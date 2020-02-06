«Баню на колёсах» можно топить дровами и электричеством, в ней одновременно помещается до пяти человек. Парильня автономна и работает без подключения к сети до пяти дней.

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Предприниматель из Казани Артур Ахметов перебрался в Москву и, не сумев найти замену домашней бане, решил сделать мобильную — на колёсах. В этом ему помог производитель фудтраков Mobitruck Рафаэль Хабиров.

На проектирование и сборку у них ушло меньше двух месяцев и 5 млн рублей. Главная особенность бани на колёсах — голосовой помощник «Алиса», с помощью которого можно включать и выключать свет, регулировать влажность, температуру и другие параметры.

Предприниматели представили мобильную баню в декабре 2019 года и успели немного заработать на аренде. Продать готовую баню пока не получается, но клиентов привлекает концепция трака с голосовым управлением — проектом заинтересовались владельцы фудтраков и салонов красоты.

Артур Ахметов

Первый проект

До того как открыть производство бани на колёсах, казанский предприниматель Артур Ахметов развивал сервис Lock4gate. С его помощью пользователь управлял шлагбаумами и воротами с телефона.

Стартап был резидентом нескольких технопарков Казани, в том числе «ИТ-парка» и Иннополиса. В 2016 году предприниматель выиграл 500 тысяч рублей на обучение в стартап-академии «Сколково» и уехал учиться в Москву.

В столице стартап проработал ещё год, получил от министерства инвестиций и инноваций Московской области предложение установить систему Lock4gate во всех детских садах региона. Для реализации проекта требовались инвестиции — около $2,5 млн.

Привлечь их предпринимателю не удалось, и стартап пришлось закрыть. «Видимо, мы не подтвердили ценность проекта для рынка», — рассуждает он.

Тем не менее Ахметов остался в Москве и попробовал запустить новый бизнес.

Соскучился по бане

В Казани у Ахметова остался частный дом с баней. После переезда он не смог найти замену домашней парной, общественные бани ему не понравились.

Одно время мы с ребятами из «Сколково» каждый четверг ходили в «Сандуны», но это история не столько про попариться, сколько про пообщаться в компании. Кроме того, мне хотелось посещать баню со своей семьёй, а все общественные бани, как правило, имеют раздельные для мужчин и женщин разряды. Артур Ахметов

Предприниматель хотел построить свою баню, но участка в Москве у него не было. Тогда он сконструировал модульный вариант, который легко перевозить с места на место и устанавливать на природе или в помещении.

За основу Ахметов взял 20-футовый морской контейнер (5 x 2,3 x 2,3 метра). В бане могли одновременно париться три человека лёжа и до восьми человек сидя. И хотя для установки не требовался фундамент (достаточно было кирпичей), перевезти баню на новое место можно было только на погрузчике: она весила 5 тонн.

Модульная баня​ Ахметова и Лосевского

Первую модульную баню Ахметов собрал вместе со своим знакомым Вадимом Лосевским, владельцем небольшого таксопарка. На строительство бани ушло 2 месяца и 1,5 млн рублей из личных сбережений Ахметова и Лосевского.

Когда баня была готова, партнёры задумали открыть производство, но они не были уверены, что такой продукт заинтересует рынок. Чтобы получить обратную связь, Ахметов повёз баню на тематический фестиваль «БаняФест», где собираются эксперты, энтузиасты и производители печей, дымоходов и банных аксессуаров.

Очень переживал, как оценит мой проект профессиональное сообщество, тем более баня скорее ассоциируется со срубом, а я привёз металлический контейнер. Но поскольку с инженерной точки зрения всё было выполнено грамотно: и вентиляция, и обшивка, и печь, банные эксперты одобрили решение. Огромный плюс такой бани в том, что ничего не нужно строить, я не был привязан к одному месту и мог перевозить её куда угодно. Артур Ахметов

Чтобы ближе познакомиться с банным сообществом и найти возможных заказчиков, Ахметов посетил с модульной баней ещё несколько выставок.

На одной из них в октябре 2019 года он познакомился с владельцем компании Mobitruck Рафаэлем Хабировым, который производил фудтраки — прицепы для мобильной продажи еды.

Диалог у нас состоялся примерно такой: «Я строю крутые траки» — «А я — крутые бани» — «А давай построим крутую баню на крутом траке?» Артур Ахметов

Предприниматель не отказался от модульных бань, но заинтересовался новым форматом — для мобильной бани не нужен погрузчик, её легко перевозить, а значит, можно использовать на мероприятиях или корпоративах, что открывает новый рынок и новую аудиторию.

15 октября Ахметов приехал к Хабирову на производство, они разработали проект будущей бани и практически сразу приступили к работе. 2 декабря представили первую мобильную баню на фестивале BanyaWorld2019.

Мобильная баня​

Функции и производство

Мобильная баня весит 3 тонны. Одновременно в парильной может находиться до пяти человек и ещё столько же — в зоне отдыха. Вагон оборудован пневмоподвеской, что позволяет балансировать его на неровной поверхности.

Внутри находится электрическая печь, которую можно использовать, если баня стоит в помещении, и обычная печь для растопки дровами. Она поддерживает два режима отапливания: по-белому и по-серому.

В старину русские бани отапливались по-чёрному — это когда в печи нет трубы, при растопке дым находится внутри бани, а потом открываются окна, помещение проветривается, но в бане остается аромат дыма. Позже люди придумали вставлять в печь трубу, чтобы через неё уходил весь дым. Это белая баня. Наша же печка может выдавать, кроме белой, режим серой бани: когда огонь и дым проходят прямо через камни и нагревают их быстрее, чем камни, которые лежат возле трубы. Артур Ахметов

Мобильная баня полностью автономна: там есть баки для чистой и сточной воды по 500 литров, а также аккумуляторы. Без подключения к сети баня работает до пяти дней летом и сутки зимой.

Мобильные бани уже существовали на рынке, но главная особенность «Бани на колёсах», по мнению Ахметова, — интеграция с голосовым помощником «Алиса» от «Яндекса».

С его помощью в бане можно включать и выключать свет, регулировать температуру тёплого пола, влажность, температуру воздуха и другие параметры. Кроме того, «Алиса» запоминает предпочтения гостя и воспроизводит их при следующем сеансе.

Ахметов и Хабиров не сотрудничают с «Яндексом», они используют сервис «Яндекс.Диалоги», с помощью которого можно создавать команды для «Алисы». При этом основная трудность, с которой столкнулись предприниматели, — синхронизаия ассистента с разными датчиками и элементами оборудования.

В нашем случае «Алиса» — маленькая девочка, которую мы обучаем командам. Сначала мы научили её управлять пневмоподвеской, поняли, что это небезопасно: можно придавить какой-нибудь предмет или животное, если посетители вдруг захотят побаловаться, поэтому мы отключили команду. Артур Ахметов

В производстве бани задействовали практически всю команду Хабирова — около 70 человек. Ещё двоих специалистов, электрика и инженера, пригласил Ахметов, оба работали в Lock4gate. Втроём они обучают «Алису» новым навыкам.

Поскольку я со своей командой влился в уже налаженное производство Хабирова, никаких трудностей в процессе сборки у нас не было, разве что приходилось заказывать и подолгу ждать из Европы запчасти для мобильных бань: специальные люки и форточки. Артур Ахметов

Проблем с сертификацией у проекта тоже не возникло – у компании «Мобитрак» Хабирова уже была лицензия на производство траков.

Всего в «Баню на колёсах» предприниматели вложили около 5 млн рублей из собственных накоплений. Средства пошли на закупку контроллеров и датчиков и на интеграцию с «Алисой». Параллельно Ахметов развивает проект с модульными банями с прежним партнёром.

Поскольку компания Хабирова была резидентом «Сколково», инновационный центр компенсирует проекту расходы на обучение «Алисы», в которое вложено около 500 тысяч рублей. Пока проект не получил компенсацию, но, по словам предпринимателя, получит в марте 2020 года.

Банщик в зоне отдыха мобильной бани​

Сколько стоит баня на колёсах

Пока предприниматели только собирают предзаказы и сдают бани в аренду. Первый день аренды с услугами профессиональных банщиков обойдётся в 100 тысяч рублей, следующие дни — по 50 тысяч рублей.

Цена бани для покупки — от 3,5 млн до 5,6 млн рублей в Москве. Клиентам из других регионов потребуется отдельно оплатить доставку.

Пока что предприниматели не продали ни одной бани, но заработали 250 тысяч рублей — дважды сдали её в аренду.

Пока что потенциальных клиентов больше интересует сама концепция трака с голосовым помощником: сейчас предприниматели ведут переговоры по производству пяти траков для одной съёмочной бригады и нескольких мобильных салонов красоты для другого заказчика. Ахметов пока не раскрывает деталей сотрудничества.

Мы делали мобильные бани для себя, чтобы реализовать наши «инженерные хотелки», но оказалось, что устройства с голосовым управлением интересны рынку. К нам стали обращаться владельцы фудтраков, которые хотят, чтобы мы настроили им голосовых помощников. Например, чтобы «Алиса» сообщала, в каком фудтраке требуется произвести техобслуживание холодильника или прочистить кондиционер. Баня на колёсах стала иллюстрацией наших инженерных возможностей. Артур Ахметов

Основным рекламным каналом компания выбрала офлайн-мероприятия: ездит на корпоративы, выставки, фестивали. В середине января администрация Балашихи пригласила стартап на Крещение. Ахметов и Хабиров привезли баню и приглашали бесплатно попариться всех желающих.

​Печь в бане на колёсах

Конкуренты

По мнению президента Национальной федерации специалистов банного парения и организатора фестиваля «БаняФест» Марата Хаирова, самые крупные производители модульных бань в России — компании «Бочки.ру», «Кедровый рай», Woodel. Они производят от 300 до 1000 бань в год.

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Ахметов не может назвать других игроков рынка конкурентами из-за того, что их форматы отличаются от «Бани на колёсах»: других бань на фудтраке предприниматель пока не встречал. С иностранными производителями Ахметов не знаком, но предполагает, что среди них нет решений с голосовым помощником.

Предприниматель не раскрывает информацию о стоимости производства одной «Бани на колёсах». По мнению Хаирова, Ахметов делает самые дорогие бани в России и себестоимость парилки на фудтраке доходит до 4,5 млн рублей.