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Лиана Липанова
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«Ведомости»: корейская CJ CGV решила уйти с российского рынка и отказаться от управления 33 строящимися кинотеатрами Материал редакции

Корейская компания планировала открыть 150-200 кинотеатров в России, но за два года открыла только два.

  • Корейская сеть кинотеатров CJ CGV откажется от открытия новых кинотеатров в России и разорвёт партнёрство с ADG Group, сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к обеим компаниям.
  • В 2017 году стороны создали совместное предприятие CGV Russia для управления кинотеатрами в России. Подразделение ADG Group выкупило 39 старых кинотеатров в Москве и планировало перестроить их в торговые центры, сохранив кинотеатры в 33 комплексах под управлением CJ CGV.
  • За два года корейская компания открыла в России два кинотеатра: в ТЦ «Ангара» ADG Group и «Саларис» акционера ГК ПИК Сергея Гордеева. Компания планировала открыть ещё 150-200 кинотеатров и стать лидером российского рынка с долей не менее 40%, пишет издание.
  • По словам источников, заменить CJ CGV может сеть «Каро», у которой, по данным «Невафильм Research» на сентябрь 2019 года, было 30 кинотеатров.
  • «CGV Russia продолжает работу, сегодня она управляет двумя кинотеатрами, в настоящее время стороны ведут переговоры о дальнейшем сотрудничестве в рамках сети районных центров ADG Group», – заявил «Ведомостям» управляющий партнёр ADG Group Григорий Печерский.
  • На российский кинорынок сложно прорваться — он сосредоточен в руках нескольких компаний, отмечает директор отдела торговых помещений CBRE Марина Малахатько. CJ CGV могла отказаться от экспансии в Россию в том числе из-за задержек открытия новых объектов, считает директор департамента торговой недвижимости Accent Capital Олеся Никитенко.
Одна из крупнейших в мире сетей кинотеатров…
Корейская CJ CGV не будет управлять тремя десятками кинотеатров в Москве, которые построит…
www.vedomosti.ru

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7 комментариев
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Фёдор Коновалов

2

Сейчас имея огромный рынок качественных сериалов, меня очень сложно с женой [выманить] в кино.

Джокер смог.

Но сейчас вышел ирландец на нетфликсе и понятно, что меняется модель потребления контента

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Денис Давыдов

Фёдор
0

Ну да, а в ресты и бары люди перестали ходить, потому что есть доставка еды. И раньше в России было проще пиратку посмотреть дома. Очевидно же, что в кино ходят не чтобы фильмецпосмотреть, это социальное развлечение — на людей посмотреть и себя показать. 

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Ann Timoshenko

Фёдор
–2

Я вот вспоминаю, как раньше фильмы были будто круче. 😜 Даже не знаю, сейчас такая банальщина... действительно, сериалы в разы интереснее.

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Айдар Зарипов

1

Ха...столкнулись с Российской действительностью...

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Алексей Кравцов

Айдар
1

Приплели Россию, ну бли-и-н. ))Дело в изменяющимся потреблении видеоконтента. Всё уходит в подписки, все дома, на диване, залипают на сериальчиках.

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AlexVulgarix

1

Коряки не оценили схематоз строительно орасли где генподрячкиов можно менять как проклади с крылышкми

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Saucedo Puetz

0

Торернты еще одного победили

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