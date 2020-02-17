Александр Бабицкий ищет студентов, которым нужны знания, а не просто диплом: попасть в школу Seanation можно только после собеседования, занятия идут по 12 часов в день, студентам нельзя пить алкоголь и отдыхать за штурвалом, а финальный экзамен не могут сдать 40% учеников.

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​Александр Бабицкий

Отучившись в яхтенной школе, Александр Бабицкий во время первого круиза обнаружил, что ему не хватает знаний — и разочаровался в качестве обучения яхтингу. Он потратил несколько лет на самообразование и в 2015 году открыл собственную яхтенную школу, сделав упор на интенсивную подготовку яхтсменов.

Чтобы попасть в Seanation, студент сперва должен пройти собеседование и доказать, что лицензия шкипера нужна ему «не для галочки». И хотя внутренний экзамен выдерживает всего 60% учеников, а обучение стоит €1700, Бабицкому удаётся набирать полные группы и выпускать до 40 яхтсменов в год.

От шкипера до инструктора с международной лицензией

Круизным яхтингом, морскими путешествиями на парусных яхтах, Бабицкий увлёкся в феврале 2013 года: тогда у него был собственный бизнес в сфере недвижимости, который работал самостоятельно и не требовал много внимания.

За несколько лет до этого предприниматель уже пробовал заниматься яхтингом в качестве приглашённого матроса в гонках на спортивных яхтах, но ему не понравилось: «Разница между спортивным и круизным яхтингом примерно такая же, как между гонкой на “Формуле-1” и поездкой на машине по городу».

Это настолько разные вещи, что они ничем, кроме наличия яхты, не связаны. В отличие от спортивной яхты, на которой можно только участвовать в гонках, на круизной можно жить и перемещаться куда угодно. Это как дом на колёсах. Александр Бабицкий

Узнав о школах, обучающих круизному яхтингу, Бабицкий нашёл инструктора и в марте 2013 отправился в Норвегию. Школа, которую он выбрал, проводила обучение в нескольких странах, самые популярные — Греция и Франция, но курсы в Норвегии были ближе всего по датам, а Бабицкий хотел начать обучение как можно скорее.

«Кроме того, я часто бывал в Норвегии зимой, мне там привычно находиться. Хотя поехать туда в марте — весьма странное решение: было очень холодно. Занятия проходили на яхте, по утрам мы просыпались, выходили из кают, а на палубе лежал снег», — вспоминает предприниматель.

Обучение длилось три месяца: неделю шли практические занятия в Норвегии, потом один-два раза в неделю студентам объясняли теорию в Санкт-Петербурге, а затем была ещё одна неделя практических занятий в Хорватии. На обучение Бабицкий потратил €2000–2500. Ещё около €3000 ушло на перелёты, отели и прочие расходы.

После практики Бабицкий вернулся домой, в Санкт-Петербург, и стал изучать теорию и готовиться к экзамену — тесту по теории парусного яхтинга и демонстрации нескольких ключевых манёвров: руления, настройки парусов, поворотов оверштаг.

Ближайший экзамен проходил в Хорватии — ещё не успев его сдать, Бабицкий уже забронировал яхту в Словении, чтобы сразу перейти к практике.

Сдав экзамен и получив лицензию IYT (International Yacht Training Worldwide — международная система яхтенной подготовки), он мог брать лодки в аренду и управлять ими.

Из Словении Бабицкий планировал доплыть до Италии. Заплатив за чартер яхты €2500, он предложил друзьям отправиться с ним в путешествие. С трудом уговорив пять человек, он вышел в море в качестве шкипера. Но круиз его разочаровал.

С первой минуты всё пошло не так: начиная с первой отшвартовки, когда я отвязал лодку и сразу поехал не в ту сторону. Я настолько нервничал, что забыл почти всё, что знал. Было очень страшно, постоянно казалось, что с лодкой что-то не так: я не понимал, почему, когда я включаю задний ход, яхту тянет вправо, мне никто про это не рассказывал. Уже не говорю про работу с парусами, о которой у меня было весьма абстрактное представление. Я кричал на своих друзей из-за того, что они путались в верёвках, в командах, в сторонах света, при том, что они первый раз были на яхте. Александр Бабицкий

Уже потом Бабицкий занялся самообразованием и понял, что именно делал не так. Он разочаровался в качестве обучения яхтингу и сделал вывод, что ему дали лицензию, но обучили только азам. И он решил развивать навыки на практике — ходить в море в качестве шкипера.

Набравшись опыта, он стал устраивать круизы, а потом вместе с другим яхтсменом, — Алексеем Романовым — открыл компанию Sofa Sailors.

В Sofa Sailors он проработал два года, откатал более 40 круизов, а потом решил отойти от дел — он устал, в том числе и от пассажиров.

«Для них яхта была чем-то вроде мотеля. Они тусовались, пили, и со временем у меня просто не осталось мотивации находиться с людьми, которых совсем не интересует, что происходит вокруг, что из себя представляет яхтинг. Я разочаровался в этой истории, плюс она была не очень интересна финансово», — вспоминает Бабицкий.

​Регата AFR в Сароническом заливе в 2019 году

Запуск школы яхтинга

Предприниматель давно подумывал об открытии собственной яхтенной школы. Он предложил эту идею Романову, но тот отказался, потому что ему нравилось устраивать круизы. Тогда Бабицкий продал ему свою долю в компании (сумму он не уточняет) и решил открыть школу самостоятельно.

Для этого ему требовалось получить ещё одну лицензию. Сейчас в мире существует три наиболее авторитетные системы обучения яхтингу: Royal Yachting Association (RYA), American Sailing Association (ASA) и International Yacht Training Worldwide (IYT). Бабицкий выбрал последнюю.

Чтобы управлять яхтой, нужен сертификат IYT Certified Instructor (он у Бабицкого уже был), а чтобы преподавать — IYT Bareboat Instructor. Чтобы его получить, предприниматель дополнительно отучился в качестве инструктора в английской школе на Канарах, потратив на это €1500.

Но чтобы открыть собственную школу, недостаточно получить лицензию инструктора, нужно ещё провести сертификацию самой школы.

Для этого необходимо отправить заявку в IYT, после чего организация присылает чек-листы и документы, которые надо заполнить и приложить к ним фотографии классов. Несмотря на то, что Бабицкий учит студентов на яхте, по требованиям IYT «на суше» тоже должна быть специально оборудованная школа с телевизором, проектором и учебными пособиями.

Бабицкий закупил оборудование примерно на 200 тысяч рублей и, по его словам, бесплатно разместил учебные классы в офисе своих знакомых. Ещё €600 он заплатил за прохождение сертификации школы.

После отправки заявки в школу приезжает аудитор. Он оценивает условия для обучения (вплоть до наличия пожарной сигнализации), и если всё в порядке, школа получает сертификат. Сертификация заняла у Бабицкого до трёх недель.

С 2015 по 2018 год основатель Seanation прошёл дополнительную подготовку и получил сертификат инструктора высшей категории Yachtmaster Ocean, что позволяет ему учить яхтсменов до этой категории.

«Если вы хотите открыть школу, которая будет учить по российским стандартам, то нужно обратиться в ГИМС (Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России) или Минтранс. Но в этом мало смысла, потому что российские лицензии принимают только в России, а чтобы путешествовать за границей, нужна международная лицензия», — объясняет Бабицкий.

В целом в создание Seanation он вложил около €100 тысяч: €57 тысяч потратил на покупку яхты, ещё €25 тысяч — на тюнинг, а остальное ушло на накладные расходы по содержанию яхты и оплаты стоянок.

Яхту, по словам предпринимателя, покупать было необязательно — можно и арендовать, но ему хотелось иметь собственную, чтобы не быть привязанным к условиям чартерных компаний.

Регата AFR в Сароническом заливе в 2019 году

Метод обучения

К моменту открытия школы в 2015 году у Бабицкого уже была сформирована клиентская база благодаря круизам Sofa Sailors. Первую группу он набрал среди туристов, которых перевозил, и нескольких знакомых. Стоимость обучения он установил около €1000 за человека (потом повысил её до €1700).

Шкипер — главный человек на яхте. Он должен не только уметь управлять ею, но и знать возможности судна, понимать, как действовать в критической ситуации. Поэтому студентов учат устройству яхты, парусов, которыми нужно управлять, показывают, как пользоваться судовым двигателем, картами, компасом, радиосвязью.

Первые годы Бабицкий проводил обучение в Италии, на Канарах и на Карибах, но потом остановился на Греции: он часто там плавал и хорошо знает акваторию.

Группы Бабицкого, как правило, состоят из шести человек. Курс длится две недели. В день студенты проводят за обучением от 8 до 13 часов — это зависит от того, насколько «сильная» набралась группа.

Иногда мы начинаем в 9 часов утра и заканчиваем только в час ночи. Если я даю новую тему, а студенты её не понимают, приходится объяснять до тех пор, пока программа не будет усвоена. После занятий со мной учащимся нужно поработать самостоятельно — почитать конспекты, разобраться с картами. У меня был студент, которому обучение давалось очень тяжело. Он — чистый гуманитарий, не знал даже, в какую сторону винт закручивается, а в какую — откручивается. Парень почти отказался ото сна и ночами сидел с конспектами. Но результат получился классный: из него вышел очень хороший шкипер. Александр Бабицкий

Бабицкий проводит от двух до шести курсов за год. Говорит, что мог бы и больше, но ему хочется, чтобы обучение приносило удовольствие, а работа со студентами очень изматывает.

Он работает один: по стандартам IYT в группе должен быть один инструктор, он же — экзаменатор. Чтобы попасть на обучение в Seanation, нужно пройти собеседование с Бабицким, в ходе которого он отсеивает студентов с неподходящей, по его мнению, мотивацией.

Для него принципиально, чтобы получивший лицензию в Seanation шкипер регулярно ходил в море. В ходе такого собеседования (обычно очного, в редких случаях — телефонного) отсеивается примерно 10% потенциальных учеников.

Я стараюсь отказать тем, кто приходит просто от скуки. То есть, я нынешний не принял бы в школу такого, каким я сам когда-то был. Потому что не понимаю, какой найти подход к людям, у которых одна мотивация — скука. На собеседовании я максимально подробно рассказываю, что будет происходить на обучении, и даже стараюсь сгущать краски: мне важно посмотреть, как человек будет реагировать на то, что ему предстоят две очень тяжёлые недели. Некоторые думают, что поедут в отпуск, или планируют взять с собой ноутбук, чтобы после занятий поработать, но я сразу предупреждаю: так не получится. У нас очень интенсивная программа, но это единственный способ дать хорошие базовые навыки в такой короткий срок. Когда человек приходит на собеседование, я спрашиваю, какие у него планы после обучения, как часто он будет выходить в море. Если он отвечает, что не знает и просто хочет приобрести новое умение, — это не мой вариант. Они выбирают себе инструктора, а я — студентов, это вполне взаимный процесс. Александр Бабицкий

В те часы, когда идёт обучение, студентам запрещено употреблять алкоголь, а на борт запрещено приносить наркотики. Об этом Бабицкий предупреждает будущих учеников на собеседовании. Пока, по его словам, это правило никто не нарушил.

В Seanation невысокий процент сдачи экзамена: только 60% студентов после 15-дневного обучения получают лицензии шкиперов.

Почти половине из несдавших Бабицкий предлагает не спешить с экзаменом — считает, что они ещё не готовы. Он советует потренироваться и через несколько месяцев приехать на пересдачу.

Пробовать сдать экзамен в Seanation разрешается любое количество раз, причём бесплатно. Но на пересдачу, по словам Бабицкого, приезжают немногие. Всего пока он выпустил 120 шкиперов.

Сложности в процессе обучения, по наблюдениям Бабицкого, очень индивидуальны. Некоторым хорошо даётся практика: они уверенно рулят, чувствуют ветер, но при этом испытывают трудности с теорией.

Встречается и обратная ситуация: студенты с техническим образованием теряются, когда встают за штурвал. Единственная обобщающая всех студентов трудность — борьба со страхом. Например, когда становится ветрено.

Один ученик очень хорошо справлялся с теорией, но на практике краснел, потел, у него дрожали руки. Он не смог сдать экзамен и на пересдачу так и не приехал. Вопрос был не в знаниях и не в способностях, а только в нервах, с которыми он справиться не смог. Иногда я вижу по человеку, что быть шкипером — это не его, нет никаких способностей. И меня печалит, что потом люди идут в другие школы, сдают там экзамены и получают лицензию. Это демонстрирует подход таких школ: они выпускают в море людей, которые опасны и для себя, и для окружающих. Александр Бабицкий

По словам Бабицкого, почти в каждой группе встречаются лицензированные выпускники других яхтенных школ. Они приходят на обучение с тем же уровнем, что и новички, которые ни разу не были на яхте. Бабицкий расспрашивал таких шкиперов о том, как так получилось.

«Учеников просто ставят за штурвал, и они всю неделю или две рулят, пьют, путешествуют по островам и вообще классно проводят время, а потом получают лицензию и понимают, что не знают ничего. Это касается не только школ в России, но и в Греции, Турции и Хорватии», — считает предприниматель.

Клиенты

50–60% студентов Бабицкого — это люди, связанные с ИТ-индустрией, начиная от менеджеров и до владельцев бизнеса. Он считает, что так сложилось по двум причинам: во-первых, ИТ-специалисты — одни из немногих, чей доход остался прежним после обвала рубля, во-вторых — у них гибкий график и свобода перемещений.

Остальные, по словам Бабицкого, работают в разных сферах: рестораторы, нефтяники, представители госсектора. Это русскоговорящие люди не только из России, но и из Франции, Испании. Их возраст в среднем от 32 до 40 лет. На обучении у Бабицкого было всего несколько человек младше 30 лет и чуть больше тех, кому за 40.

По словам Бабицкого, его клиенты — это люди, которые зарабатывают около €5000–6000 в месяц.

Сколько можно заработать на яхтенной школе

Сейчас двухнедельное обучение на яхте у Бабицкого стоит €1700. Годовая выручка предпринимателя, по его словам, составляет около 4,5 млн рублей.

Около 10% от этой суммы уходит на оплату аутсорсинга: в Seanation нет сотрудников — услуги бухгалтера, дизайнера и административных работников по необходимости предоставляют сторонние организации.

Бабицкий знает инструкторов, которые продают свои услуги по демпинговым ценам, например, берут за двухнедельный курс на яхте по €800 с человека.

«Если аренда яхты стоит примерно €2000–2500, а на одном курсе шесть человек, то от выручки €4800 остаётся не более €2000 за две недели работы. А если брать среднерыночные €1500–2000 с человека и делать десять обучающих курсов в год, инструктор может неплохо заработать», — считает Бабицкий.

Покупка яхты, по его словам, оправдана только для тех инструкторов, которые проводят более шести курсов в год. Стоимость аренды яхты зависит от сезона: летом она существенно выше, чем в остальное время года.

При этом сезонности в обучении яхтингу, по словам Бабицкого, нет: например, в Греции сезон длится семь месяцев: с середины апреля и до середины ноября, а в остальное время можно преподавать в Юго-восточной Азии, на Канарских или Карибских островах.

Сам Бабицкий зимой не работает, в этот период он занимается параллельными проектами или отдыхает. Он не рассматривает Seanation как источник заработка: «Яхтенная школа — не основной бизнес или большой проект, это маленькая уютная история, один из смыслов моей жизни».

Регата

Спустя месяц после сдачи экзамена в Seanation шкиперы получают по почте лицензию и могут брать в аренду лодку. Бабицкий убеждает их арендовать яхту не позднее, чем спустя несколько месяцев после экзамена. Если ждать год и больше, то можно потерять навык. Он уверен, что только после первого самостоятельного путешествия выпускник может называть себя шкипером.

Чтобы мотивировать студентов выходить в море, Бабицкий дважды в год организует регаты: например, Seanation Cup предназначена только для учебных целей. Это закрытое мероприятие, которое проходит весной. Организацию регаты Seanation берёт на себя, но прибыли не получает.

Каждую осень Бабицкий организует ещё одну регату — AFR. Она проходит в Греции, в ней принимает участие 500 человек, 50 из них — шкиперы. Они платят Seanation за аренду яхты (у школы нет своего парка лодок, ей предоставляет яхты одна из чартерных компаний) и собирают себе команду.

Стоимость аренды яхты варьируется от €4800 до €5200 в зависимости от размера: лодка может быть четырёхкаютной и вмещать восемь человек, а может быть пятикаютной с расчётом на десять человек.

Шкипер может полностью заполнить свою яхту или позвать в команду только одного-двух человек. Расходы они также делят по своему усмотрению: шкипер может разделить €5200 на десятерых человек или же сделать команде скидку.

В организации регаты участвует 12–15 человек (звукорежиссёр, повар для персонала, фотограф, видеооператор, технический персонал). Они работают на аутсорсинге, Бабицкий платит им около 1 млн рублей за время регаты.

За аренду яхт предприниматель отдаёт чартерной компании около 8 млн рублей. Как правило, чистая прибыль Бабицкого за одно такое мероприятие доходит до 10 млн рублей. Иногда Seanation привлекает спонсоров. Они предоставляют брендированные сувениры и подарки: полиграфию, кепки, футболки, сумки.

Как ищет клиентов

Бабицкий не рекламирует свою яхтенную школу и регату. По его словам, все места на ближайшие курсы в Seanation уже заняты, можно забронировать только на сентябрь 2020 года. Он утверждает, что так было с самого начала.

«Когда я начал заниматься круизами, а потом открывал свою школу, яхтинг не был таким мейнстримом, как сейчас. В 2015 году было около десяти русскоязычных школ, выпускающих шкиперов, а сейчас их около 40. И если бы я начинал этот бизнес сейчас, в 2020 году, мне было бы намного тяжелее преодолеть конкуренцию», — рассуждает он.

Бабицкий пробовал покупать трафик только один раз, работая в проекте Sofa Sailors. Один из его клиентов, ИТ-компания, предложила бартер: Бабицкий устраивает им корпоратив на яхте, а взамен получает трафик на сайт Sofa Sailors на сумму 7 млн рублей.

«Тогда евро ещё стоил 40 рублей, это было огромное количество трафика, мы целый месяц лили его на сайт. Но продали только одно или два места на круиз», — вспоминает Бабицкий.

Позже Бабицкий пытался покупать рекламу в соцсетях, но это тоже не принесло ожидаемого результата.

Проанализировав ситуацию, он пришёл к выводу, что яхтинг в то время был знаком очень узкой категории россиян, а чтобы реклама в соцсетях сработала, нужно, чтобы человек уже подумывал о морском путешествии. Он считает: если потенциальный клиент ничего не знает о круизе на яхте, он просто пролистает эту рекламу.

Тогда Бабицкий решил продавать круизы через знакомых или бывших клиентов:

«Допустим, человек впервые провёл своё отпуск на яхте. Он возвращается домой и рассказывает коллегам и друзьям о своих впечатлениях, те пишут нам и расспрашивают о круизе. Тут мы и пытаемся заинтересовать потенциальных клиентов и продать им место на яхте. С Seanation была такая же история», — объясняет предприниматель.

За рынком Бабицкий не следит и конкуренции не чувствует: его проект сравнительно небольшой, он уверен, что 40 клиентов в год к нему и так придут.

То, что яхтниг становится популярнее, Бабицкий замечает по интересу к AFR: регата состоится в первую неделю ноября, а места раскупили уже к середине февраля 2020. По словам предпринимателя, ему почти каждый день пишут с просьбами взять на регату, но из-за ограничений в количестве мест у причалов на островах в мероприятии не может участвовать более 50 лодок.

Растущую популярность яхтинга Бабицкий объясняет тем, что россиянам надоели сложившиеся формы туризма.

10–15 лет назад все ездили по путёвкам на готовые туры. Потом это стало надоедать, и 5–7 лет назад люди стали путешествовать самостоятельно: бронировать отели, брать в аренду автомобиль и исследовать на нём новые места. А яхтинг — это следующая ступень. Она позволяет увидеть ещё больше за меньшее время. Сегодня вы проснулись на одном острове, позавтракали в таверне, отшвартовались и вечером пришли на другой остров. Там погуляли, взяли мотороллер и поехали дальше. Александр Бабицкий

В качестве следующей ступени отпуска Бабицкий готовит новый проект к маю 2021 года: квест под парусами на катамаранах на Кубе. Сейчас он ведёт переговоры с европейскими продюсерами квестов, чтобы они придумали легенду на всю неделю поездки, давали участникам задания вроде ныряния за условными «сокровищами» и поиска подсказок в кораллах.