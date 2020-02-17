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Александр Бабицкий ищет студентов, которым нужны знания, а не просто диплом: попасть в школу Seanation можно только после собеседования, занятия идут по 12 часов в день, студентам нельзя пить алкоголь и отдыхать за штурвалом, а финальный экзамен не могут сдать 40% учеников.
Отучившись в яхтенной школе, Александр Бабицкий во время первого круиза обнаружил, что ему не хватает знаний — и разочаровался в качестве обучения яхтингу. Он потратил несколько лет на самообразование и в 2015 году открыл собственную яхтенную школу, сделав упор на интенсивную подготовку яхтсменов.
Чтобы попасть в Seanation, студент сперва должен пройти собеседование и доказать, что лицензия шкипера нужна ему «не для галочки». И хотя внутренний экзамен выдерживает всего 60% учеников, а обучение стоит €1700, Бабицкому удаётся набирать полные группы и выпускать до 40 яхтсменов в год.
Круизным яхтингом, морскими путешествиями на парусных яхтах, Бабицкий увлёкся в феврале 2013 года: тогда у него был собственный бизнес в сфере недвижимости, который работал самостоятельно и не требовал много внимания.
За несколько лет до этого предприниматель уже пробовал заниматься яхтингом в качестве приглашённого матроса в гонках на спортивных яхтах, но ему не понравилось: «Разница между спортивным и круизным яхтингом примерно такая же, как между гонкой на “Формуле-1” и поездкой на машине по городу».
Узнав о школах, обучающих круизному яхтингу, Бабицкий нашёл инструктора и в марте 2013 отправился в Норвегию. Школа, которую он выбрал, проводила обучение в нескольких странах, самые популярные — Греция и Франция, но курсы в Норвегии были ближе всего по датам, а Бабицкий хотел начать обучение как можно скорее.
«Кроме того, я часто бывал в Норвегии зимой, мне там привычно находиться. Хотя поехать туда в марте — весьма странное решение: было очень холодно. Занятия проходили на яхте, по утрам мы просыпались, выходили из кают, а на палубе лежал снег», — вспоминает предприниматель.
Обучение длилось три месяца: неделю шли практические занятия в Норвегии, потом один-два раза в неделю студентам объясняли теорию в Санкт-Петербурге, а затем была ещё одна неделя практических занятий в Хорватии. На обучение Бабицкий потратил €2000–2500. Ещё около €3000 ушло на перелёты, отели и прочие расходы.
После практики Бабицкий вернулся домой, в Санкт-Петербург, и стал изучать теорию и готовиться к экзамену — тесту по теории парусного яхтинга и демонстрации нескольких ключевых манёвров: руления, настройки парусов, поворотов оверштаг.
Ближайший экзамен проходил в Хорватии — ещё не успев его сдать, Бабицкий уже забронировал яхту в Словении, чтобы сразу перейти к практике.
Сдав экзамен и получив лицензию IYT (International Yacht Training Worldwide — международная система яхтенной подготовки), он мог брать лодки в аренду и управлять ими.
Из Словении Бабицкий планировал доплыть до Италии. Заплатив за чартер яхты €2500, он предложил друзьям отправиться с ним в путешествие. С трудом уговорив пять человек, он вышел в море в качестве шкипера. Но круиз его разочаровал.
Уже потом Бабицкий занялся самообразованием и понял, что именно делал не так. Он разочаровался в качестве обучения яхтингу и сделал вывод, что ему дали лицензию, но обучили только азам. И он решил развивать навыки на практике — ходить в море в качестве шкипера.
Набравшись опыта, он стал устраивать круизы, а потом вместе с другим яхтсменом, — Алексеем Романовым — открыл компанию Sofa Sailors.
В Sofa Sailors он проработал два года, откатал более 40 круизов, а потом решил отойти от дел — он устал, в том числе и от пассажиров.
«Для них яхта была чем-то вроде мотеля. Они тусовались, пили, и со временем у меня просто не осталось мотивации находиться с людьми, которых совсем не интересует, что происходит вокруг, что из себя представляет яхтинг. Я разочаровался в этой истории, плюс она была не очень интересна финансово», — вспоминает Бабицкий.
Предприниматель давно подумывал об открытии собственной яхтенной школы. Он предложил эту идею Романову, но тот отказался, потому что ему нравилось устраивать круизы. Тогда Бабицкий продал ему свою долю в компании (сумму он не уточняет) и решил открыть школу самостоятельно.
Для этого ему требовалось получить ещё одну лицензию. Сейчас в мире существует три наиболее авторитетные системы обучения яхтингу: Royal Yachting Association (RYA), American Sailing Association (ASA) и International Yacht Training Worldwide (IYT). Бабицкий выбрал последнюю.
Чтобы управлять яхтой, нужен сертификат IYT Certified Instructor (он у Бабицкого уже был), а чтобы преподавать — IYT Bareboat Instructor. Чтобы его получить, предприниматель дополнительно отучился в качестве инструктора в английской школе на Канарах, потратив на это €1500.
Но чтобы открыть собственную школу, недостаточно получить лицензию инструктора, нужно ещё провести сертификацию самой школы.
Для этого необходимо отправить заявку в IYT, после чего организация присылает чек-листы и документы, которые надо заполнить и приложить к ним фотографии классов. Несмотря на то, что Бабицкий учит студентов на яхте, по требованиям IYT «на суше» тоже должна быть специально оборудованная школа с телевизором, проектором и учебными пособиями.
Бабицкий закупил оборудование примерно на 200 тысяч рублей и, по его словам, бесплатно разместил учебные классы в офисе своих знакомых. Ещё €600 он заплатил за прохождение сертификации школы.
После отправки заявки в школу приезжает аудитор. Он оценивает условия для обучения (вплоть до наличия пожарной сигнализации), и если всё в порядке, школа получает сертификат. Сертификация заняла у Бабицкого до трёх недель.
С 2015 по 2018 год основатель Seanation прошёл дополнительную подготовку и получил сертификат инструктора высшей категории Yachtmaster Ocean, что позволяет ему учить яхтсменов до этой категории.
«Если вы хотите открыть школу, которая будет учить по российским стандартам, то нужно обратиться в ГИМС (Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России) или Минтранс. Но в этом мало смысла, потому что российские лицензии принимают только в России, а чтобы путешествовать за границей, нужна международная лицензия», — объясняет Бабицкий.
В целом в создание Seanation он вложил около €100 тысяч: €57 тысяч потратил на покупку яхты, ещё €25 тысяч — на тюнинг, а остальное ушло на накладные расходы по содержанию яхты и оплаты стоянок.
Яхту, по словам предпринимателя, покупать было необязательно — можно и арендовать, но ему хотелось иметь собственную, чтобы не быть привязанным к условиям чартерных компаний.
К моменту открытия школы в 2015 году у Бабицкого уже была сформирована клиентская база благодаря круизам Sofa Sailors. Первую группу он набрал среди туристов, которых перевозил, и нескольких знакомых. Стоимость обучения он установил около €1000 за человека (потом повысил её до €1700).
Шкипер — главный человек на яхте. Он должен не только уметь управлять ею, но и знать возможности судна, понимать, как действовать в критической ситуации. Поэтому студентов учат устройству яхты, парусов, которыми нужно управлять, показывают, как пользоваться судовым двигателем, картами, компасом, радиосвязью.
Первые годы Бабицкий проводил обучение в Италии, на Канарах и на Карибах, но потом остановился на Греции: он часто там плавал и хорошо знает акваторию.
Группы Бабицкого, как правило, состоят из шести человек. Курс длится две недели. В день студенты проводят за обучением от 8 до 13 часов — это зависит от того, насколько «сильная» набралась группа.
Бабицкий проводит от двух до шести курсов за год. Говорит, что мог бы и больше, но ему хочется, чтобы обучение приносило удовольствие, а работа со студентами очень изматывает.
Он работает один: по стандартам IYT в группе должен быть один инструктор, он же — экзаменатор. Чтобы попасть на обучение в Seanation, нужно пройти собеседование с Бабицким, в ходе которого он отсеивает студентов с неподходящей, по его мнению, мотивацией.
Для него принципиально, чтобы получивший лицензию в Seanation шкипер регулярно ходил в море. В ходе такого собеседования (обычно очного, в редких случаях — телефонного) отсеивается примерно 10% потенциальных учеников.
В те часы, когда идёт обучение, студентам запрещено употреблять алкоголь, а на борт запрещено приносить наркотики. Об этом Бабицкий предупреждает будущих учеников на собеседовании. Пока, по его словам, это правило никто не нарушил.
В Seanation невысокий процент сдачи экзамена: только 60% студентов после 15-дневного обучения получают лицензии шкиперов.
Почти половине из несдавших Бабицкий предлагает не спешить с экзаменом — считает, что они ещё не готовы. Он советует потренироваться и через несколько месяцев приехать на пересдачу.
Пробовать сдать экзамен в Seanation разрешается любое количество раз, причём бесплатно. Но на пересдачу, по словам Бабицкого, приезжают немногие. Всего пока он выпустил 120 шкиперов.
Сложности в процессе обучения, по наблюдениям Бабицкого, очень индивидуальны. Некоторым хорошо даётся практика: они уверенно рулят, чувствуют ветер, но при этом испытывают трудности с теорией.
Встречается и обратная ситуация: студенты с техническим образованием теряются, когда встают за штурвал. Единственная обобщающая всех студентов трудность — борьба со страхом. Например, когда становится ветрено.
По словам Бабицкого, почти в каждой группе встречаются лицензированные выпускники других яхтенных школ. Они приходят на обучение с тем же уровнем, что и новички, которые ни разу не были на яхте. Бабицкий расспрашивал таких шкиперов о том, как так получилось.
«Учеников просто ставят за штурвал, и они всю неделю или две рулят, пьют, путешествуют по островам и вообще классно проводят время, а потом получают лицензию и понимают, что не знают ничего. Это касается не только школ в России, но и в Греции, Турции и Хорватии», — считает предприниматель.
50–60% студентов Бабицкого — это люди, связанные с ИТ-индустрией, начиная от менеджеров и до владельцев бизнеса. Он считает, что так сложилось по двум причинам: во-первых, ИТ-специалисты — одни из немногих, чей доход остался прежним после обвала рубля, во-вторых — у них гибкий график и свобода перемещений.
Остальные, по словам Бабицкого, работают в разных сферах: рестораторы, нефтяники, представители госсектора. Это русскоговорящие люди не только из России, но и из Франции, Испании. Их возраст в среднем от 32 до 40 лет. На обучении у Бабицкого было всего несколько человек младше 30 лет и чуть больше тех, кому за 40.
По словам Бабицкого, его клиенты — это люди, которые зарабатывают около €5000–6000 в месяц.
Сейчас двухнедельное обучение на яхте у Бабицкого стоит €1700. Годовая выручка предпринимателя, по его словам, составляет около 4,5 млн рублей.
Около 10% от этой суммы уходит на оплату аутсорсинга: в Seanation нет сотрудников — услуги бухгалтера, дизайнера и административных работников по необходимости предоставляют сторонние организации.
Бабицкий знает инструкторов, которые продают свои услуги по демпинговым ценам, например, берут за двухнедельный курс на яхте по €800 с человека.
«Если аренда яхты стоит примерно €2000–2500, а на одном курсе шесть человек, то от выручки €4800 остаётся не более €2000 за две недели работы. А если брать среднерыночные €1500–2000 с человека и делать десять обучающих курсов в год, инструктор может неплохо заработать», — считает Бабицкий.
Покупка яхты, по его словам, оправдана только для тех инструкторов, которые проводят более шести курсов в год. Стоимость аренды яхты зависит от сезона: летом она существенно выше, чем в остальное время года.
При этом сезонности в обучении яхтингу, по словам Бабицкого, нет: например, в Греции сезон длится семь месяцев: с середины апреля и до середины ноября, а в остальное время можно преподавать в Юго-восточной Азии, на Канарских или Карибских островах.
Сам Бабицкий зимой не работает, в этот период он занимается параллельными проектами или отдыхает. Он не рассматривает Seanation как источник заработка: «Яхтенная школа — не основной бизнес или большой проект, это маленькая уютная история, один из смыслов моей жизни».
Спустя месяц после сдачи экзамена в Seanation шкиперы получают по почте лицензию и могут брать в аренду лодку. Бабицкий убеждает их арендовать яхту не позднее, чем спустя несколько месяцев после экзамена. Если ждать год и больше, то можно потерять навык. Он уверен, что только после первого самостоятельного путешествия выпускник может называть себя шкипером.
Чтобы мотивировать студентов выходить в море, Бабицкий дважды в год организует регаты: например, Seanation Cup предназначена только для учебных целей. Это закрытое мероприятие, которое проходит весной. Организацию регаты Seanation берёт на себя, но прибыли не получает.
Каждую осень Бабицкий организует ещё одну регату — AFR. Она проходит в Греции, в ней принимает участие 500 человек, 50 из них — шкиперы. Они платят Seanation за аренду яхты (у школы нет своего парка лодок, ей предоставляет яхты одна из чартерных компаний) и собирают себе команду.
Стоимость аренды яхты варьируется от €4800 до €5200 в зависимости от размера: лодка может быть четырёхкаютной и вмещать восемь человек, а может быть пятикаютной с расчётом на десять человек.
Шкипер может полностью заполнить свою яхту или позвать в команду только одного-двух человек. Расходы они также делят по своему усмотрению: шкипер может разделить €5200 на десятерых человек или же сделать команде скидку.
В организации регаты участвует 12–15 человек (звукорежиссёр, повар для персонала, фотограф, видеооператор, технический персонал). Они работают на аутсорсинге, Бабицкий платит им около 1 млн рублей за время регаты.
За аренду яхт предприниматель отдаёт чартерной компании около 8 млн рублей. Как правило, чистая прибыль Бабицкого за одно такое мероприятие доходит до 10 млн рублей. Иногда Seanation привлекает спонсоров. Они предоставляют брендированные сувениры и подарки: полиграфию, кепки, футболки, сумки.
Бабицкий не рекламирует свою яхтенную школу и регату. По его словам, все места на ближайшие курсы в Seanation уже заняты, можно забронировать только на сентябрь 2020 года. Он утверждает, что так было с самого начала.
«Когда я начал заниматься круизами, а потом открывал свою школу, яхтинг не был таким мейнстримом, как сейчас. В 2015 году было около десяти русскоязычных школ, выпускающих шкиперов, а сейчас их около 40. И если бы я начинал этот бизнес сейчас, в 2020 году, мне было бы намного тяжелее преодолеть конкуренцию», — рассуждает он.
Бабицкий пробовал покупать трафик только один раз, работая в проекте Sofa Sailors. Один из его клиентов, ИТ-компания, предложила бартер: Бабицкий устраивает им корпоратив на яхте, а взамен получает трафик на сайт Sofa Sailors на сумму 7 млн рублей.
«Тогда евро ещё стоил 40 рублей, это было огромное количество трафика, мы целый месяц лили его на сайт. Но продали только одно или два места на круиз», — вспоминает Бабицкий.
Позже Бабицкий пытался покупать рекламу в соцсетях, но это тоже не принесло ожидаемого результата.
Проанализировав ситуацию, он пришёл к выводу, что яхтинг в то время был знаком очень узкой категории россиян, а чтобы реклама в соцсетях сработала, нужно, чтобы человек уже подумывал о морском путешествии. Он считает: если потенциальный клиент ничего не знает о круизе на яхте, он просто пролистает эту рекламу.
Тогда Бабицкий решил продавать круизы через знакомых или бывших клиентов:
«Допустим, человек впервые провёл своё отпуск на яхте. Он возвращается домой и рассказывает коллегам и друзьям о своих впечатлениях, те пишут нам и расспрашивают о круизе. Тут мы и пытаемся заинтересовать потенциальных клиентов и продать им место на яхте. С Seanation была такая же история», — объясняет предприниматель.
За рынком Бабицкий не следит и конкуренции не чувствует: его проект сравнительно небольшой, он уверен, что 40 клиентов в год к нему и так придут.
То, что яхтниг становится популярнее, Бабицкий замечает по интересу к AFR: регата состоится в первую неделю ноября, а места раскупили уже к середине февраля 2020. По словам предпринимателя, ему почти каждый день пишут с просьбами взять на регату, но из-за ограничений в количестве мест у причалов на островах в мероприятии не может участвовать более 50 лодок.
Растущую популярность яхтинга Бабицкий объясняет тем, что россиянам надоели сложившиеся формы туризма.
В качестве следующей ступени отпуска Бабицкий готовит новый проект к маю 2021 года: квест под парусами на катамаранах на Кубе. Сейчас он ведёт переговоры с европейскими продюсерами квестов, чтобы они придумали легенду на всю неделю поездки, давали участникам задания вроде ныряния за условными «сокровищами» и поиска подсказок в кораллах.
Замысел, по словам Бабицкого, не новый, но он планирует реализовать его более масштабно, чем продюсеры квестов, которые делали такие мероприятия раньше.
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