Прямой эфир
компанию-создателя
В крупных городах пакеты будут запрещены к концу 2020 года.
Национальная комиссия по развитию и реформам Китая опубликовала план по сокращению использования пластика в течение пяти лет, сообщает BBC.
Согласно документу, неразлагаемые пластиковые пакеты будут запрещены в крупных городах к концу 2020 года, к 2022 году — по всей стране. К 2025 году использование пластиковых пакетов ограничат на рынках.
Ресторанная индустрия должна будет сократить использование одноразовых пластиковых изделий на 30%. К концу 2020 года в ресторанах также запретят использовать одноразовые трубочки.
К 2025 году в отелях ограничат использование одноразовых пластиковых изделий.
Население Китая составляет 1,4 млрд человек. Крупнейший мусорный полигон в стране, площадь которого сопоставима с размером 100 футбольных полей, заполнен на 25 лет раньше запланированного срока, указывает BBC.
В 2008 году китайским ритейлерам запретили бесплатно раздавать пластиковые пакеты. Тогда же было запрещено производство ультратонких пакетов, напоминает издание.
Среди других стран Азии о планах запретить использование пластиковых пакетов в начале 2020 года объявил Таиланд. С лета 2019 года одноразовый пластик запрещён на острове Бали.
Есть у авторитарного режима свои преимущества, взяли и сделали с 1.5 млрд страной то, что демократия, с населением на порядок меньше, обсуждала пару десятилетий...
Это Вы про какую демократическую страну говорите?
про какую - про какую... про Японию, конечно!
Или Мексику.
Не про Бангладеш же.
С точки зрения сроков принятия трудных, но необходимых для общества решений, у нас 100% демократия, а с точки зрения распределения мат. благ, ну вы сами все знаете...
Показательный пример. Респект. Осталось выполнить 👍🏼
Выполнят, иначе согласно китайской традиции, кого-то придется расстрелять.
Молодцы! Кто-то скажет, что это мелочь для планеты.
Но главное реверанс, это пример и указание тренда.
Мелочь это Лихтенштейн, а полтора миллиарда экокитайцев это уже не мелочи =)
Планета спасена, расходимся
Рано, надо китайцам от сжигания угля еще отказаться, тогда можно расходиться. Ну и до кучи американцев заставить жить как европейцы.
Китай как будто решил поддержать малый бизнес в России!)))
Про Бали не совсем верно, там запретили с каким то периодом. Но в мелких кафе клали на это.
Блоги компаний
Показать еще