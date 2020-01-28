Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Нейронная сеть научилась читать стихи
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Подписаться на push-уведомления
Офлайн
Лиана Липанова
534

Разработчик игр Atari откроет в США восемь отелей с AR- и VR-площадками и киберспортивными аренами Материал редакции

Первый киберспортивный отель планируется открыть в Аризоне в 2020 году.

2 комментария
В закладки

Американский разработчик игр Atari договорился о строительстве восьми отелей с GSD Group и американским девелопером True North Studio. Гостиницы откроются под брендом Atari Hotels, пишет The Verge.

В отелях будут площадки с последними разработками в сфере виртуальной и дополненной реальности, конференц-залы, рестораны, бары, пекарня, кинотеатр и тренажерный зал, рассказали в компании. В некоторых отелях будут оборудованы студии и арены для проведения киберспортивных турниров.

По словам основателя GSD Group Шелли Мёрфи, Atari Hotels станет первым киберспортивным отелем в США. GSD Group займётся дизайном и проектирование объектов. Atari получит 5% от доходов гостиницы и $600 тысяч авансом, пишет издание.

Первый объект откроется в 2020 году в Фениксе, штат Аризона. Затем киберспортивные отели планируется открыть в Лас-Вегасе, Денвере, Чикаго, Остине, Сиэтле, Сан-Франциско и Сан-Хосе.

В 2019 года более 2,5 млрд геймеров по всему миру потратили более $152,1 млрд на игры — на 9,6% больше, чем в 2018 году, рассказали в Atari. Одним из трендов в игровой индустрии является узнаваемость бренда, говорят в компании.

Atari основана в 1972 году Ноланом Бушнеллом и Тэдом Дэбни. Компания создала одни из первых видеоигр Pong и Touch Me.

Четыре жизни Atari: история успехов и поражений…
Обозреватель vc.ru изучил историю компании Atari — создателя игр Pong и Touch Me, оказавшего…
vc.ru

#новость #киберспорт #atari

Офлайн
Подписан
Отписаться
Ползунки в стиле милитари: как айтишники сломали стереотипы о детской одежде
Привет, это Арон Тухватуллин, один из основателей компании по производству одежды для новорожденных Lucky Child. Сегодня расскажу, зачем двум айтишникам заниматься легкой промышленностью, как найти нормальное производство в России и продать новоиспеченным родителям взрослую моду и унисекс.
10
3
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0438\u0431\u0435\u0440\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442","atari"], "comments": 2, "likes": 3, "favorites": 10, "is_advertisement": false, "subsite_label": "offline", "id": 103729, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 28 Jan 2020 20:04:41 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Промо на vc.ru
Создайте за пару кликов своё объявление
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 103729, "author_id": 373364, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/103729\/get","add":"\/comments\/103729\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/103729"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199132, "last_count_and_date": null }
2 комментария
Популярные
По порядку

Project News

0

Киберспорт стал полноценным бизнесом с миллиардными вложениями, столько инвестиций в игры и платформу, а играют все в тот же кс го и фортнайт с дотой

Ответить

Timofey Nikolaev

0

Пекарня есть, я спокоен за Игорька

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Орта
Подписан
Отписаться
FleishmanHillard: Сторителлинг для бизнеса, когда «цель» в главной роли
Материал подготовлен коммуникационной группой «Орта» на основе сборника «We Are All Invested», выпущенного глобальной к…
1
Тинькофф
Подписан
Отписаться
Более 5 млн заданий и 700 000 промокодов: итоги Адвент-календаря Тинькофф
Тинькофф подводит итоги своего новогоднего спецпроекта «Адвент-календарь» — масштабного исследования клиентских трат по…
2
Ростелеком
Подписан
Отписаться
Кейс: подсматриваем за котом, когда тот остаётся один
Для этого менеджер по продукту vc.ru использовал «умную» камеру от «Ростелекома».
41

Показать еще

Лучшие комментарии
Юрий Прусикин
за день
То чувство когда узнал о сервисе из новости о его закрытии...
Google закроет конструктор приложений App Maker в 2021 году из-за низкого спроса
Ron Zamkadny
за неделю
Вы молодцы. Мне стыдно, что не все такие. Сын придёт и спросит. Папа, а ты давал себя на работе ставить раком? Мы живем в мире бесконечной борьбы за свои права, и жизнь слишком коротка, чтобы давать себя ставить раком…
Нас уволили из «Рокетбанка» в Казани, и мы доказываем, что это было незаконно
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Bekzat Sadykov

Против монополии…

Сергей Комаров

Ozon против партнёров, часть…

Maria Tsurkan

Уйти из офиса на фриланс или…

Георгий Беглорян

УФАС оштрафовало «дочку…

Иван Бутько

«Яндекс» обогнал Google в…

Максим Федоров

Как два SEO-шника…

Anton

Беспилотники «Яндекса» проехали…

Михаил Ребенко

Гендиректор издания Rusbase…

Joel Joyce

Motherboard: разработчик…

Name

Просматриваемость постов во…

Максим Федоров

Motherboard: разработчик…

Mikhail Bezverkhy

УФАС оштрафовало «дочку…

Timofey Nikolaev

Разработчик игр Atari откроет в…

Dmitry Myachin

Против монополии…

Project News

Инфографика: 20 самых…

Alex Petrov

ФАС предписала HeadHunter не…

Republe News

Motherboard: разработчик…

Bers Diesel

Принимать менеджеров-военных…

John Smith

Постоянная слежка и контроль с…

Павел Смешливый

ФАС проверит банки из-за роста…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }