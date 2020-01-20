В крупных городах пакеты будут запрещены к концу 2020 года.

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Национальная комиссия по развитию и реформам Китая опубликовала план по сокращению использования пластика в течение пяти лет, сообщает BBC.

Согласно документу, неразлагаемые пластиковые пакеты будут запрещены в крупных городах к концу 2020 года, к 2022 году — по всей стране. К 2025 году использование пластиковых пакетов ограничат на рынках.

Ресторанная индустрия должна будет сократить использование одноразовых пластиковых изделий на 30%. К концу 2020 года в ресторанах также запретят использовать одноразовые трубочки.

К 2025 году в отелях ограничат использование одноразовых пластиковых изделий.

Население Китая составляет 1,4 млрд человек. Крупнейший мусорный полигон в стране, площадь которого сопоставима с размером 100 футбольных полей, заполнен на 25 лет раньше запланированного срока, указывает BBC.

В 2008 году китайским ритейлерам запретили бесплатно раздавать пластиковые пакеты. Тогда же было запрещено производство ультратонких пакетов, напоминает издание.