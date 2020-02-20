«Это культура, в которой, если у вас нет решения проблемы, вы уходите», — рассказал один из них.

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Работа в Tesla связана с постоянными переработками, безразличием руководства и непредсказуемым будущим. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на девять бывших сотрудников Tesla, работавших в компании с 2008 по 2019 годы.

В частности, глава Tesla Илон Маск создаёт «токсичную» атмосферу в компании, ставя нереальные цели без плана для их достижения, рассказал один из сотрудников, работавший непосредственно с Маском. «Это культура, в которой, если у вас нет решения проблемы, и вы не решаете проблему в течение нескольких дней или пары недель, вы уходите», — добавил он.

Другой сотрудник рассказал, что в Tesla есть «миллион вещей, которые могут пойти не так»: от производства машины до доставки её покупателю. Это означает, что нужно миллион умных и способных людей, которые будут контролировать все процессы, но это сложно сделать в молодой компании. Однако собеседник отметил, что в Tesla есть люди, которые делают всё возможное.

Ещё два сотрудника пожаловались на переработки. По словам одного из них, работа по 70 часов в неделю была обычной практикой. Среди других проблем в Tesla собеседники издания назвали постоянное чувство безразличия со стороны компании и непредсказуемое будущее. Один из бывших сотрудников отметил, что чувствовал, будто может потерять работу в любое время.