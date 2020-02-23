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Ирка Козлова
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Сколько зарабатывает монтажник натяжных потолков из Санкт-Петербурга и почему предпочитает работать один Материал редакции

Никита работал менеджером по продажам в банке, но после рождения сына решил найти более доходную профессию — и не пожалел.

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Как я занялся потолками

Монтажом потолков я занялся в 2015 году — в этой сфере работали мои знакомые, и они меня позвали помогать. Я размечал светильники, вёл к ним провода, а ещё устанавливал профили — крепления для натяжных потолков. Зарабатывал я в то время немного, от 50 до 60 тысяч рублей в месяц.

Для работы я купил перфоратор, шуруповёрт, болгарку, торцовочную пилу, газовый баллон и газовую пушку. На все эти инструменты потратил около 80 тысяч рублей, но у меня до сих пор всё работает.

А вот на расходники, — саморезы, скотч, клей, плёнки, свёрла — уходит много денег: 10-15 тысяч рублей в месяц. Зависит от того, какие расходники кончаются. Но в сезон я трачу на них больше.

Заработки и траты

Сейчас я зарабатываю от 150 до 200 тысяч рублей в месяц. Мой доход зависит от размеров объектов, а ещё от количества клиентов и их финансового положения. Летом и перед Новым годом клиентов больше: в это время люди активно делают ремонт. А вот в январе наступает затишье: там каникулы, и в праздники люди много тратятся.

Летом, бывало, я зарабатывал до 220 тысяч рублей в месяц. Но это из-за того, что было много заказов, и я работал шесть дней в неделю. В сезон ничего не нужно делать, чтобы больше зарабатывать — всё получается само собой. Но в несезон я подрабатываю в компаниях по монтажу потолков, которые подкидывают мне заказы.

В этом случае я зарабатываю 80-100 тысяч рублей в месяц. Основную прибыль компания забирает себе, мастеру платят только от 23 до 30% от суммы заказа. Поэтому я стараюсь брать самые сложные заказы — за них больше платят. Но и времени трачу больше.

Сколько я беру за работу — зависит от помещения и материалов. Натяжной потолок легко ставить в четырёхугольную комнату, но если там 20 углов — сложно: нужно не просто профили установить, но и вырезать в них углы, правильно разметить периметр потолка. А потом растянуть полотно так, чтобы потолок получился без морщин.

За комнату в двадцать метров с потолками из поливинилхлоридной плёнки (ПВХ — vc.ru) я обычно беру 10-15 тысяч рублей. За то же помещение с потолками из ткани я возьму 80 тысяч рублей. Там сам материал дороже, а чтобы качественно установить профиль, нужно проделать в нём в четыре раза больше отверстий, и в стене — тоже. Саморезов понадобится тоже в четыре раза больше.

Насколько я знаю, потолочники берут 600-700 рублей за квадратный метр потолка из ПВХ. Я стараюсь брать 800 рублей, но делаю работу качественно. А то есть мастера, которые берут по 100-200 рублей за квадратный метр, но приезжают на объект без инструментов и не всегда знают, что нужно делать.

Сколько приходится работать

Я не считаю, сколько у меня заказов. Каждый месяц выходит по-разному, в среднем — от 15 до 20, иногда меньше. Сколько времени трачу на заказ — зависит от ситуации.

На один потолок из ПВХ нужно три часа, на трёхкомнатную квартиру — день, если квартира сложная — два. Если нужно сделать парящий, теневой, бесщелевой или тканевый потолок, я потрачу три дня минимум.

За день мне удавалось сделать по одному потолку на трёх объектах, и на это уходило 12 часов. Обычно я провожу на работе от десяти до 12 часов — стараюсь работать на сложных объектах. Я заинтересован в том, чтобы заказ сделать за день-два, да и клиенты — тоже, особенно если у них новостройка. Им ведь ещё кухню надо устанавливать. Работая быстрее, я могу больше заработать, потому что на следующий день могу поехать уже на новый объект и заработать деньги там.

Я часто работаю по субботам и воскресеньям. Заказов не больше, чем в обычные дни, но поскольку у людей есть время на ремонт, меня иногда просят поработать. В выходные я не беру больше одного заказа: мне хочется побыть с женой и ребёнком.

Поиск клиентов

Сейчас ко мне приходят клиенты исключительно по сарафанному радио. Иногда меня зовут прорабы, которые где-то делают ремонт. Они договариваются со мной на 10% от прибыли, и я монтирую на этих объектах потолки.

Ещё я разместил объявление о своих услугах на «Авито», но оттуда приходит немного клиентов. У моих публикаций мало просмотров, и конкуренция там большая: мастера назначают нереально низкие цены. Иногда звонят клиенты, которых заинтересовало моё объявление на «Авито», но как только слышат цену — отказываются. Если ко мне и приходят оттуда заказчики, то им нужны тканевые или парящие потолки. С парящими потолками сложнее работать, потому что нужно сделать больше отверстий в профилях, обработать стыки и установить светодиодную ленту.

Как-то раз была ситуация, когда мы с напарником приехали к клиентке и попали на кастинг: у неё уже был замерщик из другой фирмы. Он назвал цену за монтаж, мы улыбнулись и ушли. Никому за этот потолок бороться не надо. Так что «Авито» мне не очень нравится, я стараюсь по телефону оценить человека.

Чтобы привлекать клиентов через «Авито», я иногда покупаю там рекламу. Плачу за неё около тысячи рублей в неделю. Вот, например, недавно закупал рекламу и одного клиента по объявлению нашёл, договор с ним заключил. Там просят сделать бесщелевой и парящий потолок, я планирую получить за него 35-40 тысяч рублей.

С клиентами мне всегда везло, но как-то раз мне попался неадекватный прораб. Он занимался дорогим ремонтом, но у него самого немного крыша текла. Он с ходу заявил, что ему примерно 180 лет, а ещё что он самый умный и не раб. Ещё в той квартире были дорогие полы и стены, прораб запрещал даже ронять саморезы — старался работать как можно аккуратнее. На том объекте я провёл два дня, посмеялся, конечно, но в итоге сделал потолки.

Зачем люди идут в эту сферу

У кого-то хорошо получается заниматься ремонтом, а кто-то хочет денег заработать. Моя работа нравится мне тем, что я вижу отдачу: когда хорошо делаешь своё дело, клиенты к тебе хорошо относятся. Например, однажды я работал у одного мужчины, мы разговорились о рыбалке — и с тех пор ездим рыбачить вместе уже года четыре.

Кроме того, мне нравится узнавать новое — появляются новые системы монтажа и профили, меняется освещение.

У моей работы есть и риски: иногда у ремонтников взрываются газовые баллоны, но это при неправильном обращении. Иногда у меня болит спина, потому что я постоянно ношу тяжёлые инструменты.

В будущем я не хочу нанимать бригаду людей, потому что за их ошибки нужно будет отвечать. Например, переделывать потолок, а мне это лишний раз не нужно. Всё-таки в своей работе я уверен, поэтому мне проще работать одному.

#ремонт #карьера #клиенты #монтаж

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1 комментарий
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Maria Chmir

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Это шутка такая? Мы рады за Никиту, конечно, но, вроде, тут люди про IT собрались.

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