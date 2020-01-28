Первый киберспортивный отель планируется открыть в Аризоне в 2020 году.

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Американский разработчик игр Atari договорился о строительстве восьми отелей с GSD Group и американским девелопером True North Studio. Гостиницы откроются под брендом Atari Hotels, пишет The Verge.

В отелях будут площадки с последними разработками в сфере виртуальной и дополненной реальности, конференц-залы, рестораны, бары, пекарня, кинотеатр и тренажерный зал, рассказали в компании. В некоторых отелях будут оборудованы студии и арены для проведения киберспортивных турниров.

По словам основателя GSD Group Шелли Мёрфи, Atari Hotels станет первым киберспортивным отелем в США. GSD Group займётся дизайном и проектирование объектов. Atari получит 5% от доходов гостиницы и $600 тысяч авансом, пишет издание.

Первый объект откроется в 2020 году в Фениксе, штат Аризона. Затем киберспортивные отели планируется открыть в Лас-Вегасе, Денвере, Чикаго, Остине, Сиэтле, Сан-Франциско и Сан-Хосе.

В 2019 года более 2,5 млрд геймеров по всему миру потратили более $152,1 млрд на игры — на 9,6% больше, чем в 2018 году, рассказали в Atari. Одним из трендов в игровой индустрии является узнаваемость бренда, говорят в компании.