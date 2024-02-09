Умер президент HeadHunter Михаил Жуков Статьи редакции
С 2008-го по 2022 год он был гендиректором компании.
- О смерти Жукова сообщила пресс-служба HeadHunter. Ему было 56 лет. Причины в компании не уточнили.
- В 1994-2003 годах он работал в IBS, с 2003-го по 2006-й — в ООО «Гелиос Компьютерс», а с 2007-го по 2008-й — в «Сибуре».
- С 2008-го по 2022 год Жуков был гендиректором HeadHunter, а в 2023 году стал президентом компании.
- В 2019-м под руководством Жукова HeadHunter провёл IPO на Nasdaq. Сразу после листинга капитализация компании достигла $750 млн. В марте 2023 года биржа решила провести делистинг акций из-за санкционных ограничений США.
- В декабре 2023 года Михаил Жуков выпустил книгу «HeadHunter: Успех неизбежен», в которой рассказал о становлении и развитии компании под его руководством.
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Хз кто это, земля пухом
Надеюсь на том свете ему подберут достойную вакансию
Дурак ?
Не мешай ему, шизоид думает, что он смешной
Не думаю, уверен что смешно
Ты даже не думаешь
Проветри помещение
Сходи нахуй)
Ладно у него шутки категории Б, но вы-то зачем опускаетесь до еще более низкого уровня? И так виси скатился в помойло...не надо его добивать
Чел, всё по фактам раскидал, спасибо за поддержку
Хлебушек у тебя размяк нехуево
Либо он попадет в ад, где ему каждый день будут приходить отказы. А в рай не будут пускать, так как на одно место 2000 откликов. Кстати еще нужно будет сделать тестовое, чтобы можно было пообщаться с колхозницей шепелявой из hr отдела.
А тебе, с таким мозгом, вряд ли хоть какую-то вакансию подберут
Я к сожалению не в поисках, я крепко врос
Крепко врос или крепко вырос?
И врос и вырос
Харош)
Не дожил до пенсии
В нашей стране слишком оптимистичные взгляды на пенсионный возраст🥹
Да, у нас ситуация сложная. Ко многим даже очень осторожным людям в квартиры каждый день тихо проникают сотрудники специальной конторы, которые вливают им в горло водку, пиво и пихают сигареты, злобно хохоча. После такого до пенсии доживают не только лишь все.
😳👀 печаль
Опять не тот
Тот бессмертный
А тот это кто?
Торт
Не важно
Толковый мужик был. Жаль, что он ушел из жизни так рано.
Лишний вес, образ жизни...
Печально. Компания хорошая. Сотрудников нормально не подбирает, правда. Зато рекламы много.
а что значит причины не назвали? не каждый день топ управленцы 55летние простотак умирают
Возможно, причина не очень красивая. Одно дело "умер от инсульта за работой", а другое - как, например, Джими Хендрикс
Написал на сугробе "Навальный"
Сообщение удалено
56....всего 56....😢
Царствие Небесное - великий человек 🕯️
Ну умер и умер
Это да. Вот если воскреснуть - это будет новость, так как до этого мало кому удавалось