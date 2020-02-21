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Основанная в 2017 году компания уже привлекла $22 млн, но пока не выпускает системы для массового рынка.
Стартап из Сан-Франциско Bumblebee Spaces производит модульные системы, которые позволяют делать из комнаты многофункциональное пространство, пишет Business Insider.
Система Bumblebee Spaces крепится к потолку, позволяя спрятать мебель: тумбы, шкафы, кровати и другие предметы. Пользователь может управлять модулями с помощью голоса или мобильного приложения.
Стартап модернизирует пространства, а также сотрудничает с некоторыми застройщиками, чтобы спроектировать пространство вокруг своей системы, пишет издание. Основатели считают, что их систему можно отнести к категории «умного» дома, которая сейчас представлена в основном лампочками и колонками.
Система оснащена камерами, которые подскажут пользователю, какие вещи лежат в каждом модуле. Также в модуль встроены датчики: он остановится, если что-то мешает опуститься на пол.
Каждый модуль рассчитан на определённый вес, поэтому, например, кровать не поднимется, если на ней находится человек.
Пока компания не раскрывает стоимость системы и её установки, но планирует объявить цены для массового рынка до конца 2020 года.
Bumblebee Spaces основана в 2017 году Гарретом Райнером, Праладом Атрейя и Санкаршаном Мёрти. Сейчас в их команде 24 человека. Последний раз стартап привлёк $18 млн в раунде А в ноябре 2019 года. По данным Business Insider, всего компания привлекла $22 млн. Оценку стартапа в Bumblebee Spaces не раскрывают.
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