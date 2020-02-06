Прямой эфир
больше миллиона раз
«Баню на колёсах» можно топить дровами и электричеством, в ней одновременно помещается до пяти человек. Парильня автономна и работает без подключения к сети до пяти дней.
Предприниматель из Казани Артур Ахметов перебрался в Москву и, не сумев найти замену домашней бане, решил сделать мобильную — на колёсах. В этом ему помог производитель фудтраков Mobitruck Рафаэль Хабиров.
На проектирование и сборку у них ушло меньше двух месяцев и 5 млн рублей. Главная особенность бани на колёсах — голосовой помощник «Алиса», с помощью которого можно включать и выключать свет, регулировать влажность, температуру и другие параметры.
Предприниматели представили мобильную баню в декабре 2019 года и успели немного заработать на аренде. Продать готовую баню пока не получается, но клиентов привлекает концепция трака с голосовым управлением — проектом заинтересовались владельцы фудтраков и салонов красоты.
До того как открыть производство бани на колёсах, казанский предприниматель Артур Ахметов развивал сервис Lock4gate. С его помощью пользователь управлял шлагбаумами и воротами с телефона.
Стартап был резидентом нескольких технопарков Казани, в том числе «ИТ-парка» и Иннополиса. В 2016 году предприниматель выиграл 500 тысяч рублей на обучение в стартап-академии «Сколково» и уехал учиться в Москву.
В столице стартап проработал ещё год, получил от министерства инвестиций и инноваций Московской области предложение установить систему Lock4gate во всех детских садах региона. Для реализации проекта требовались инвестиции — около $2,5 млн.
Привлечь их предпринимателю не удалось, и стартап пришлось закрыть. «Видимо, мы не подтвердили ценность проекта для рынка», — рассуждает он.
Тем не менее Ахметов остался в Москве и попробовал запустить новый бизнес.
В Казани у Ахметова остался частный дом с баней. После переезда он не смог найти замену домашней парной, общественные бани ему не понравились.
Предприниматель хотел построить свою баню, но участка в Москве у него не было. Тогда он сконструировал модульный вариант, который легко перевозить с места на место и устанавливать на природе или в помещении.
За основу Ахметов взял 20-футовый морской контейнер (5 x 2,3 x 2,3 метра). В бане могли одновременно париться три человека лёжа и до восьми человек сидя. И хотя для установки не требовался фундамент (достаточно было кирпичей), перевезти баню на новое место можно было только на погрузчике: она весила 5 тонн.
Первую модульную баню Ахметов собрал вместе со своим знакомым Вадимом Лосевским, владельцем небольшого таксопарка. На строительство бани ушло 2 месяца и 1,5 млн рублей из личных сбережений Ахметова и Лосевского.
Когда баня была готова, партнёры задумали открыть производство, но они не были уверены, что такой продукт заинтересует рынок. Чтобы получить обратную связь, Ахметов повёз баню на тематический фестиваль «БаняФест», где собираются эксперты, энтузиасты и производители печей, дымоходов и банных аксессуаров.
Чтобы ближе познакомиться с банным сообществом и найти возможных заказчиков, Ахметов посетил с модульной баней ещё несколько выставок.
На одной из них в октябре 2019 года он познакомился с владельцем компании Mobitruck Рафаэлем Хабировым, который производил фудтраки — прицепы для мобильной продажи еды.
Предприниматель не отказался от модульных бань, но заинтересовался новым форматом — для мобильной бани не нужен погрузчик, её легко перевозить, а значит, можно использовать на мероприятиях или корпоративах, что открывает новый рынок и новую аудиторию.
15 октября Ахметов приехал к Хабирову на производство, они разработали проект будущей бани и практически сразу приступили к работе. 2 декабря представили первую мобильную баню на фестивале BanyaWorld2019.
Мобильная баня весит 3 тонны. Одновременно в парильной может находиться до пяти человек и ещё столько же — в зоне отдыха. Вагон оборудован пневмоподвеской, что позволяет балансировать его на неровной поверхности.
Внутри находится электрическая печь, которую можно использовать, если баня стоит в помещении, и обычная печь для растопки дровами. Она поддерживает два режима отапливания: по-белому и по-серому.
Мобильная баня полностью автономна: там есть баки для чистой и сточной воды по 500 литров, а также аккумуляторы. Без подключения к сети баня работает до пяти дней летом и сутки зимой.
Мобильные бани уже существовали на рынке, но главная особенность «Бани на колёсах», по мнению Ахметова, — интеграция с голосовым помощником «Алиса» от «Яндекса».
С его помощью в бане можно включать и выключать свет, регулировать температуру тёплого пола, влажность, температуру воздуха и другие параметры. Кроме того, «Алиса» запоминает предпочтения гостя и воспроизводит их при следующем сеансе.
Ахметов и Хабиров не сотрудничают с «Яндексом», они используют сервис «Яндекс.Диалоги», с помощью которого можно создавать команды для «Алисы». При этом основная трудность, с которой столкнулись предприниматели, — синхронизаия ассистента с разными датчиками и элементами оборудования.
В производстве бани задействовали практически всю команду Хабирова — около 70 человек. Ещё двоих специалистов, электрика и инженера, пригласил Ахметов, оба работали в Lock4gate. Втроём они обучают «Алису» новым навыкам.
Проблем с сертификацией у проекта тоже не возникло – у компании «Мобитрак» Хабирова уже была лицензия на производство траков.
Всего в «Баню на колёсах» предприниматели вложили около 5 млн рублей из собственных накоплений. Средства пошли на закупку контроллеров и датчиков и на интеграцию с «Алисой». Параллельно Ахметов развивает проект с модульными банями с прежним партнёром.
Поскольку компания Хабирова была резидентом «Сколково», инновационный центр компенсирует проекту расходы на обучение «Алисы», в которое вложено около 500 тысяч рублей. Пока проект не получил компенсацию, но, по словам предпринимателя, получит в марте 2020 года.
Пока предприниматели только собирают предзаказы и сдают бани в аренду. Первый день аренды с услугами профессиональных банщиков обойдётся в 100 тысяч рублей, следующие дни — по 50 тысяч рублей.
Цена бани для покупки — от 3,5 млн до 5,6 млн рублей в Москве. Клиентам из других регионов потребуется отдельно оплатить доставку.
Пока что предприниматели не продали ни одной бани, но заработали 250 тысяч рублей — дважды сдали её в аренду.
Пока что потенциальных клиентов больше интересует сама концепция трака с голосовым помощником: сейчас предприниматели ведут переговоры по производству пяти траков для одной съёмочной бригады и нескольких мобильных салонов красоты для другого заказчика. Ахметов пока не раскрывает деталей сотрудничества.
Основным рекламным каналом компания выбрала офлайн-мероприятия: ездит на корпоративы, выставки, фестивали. В середине января администрация Балашихи пригласила стартап на Крещение. Ахметов и Хабиров привезли баню и приглашали бесплатно попариться всех желающих.
По мнению президента Национальной федерации специалистов банного парения и организатора фестиваля «БаняФест» Марата Хаирова, самые крупные производители модульных бань в России — компании «Бочки.ру», «Кедровый рай», Woodel. Они производят от 300 до 1000 бань в год.
Ахметов не может назвать других игроков рынка конкурентами из-за того, что их форматы отличаются от «Бани на колёсах»: других бань на фудтраке предприниматель пока не встречал. С иностранными производителями Ахметов не знаком, но предполагает, что среди них нет решений с голосовым помощником.
Предприниматель не раскрывает информацию о стоимости производства одной «Бани на колёсах». По мнению Хаирова, Ахметов делает самые дорогие бани в России и себестоимость парилки на фудтраке доходит до 4,5 млн рублей.
100 к. в день
примерно в 10 раз больше чем адекватная цена.
за 100 к можно снять дистанционно шикарную сауну с домом на день в финке и слетать туда частным самолетом
Ну вообще бани на колесах были и в очень древнем совке. И коммерческие тоже вижу чуть ли не с 90х, правда выглядит это как КрАЗ с кунгом. Так что придумали они если только новый дизайн.
Придумали они как баню продавать очень дорого, как гренку превратить в крутон...
У нас в городе катается баня на колёсах на базе «шишиги» . Уж лет 7 назад была и функционировала . Самоходная вообще!!Но так как город небольшой то спросом особым не пользовалась . Да и вообще ни одна мобильная баня не заменит полноценную стационарную из деревянного массива , с каменной печью)))нашему народу чужды такие бани ( по крайней мере всей стране что за МКАДом)
В Москве как-то не представляю такой формат. Придётся ехать с этой баней куда-то за город. А за городом есть обычные бани не на колёсах. Ну да, без голосового помощника. Зато с банщиком, который понимает намного больше голосовых команд.
В общем, задумка интересная. Пишите как развивается дело.
А, ещё кое-что! В Москве сдают квартиры с саунами в пределах 100к/мес. Возможно кому-то будет полезна инфа. Видел на Авито полгода назад.
Блоги компаний
Показать еще