рублей за 100 грамм. За такие же блонды — 17–20 тысяч рублей за 100 грамм.

Приходят за волосами и салоны, где занимаются наращиванием, и производители париков, и отдельные парикмахеры. Выгоднее всего продавать в салоны: они берут в розницу, иногда под конкретных клиентов, но по высокой цене, в зависимости от характеристик волос. Могут взять хвост и за 12 тысяч рублей, и за 50 тысяч рублей, если он им нравится. Самые дорогие хвосты берут салоны в Москве, Петербурге и в северных городах, например, в Тюмени и Мурманске.

С мастерами, которые работают на дому, выгодно работать, если они становятся постоянными клиентами. На парики волосы берут дёшево и оптом, по несколько килограмм сразу. Мелкий опт начинается от 400 грамм.

Взвешивание волос​

Заграничные клиенты тоже присматриваются к российским поставщикам, потому что славянские волосы на Западе высоко ценятся. Благодаря сарафанному радио и соцсетям меня нашли клиенты из Америки, Израиля и Евросоюза, в основном из Германии.

Дороже всего из западных клиентов покупают американские компании, особенно салоны. Они платят в среднем 12–13 тысяч рублей за 100 грамм. Германия платит примерно так же. Израиль берёт большим оптом, но с ними бывает сложно договориться о цене.

В Израиле большой спрос на светлые оттенки волос, которые в России стоят в среднем 20–25 тысяч рублей за 100 грамм, но израильские компании хотят покупать их по такой же цене, поэтому долго торгуются. Платят намного меньше реальной цены, 7000–8000 рублей за 100 грамм, но берут от 5 кг.

Раньше было много покупателей из Белоруссии и Украины, но сейчас они уходят. Я перестала работать с Украиной после того, как одну из моих коллег украинский клиент кинул на крупную сумму, около 225 тысяч рублей.

У неё и деньги украли, и волосы не вернули. Ей заявили, что она ничего не докажет, суды и полиция не помогут. И к сожалению, учитывая ухудшение отношений Украины и России, в том числе торговых, справиться с этим действительно сложно. Мне такие проблемы не нужны.

Какие волосы сколько стоят и как их покупают у доноров

Доноров волос я ищу так же, как и клиентов: публикую объявления в соцсетях, рекламу на Avito и «Юле», регулярно мониторю свои аккаунты в этих сервисах. Я не пытаюсь отличиться от других и быть лучше, просто пишу «Покупаем волосы от 40 сантиметров. Дорого».

Я принимаю преимущественно длинные некрашеные волосы, а если крашеные, то очень хорошего качества. Качество волос определяется по нескольким критериям: тонкость, гладкость, шелковистость, вес, состояние кончиков, количество седых волос, то, насколько сильно волосы пушатся. Все это зависит от возраста донора, его этнической принадлежности и от личного ухода за волосами.

Срезанные волосы и определитель тона​

Выше всего ценятся детские славянские волосы светлых оттенков. Они более шелковистые, мягкие, тонкие и легкие, чем волосы южно-русских и азиатских этносов. Для наращивания именно они подходят лучше, потому что не утяжеляют голову, их не нужно дополнительно осветлять для окрашивания.

Когда мне приносят волосы или приходят их срезать, я назначаю минимальную цену, а дальше можно торговаться. За южно-русские или крашеные волосы не очень хорошего качества я могу назначить стартовую цену в 500 рублей. За детские светлые волосы могу заплатить и 10 тысяч. Максимальная цена, которую я платила за волосы донору, — 13 тысяч. Но если попадется эксклюзив, например, хвост длиной больше 90 сантиметров почти белого цвета, заплачу и 30 тысяч.

Я часто уступаю и повышаю цену, потому что люди понимают, что волосы стоят дорого. Если приходят бабушки, покупаю у них подороже, мне становится их жалко. Ничего не могу с этим поделать.

Если донор приходит срезать волосы и ему не нравится, как он после этого выглядит, я могу оплатить стрижку в парикмахерской. Могу даже такси до парикмахерской оплатить. Если донор не может приехать, а я заинтересована в покупке волос, могу выехать к нему на дом за свои деньги.

Иногда я принимаю старые волосы, то есть такие, которые срезали с головы давно, но при условии, что они высокого качества и их можно легко распутать. Старые волосы часто сухие или обладают неприятным запахом, который не получается смыть. Поэтому чем раньше срезать, тем лучше.

Иногда люди приходят срезать волосы с немытой головой или вшами. Это видно сразу. Мне часто хотят продать старые, путаные, седые, крашеные волосы или оставшиеся от бабушек, Такие волосы я либо не принимаю, либо плачу за них очень дешево. Дороже всего я плачу за те волосы, которые срезаю донорам сама.

Продавать волосы приходят разные люди: и бабушки, и девушки, и детей приводили, которые не хотят расчесываться и следить за волосами. Особенно летом. Ко мне даже мужчины приходили срезать длинные волосы. Им нужны деньги, у кого-то из них сложная ситуация в семье.

Мужчины часто приходят, потому что хотят поменять имидж, но ещё чаще — потому что их забирают в армию. Их всё равно побреют, какой смысл выкидывать волосы в помойку, если можно продать?

Срезка волос​

Как продают волосы и кто зарабатывает больше

После того как я получаю волосы, я приношу их домой, мою, вычёсываю, фотографирую, публикую фото в соцсети и на свой сайт и предлагаю клиентам. Иногда я покупаю волосы у коллег и перепродаю со своей наценкой. Продажа происходит поштучно: получила хвост, продала. Договор на реализацию товара у меня есть только на южно-русские волосы, которые не приносят много прибыли.

Обычно с моей клиентской базой я продаю по три-четыре славянских хвоста в неделю. В зависимости от качества они приносят по несколько тысяч рублей. Например, славянский хвост длиной 40 сантиметров и весом 32 грамма стоит у меня 3500 рублей, крашеный славянский хвост длиной 60 сантиметров и весом 120 грамм стоит 9500 рублей, а шелковистый некрашеный славянский хвост длиной 90 сантиметров и весом 175 грамм стоит 57 тысяч рублей.

Очень редко попадаются эксклюзивы, цена которых выше в разы. Например, моей коллеге принесли очень светлый славянский хвост длиной 1,2 метра, и его продали на аукционе за 300 тысяч рублей.

Донор со срезанными волосами. Стоимость хвоста — 14 500 рублей​

Я живу в Курске, и для моего региона у меня хороший заработок, как у директора не очень крупного местного предприятия. Но в последние два года славянские волосы стали покупать реже, потому что на то, чтобы их наращивать, у людей не хватает денег, и спрос на них падает. Я держусь на плаву, потому что цены у меня ниже, чем в целом по России.

В нашей сфере очень высокая конкуренция. Многие переманивают клиентов рекламой. Заходят на мою страницу, в мою группу, ставят лайки на страницах подписчиков, добавляются им в друзья и присылают свою рекламу. Иногда страницы взламывают. Методы работы у всех скупщиков волос практически одинаковые, поэтому отбить клиента легко.