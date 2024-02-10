Neuralink Илона Маска сменила регистрацию с Делавэра на Неваду на фоне стычек с местным регулятором Статьи редакции
Их было две: одна связана с Twitter, другая — с Tesla.
- Регистрацию официально переоформили 8 февраля 2024 года, сообщило Bloomberg со ссылкой на секретариат Невады, а также уведомление для инвесторов. По словам FT, популярность штата растёт среди публичных фирм с крупным контролирующим акционером.
- В Делавэре зарегистрировано более 70% компаний из списка Fortune 500. В делавэрских судах рассматривают как споры по крупнейшим сделкам о поглощении, так и заявления от зарубежных компаний, а местные судьи, по сложившемуся в корпоративном мире мнению, подкованы в предпринимательском праве и не затягивают процессы.
- Опрошенные AP юристы и Bloomberg отмечают, что регуляторы Делавэра также чаще всего встают на сторону руководств компаний, вместо того чтобы лоббировать интересы инвесторов. В 2022 году, например, суд поддержал Маска, когда акционеры Tesla обвинили его в пренебрежении их интересами и давлении на совет директоров при покупке SolarCity за $2,6 млрд в 2016 году.
- Но позже предприниматель дважды столкнулся с проволочками, которые чинила одна и та же судья — Каталин Маккормик: сначала она препятствовала его возможности отказаться от покупки Twitter, а затем отменила вознаграждение в Tesla на $56 млрд, полученное в 2018 году.
- Twitter перерегистрировали в Неваду ещё в 2023 году. Tesla оформлена в Делавэре, но, возможно, и её ждет переезд. В январе 2024 года Илон Маск публично призвал «никогда не регистрировать» бизнес в Делавэре и запустил опрос, спросив, стоит ли перевезти Tesla в Техас, где располагается её штаб-квартира.
- Большинство проголосовало «за», так что предприниматель пообещал провести голосование акционеров, но Reuters допускает, что те могут пойти в суд из-за подозрений в корыстных мотивах предпринимателя.
- Neuralink — основанная в 2016 году нейротехнологическая компания со штаб-квартирой в калифорнийском Фримонте. Она разрабатывает интерфейсы для прямой связи мозга с компьютером.
- В сентябре 2023 года Neuralink получила разрешение на испытания нейрочипов от независимого наблюдательного совета и начала поиск добровольцев. 30 января 2024-го рассказала, что впервые имплантировала нейрочип человеку.
140 показов
414 открытий
Делавэр уже как в «Трасса 60» — город юристов.
Неважно что там, главное судиться.
Ай, да, Маск, в очередной раз наебал (в этот раз - техасцев). Но ничего, пока такс ребейты от штата подъезжают, Маск будет бесконечно нахваливать Техас.
Маску надо купить остров, зарегать там государство и назвать его Х. И потом уже зарегать там Теслу.