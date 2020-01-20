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Виктория Сафронова
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Китай запланировал отказаться от использования неразлагаемых пакетов и одноразовых трубочек до 2025 года Материал редакции

В крупных городах пакеты будут запрещены к концу 2020 года.

15 комментариев
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Национальная комиссия по развитию и реформам Китая опубликовала план по сокращению использования пластика в течение пяти лет, сообщает BBC.

Согласно документу, неразлагаемые пластиковые пакеты будут запрещены в крупных городах к концу 2020 года, к 2022 году — по всей стране. К 2025 году использование пластиковых пакетов ограничат на рынках.

Ресторанная индустрия должна будет сократить использование одноразовых пластиковых изделий на 30%. К концу 2020 года в ресторанах также запретят использовать одноразовые трубочки.

К 2025 году в отелях ограничат использование одноразовых пластиковых изделий.

Население Китая составляет 1,4 млрд человек. Крупнейший мусорный полигон в стране, площадь которого сопоставима с размером 100 футбольных полей, заполнен на 25 лет раньше запланированного срока, указывает BBC.

В 2008 году китайским ритейлерам запретили бесплатно раздавать пластиковые пакеты. Тогда же было запрещено производство ультратонких пакетов, напоминает издание.

Среди других стран Азии о планах запретить использование пластиковых пакетов в начале 2020 года объявил Таиланд. С лета 2019 года одноразовый пластик запрещён на острове Бали.

#новости #китай

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15 комментариев
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Денис Демидов

8

Есть у авторитарного режима свои преимущества, взяли и сделали с 1.5 млрд страной то, что демократия, с населением на порядок меньше, обсуждала пару десятилетий...

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Ware Wow

Денис
2

100%. Но на длинной дистанции слишком много опасностей.

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Вася Пражкин

Денис
0

Это Вы про какую демократическую страну говорите?

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Dmitry Ilyin

Вася
1

про какую - про какую... про Японию, конечно!

Или Мексику.
Не про Бангладеш же. 

Ответить

Денис Демидов

Вася
0

С точки зрения сроков принятия трудных, но необходимых для общества решений, у нас 100% демократия, а с точки зрения распределения мат. благ, ну вы сами все знаете...

Ответить

Георгий Владимирович

3

Показательный пример. Респект. Осталось выполнить 👍🏼

Ответить

Денис Демидов

Георгий
0

Выполнят, иначе согласно китайской традиции, кого-то придется расстрелять.

Ответить

Ware Wow

2

Молодцы! Кто-то скажет, что это мелочь для планеты.

Но главное реверанс, это пример и указание тренда.

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Андрей Агеев

Ware
2

Мелочь это Лихтенштейн, а полтора миллиарда экокитайцев это уже не мелочи =)

Ответить

Рустам Фатов

2

хорошая новость, не ожидал от китайцев

Ответить

Alexey Sharapov

1

Планета спасена, расходимся

Ответить

Денис Демидов

Alexey
0

Рано, надо китайцам от сжигания угля еще отказаться, тогда можно расходиться. Ну и до кучи американцев заставить жить как европейцы.

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Michael Shramko

0

Китай как будто решил поддержать малый бизнес в России!)))

Ответить

Денис Демидов

Michael
0

На лесозаготовку они своих рабочих завезут )))

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Sergei Gaidar

0

Про Бали не совсем верно, там запретили с каким то периодом. Но в мелких кафе клали на это.

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