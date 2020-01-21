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Anton Vert
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Календарь: почему не стоит работать с Китаем в начале года

Основано на личном опыте Антона Верта, владельца рекламно-сувенирной компании VertСomm.ru.

Друзья! Если вы что-то захотите из Китая, имейте в виду: их традиция праздновать покруче нашей. Считай, что месяц, а то и полтора ребята будут в невменозе.

А праздновать они ой как любят, так же как и работать, впрочем. Вот вам шпаргалка по срокам: как, чего и вообще.

#китай

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1 комментарий
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German Times

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Они останавливают заводы, чтобы воздух был чище, а то люди празднуют, и тут будет вонять или смог вообще?

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