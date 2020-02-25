Партнёры планируют искать технологии в России и за рубежом и делиться опытом работы с ними.

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Оператор «Билайн», ритейлер X5 Retail Group, группа компаний «М.Видео-Эльдорадо» и мебельный ритейлер Hoff объединились в альянс Retail Innovation Tech Alliance (RITA) для совместного поиска и внедрения инноваций. Об этом vc.ru сообщили представители компаний.

Искать стартапы в Европе альянс планирует с помощью международного акселератора Lafayette Plug&Play, в Израиле — компании Axis. В течение года компании проведут пять совместных раундов отбора стартапов в России и других странах.

Стороны будут финансировать альянс в равных долях. Финансовые условия проекта компании не раскрывают.

Компании планируют рассматривать технологические решения для онлайн-торговли, транспорта, логистики, маркетинга, цифровых развлечений и других сфер бизнеса.