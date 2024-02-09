Офлайн
Артур Томилко

Умер президент HeadHunter Михаил Жуков Статьи редакции

С 2008-го по 2022 год он был гендиректором компании.

Михаил Жуков, фото ТАСС
  • О смерти Жукова сообщила пресс-служба HeadHunter. Ему было 56 лет. Причины в компании не уточнили.

Для HeadHunter и наших сотрудников уход Михаила невосполнимая безвременная утрата, приносим соболезнования всем родным и близким.

Пресс-служба HeadHunter
  • В 1994-2003 годах он работал в IBS, с 2003-го по 2006-й — в ООО «Гелиос Компьютерс», а с 2007-го по 2008-й — в «Сибуре».
  • С 2008-го по 2022 год Жуков был гендиректором HeadHunter, а в 2023 году стал президентом компании.
  • В 2019-м под руководством Жукова HeadHunter провёл IPO на Nasdaq. Сразу после листинга капитализация компании достигла $750 млн. В марте 2023 года биржа решила провести делистинг акций из-за санкционных ограничений США.
  • В декабре 2023 года Михаил Жуков выпустил книгу «HeadHunter: Успех неизбежен», в которой рассказал о становлении и развитии компании под его руководством.
Истории
Полина Лааксо
«Все каждый день приходили с надеждой, что вчера был самый плохой день»: как HeadHunter переживала кризис 2008 года Статьи редакции

Отрывок из книги «HeadHunter: успех неизбежен» бывшего генерального директора компании и ныне её президента Михаила Жукова, выпущенной издательством «Альпина Pro».

Михаил Жуков. Источник фото: telegra.ph

#новости #headhunter

556 показов
2.6K открытий
0
37 комментариев
Написать комментарий...
 Ale K

Хз кто это, земля пухом
Надеюсь на том свете ему подберут достойную вакансию

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Шепелев

Дурак ?

Ответить
Развернуть ветку
Иван Петров

Не мешай ему, шизоид думает, что он смешной

Ответить
Развернуть ветку
Ale K

Не думаю, уверен что смешно

Ответить
Развернуть ветку
Иван Петров

Ты даже не думаешь

Ответить
Развернуть ветку
Ale K

Проветри помещение

Ответить
Развернуть ветку
Иван Петров

Сходи нахуй)

Ответить
Развернуть ветку
132ew

Ладно у него шутки категории Б, но вы-то зачем опускаетесь до еще более низкого уровня? И так виси скатился в помойло...не надо его добивать

Ответить
Развернуть ветку
Ale K

Чел, всё по фактам раскидал, спасибо за поддержку

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Chuguev

Хлебушек у тебя размяк нехуево

Ответить
Развернуть ветку
Данил Working

Либо он попадет в ад, где ему каждый день будут приходить отказы. А в рай не будут пускать, так как на одно место 2000 откликов. Кстати еще нужно будет сделать тестовое, чтобы можно было пообщаться с колхозницей шепелявой из hr отдела.

Ответить
Развернуть ветку
Nuke 7s

А тебе, с таким мозгом, вряд ли хоть какую-то вакансию подберут

Ответить
Развернуть ветку
Ale K

Я к сожалению не в поисках, я крепко врос

Ответить
Развернуть ветку
Жгучий Лук

Крепко врос или крепко вырос?

Ответить
Развернуть ветку
Ale K

И врос и вырос

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Альянов
Ответить
Развернуть ветку
Артур Мороз

Харош)

Ответить
Развернуть ветку
alexrec

Не дожил до пенсии

Ответить
Развернуть ветку
Zavgor

В нашей стране слишком оптимистичные взгляды на пенсионный возраст🥹

Ответить
Развернуть ветку
132ew

Да, у нас ситуация сложная. Ко многим даже очень осторожным людям в квартиры каждый день тихо проникают сотрудники специальной конторы, которые вливают им в горло водку, пиво и пихают сигареты, злобно хохоча. После такого до пенсии доживают не только лишь все.

Ответить
Развернуть ветку
Mr Black

😳👀 печаль

Ответить
Развернуть ветку
Tigerbrut

Опять не тот

Ответить
Развернуть ветку
alexrec

Тот бессмертный

Ответить
Развернуть ветку
Alexander B.

А тот это кто?

Ответить
Развернуть ветку
Tigerbrut

Торт

Ответить
Развернуть ветку
Ale K

Не важно

Ответить
Развернуть ветку
Denis Shaykin (Denchis)

Толковый мужик был. Жаль, что он ушел из жизни так рано.

Ответить
Развернуть ветку
Александр

Лишний вес, образ жизни...

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Печально. Компания хорошая. Сотрудников нормально не подбирает, правда. Зато рекламы много.

Ответить
Развернуть ветку
Leonid Sobchenko

а что значит причины не назвали? не каждый день топ управленцы 55летние простотак умирают

Ответить
Развернуть ветку
132ew

Возможно, причина не очень красивая. Одно дело "умер от инсульта за работой", а другое - как, например, Джими Хендрикс

Ответить
Развернуть ветку
Виталий

Написал на сугробе "Навальный"

Ответить
Развернуть ветку
132ew

Сообщение удалено

Ответить
Развернуть ветку
Нелли

56....всего 56....😢

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Корчемкин

Царствие Небесное - великий человек 🕯️

Ответить
Развернуть ветку
Artem Saitgalin

Ну умер и умер

Ответить
Развернуть ветку
132ew

Это да. Вот если воскреснуть - это будет новость, так как до этого мало кому удавалось

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
34 комментария
Раскрывать всегда