«Ведомости»: корейская CJ CGV решила уйти с российского рынка и отказаться от управления 33 строящимися кинотеатрами
Материал редакции
Корейская компания планировала открыть 150-200 кинотеатров в России, но за два года открыла только два.
Корейская сеть кинотеатров CJ CGV откажется от открытия новых кинотеатров в России и разорвёт партнёрство с ADG Group, сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к обеим компаниям.
В 2017 году стороны создали совместное предприятие CGV Russia для управления кинотеатрами в России. Подразделение ADG Group выкупило 39 старых кинотеатров в Москве и планировало перестроить их в торговые центры, сохранив кинотеатры в 33 комплексах под управлением CJ CGV.
За два года корейская компания открыла в России два кинотеатра: в ТЦ «Ангара» ADG Group и «Саларис» акционера ГК ПИК Сергея Гордеева. Компания планировала открыть ещё 150-200 кинотеатров и стать лидером российского рынка с долей не менее 40%, пишет издание.
По словам источников, заменить CJ CGV может сеть «Каро», у которой, по данным «Невафильм Research» на сентябрь 2019 года, было 30 кинотеатров.
«CGV Russia продолжает работу, сегодня она управляет двумя кинотеатрами, в настоящее время стороны ведут переговоры о дальнейшем сотрудничестве в рамках сети районных центров ADG Group», – заявил «Ведомостям» управляющий партнёр ADG Group Григорий Печерский.
На российский кинорынок сложно прорваться — он сосредоточен в руках нескольких компаний, отмечает директор отдела торговых помещений CBRE Марина Малахатько. CJ CGV могла отказаться от экспансии в Россию в том числе из-за задержек открытия новых объектов, считает директор департамента торговой недвижимости Accent Capital Олеся Никитенко.
Фёдор Коновалов
Сейчас имея огромный рынок качественных сериалов, меня очень сложно с женой [выманить] в кино.
Джокер смог.
Но сейчас вышел ирландец на нетфликсе и понятно, что меняется модель потребления контента
Денис ДавыдовФёдор
Ну да, а в ресты и бары люди перестали ходить, потому что есть доставка еды. И раньше в России было проще пиратку посмотреть дома. Очевидно же, что в кино ходят не чтобы фильмецпосмотреть, это социальное развлечение — на людей посмотреть и себя показать.
Ann TimoshenkoФёдор
Я вот вспоминаю, как раньше фильмы были будто круче. 😜 Даже не знаю, сейчас такая банальщина... действительно, сериалы в разы интереснее.
Айдар Зарипов
Ха...столкнулись с Российской действительностью...
Алексей КравцовАйдар
Приплели Россию, ну бли-и-н. ))Дело в изменяющимся потреблении видеоконтента. Всё уходит в подписки, все дома, на диване, залипают на сериальчиках.
AlexVulgarix
Коряки не оценили схематоз строительно орасли где генподрячкиов можно менять как проклади с крылышкми
Saucedo Puetz
Торернты еще одного победили