Календарь: почему не стоит работать с Китаем в начале года

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Основано на личном опыте Антона Верта, владельца рекламно-сувенирной компании VertСomm.ru.
Друзья! Если вы что-то захотите из Китая, имейте в виду: их традиция праздновать покруче нашей. Считай, что месяц, а то и полтора ребята будут в невменозе.
А праздновать они ой как любят, так же как и работать, впрочем. Вот вам шпаргалка по срокам: как, чего и вообще.
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German Times
Они останавливают заводы, чтобы воздух был чище, а то люди празднуют, и тут будет вонять или смог вообще?