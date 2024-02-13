Работники Uber, Lyft и DoorDash в США выйдут на забастовку в Валентинов день из-за низких ставок и блокировок аккаунтов Статьи редакции
В протесте собираются участвовать «тысячи» человек в 20 городах — Сан-Франциско, Далласе, Чикаго, Бостоне, Фениксе, Ванкувере и других.
- Водители такси Uber и Lyft и сервиса доставки еды DoorDash выступают против «непропорционально высоких» комиссий, которые приходится выплачивать компаниям, и «существенного снижения суммы выплат», пишут Reuters, Insider и CBS. Они также жалуются на «несправедливые» блокировки доступа к заказам.
- 14 февраля 2024 года выбрали неслучайно: из-за праздника спрос на такси и доставку, как правило, высокий. Некоторые водители думают вообще не выходить на работу. В десяти городах — откажутся брать заказы с маршрутом из аэропортов или, наоборот, туда. Группа активистов в Лос-Анджелесе организует сбор около корпоративного центра Uber для водителей.
- Lyft рассказывала, что среднестатистический водитель сервиса в США зарабатывает $23 за час «активной» работы после вычета расходов на бензин и техническое облуживание. В Uber это в среднем $33 до вычета. «Активная» работа — время от начала выполнения заказа до окончания. Расходы анализируются — обусловлены они рабочими обстоятельствами или личными нуждами водителей.
- По разным оценкам, в 2023 году месячный общий заработок водителей в Uber упал на 17,1%, а в Lyft — на 2,5%. По словам работников, у которых нет дополнительных источников дохода, денег иногда не хватает даже на «базовые нужды».
- В Lyft сказали, что «безустанно работают над улучшением водительского опыта», и обещали платить водителям как минимум 70% от суммы, которую взимают с пассажира. В Uber — что в забастовках участвует «меньшинство», поэтому и влияния на бизнес это не оказывает. DoorDash на момент публикации не ответила на запрос.
- Последний организованный протест водителей такси в США прошёл в 2019 году в нескольких городах, но с тех пор забастовки если и были, то «изолированные» и разные по характеру: одни собирались у аэропортов, другие выбирали день с высоким спросом, например, из-за поп-концерта.
- Грядущий протест может стать одним из крупнейших в отрасли за долгое время, но, по словам одного из собеседников Insider, предложение рынка превышает спрос. Это значит, что заказы, которые не станут принимать бастующие, смогут подхватить многие другие подключившиеся к сервисам подрядчики.
316 показов
326 открытий
Не стала адаптировать под США.
Да побухтят и разойдутся, на их место других мексикосов посадят. можно подумать, что протесты дают какой-то результат
Ага, учитывая сколько там без гражданства работает, сидеть и не отсвечивать)
И вообще, не раскачивайте лодку! кто если не путин?!!!!
Неплохо им 23 в час. Тут 8 потолок в жирнейший день
Так их нахуй!
Пусть в Москву приезжают на майбахах таксовать
вот я сомневаюсь что из-за забастовки что то изменятся, на западе личный автомобиль это как необходимость
Особенно в СФ :)
Где-то смеётся Каланик, бывший CEO Убера.
местная публика как бабки у подъезда...
Видимо, не так и плохо живут, раз могут позволить бастовать в самый хлебный день месяца :)
Да какой хлебный? Люди все по домам сидеть будут, романтикой заниматься.
Для DoorDash тогда точно он :)
вот это они правильный день выбрали для забастовочки, только вот что то мне подсказывает что их забастовочка ни к чему не приведет, максимум к пинку под зад
Часть не выйдет на работу, остальная заработает х2.
У нас повышенный спрос в Яраапиавпи.Такси при каждом открытии приложения.
Получается, по факту, таксисты хотят выйти на работу 14 числа с ценником х3?