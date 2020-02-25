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Лиана Липанова
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«Билайн», X5 Retail Group, «М.Видео» и Hoff создадут альянс для поиска стартапов в сфере онлайн-торговли и других Материал редакции

Партнёры планируют искать технологии в России и за рубежом и делиться опытом работы с ними.

12 комментариев
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Оператор «Билайн», ритейлер X5 Retail Group, группа компаний «М.Видео-Эльдорадо» и мебельный ритейлер Hoff объединились в альянс Retail Innovation Tech Alliance (RITA) для совместного поиска и внедрения инноваций. Об этом vc.ru сообщили представители компаний.

Искать стартапы в Европе альянс планирует с помощью международного акселератора Lafayette Plug&Play, в Израиле — компании Axis. В течение года компании проведут пять совместных раундов отбора стартапов в России и других странах.

Стороны будут финансировать альянс в равных долях. Финансовые условия проекта компании не раскрывают.

Компании планируют рассматривать технологические решения для онлайн-торговли, транспорта, логистики, маркетинга, цифровых развлечений и других сфер бизнеса.

В управляющий комитет RITA войдёт по одному представителю от каждого участника альянса, которые будут утверждать бюджет и выбирать победителей совместных скаутинговых программ. Альянс выберет и российского оператора для координации действий всех участников и отбора перспективных решений в России.

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12 комментариев
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Sergey Ontime

1

И вообще все основные проблемы давно решены. Осталась только телепортация, бессмертие, безусловный базовый доход, медицина, не зависящая от цен.

Все, что можно было решить в монетарной системе/капитализме, уже решили с разных сторон в разных вариантах.

Проблема только в платежеспособности людей.

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Roman Moskovskiy

Sergey
0

все основные проблемы давно решены

Вопрос только как

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Sergey Ontime

Roman
0

Ну вот вас, какая проблема волнует, которую мог бы решить стартап? Все же уже решили, нет?

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Alex lMAXl

Sergey
1

Вот вам кажется, что все решили. По отдельности может и решили, а если рассмотреть структуру от производства до доставки конечному потребителю, будет куча проблем. От переизбытка не ликвида у производителя на складе, проблем с логистикой и доставкой, обработкой рекламаций... Проблем много, подозреваю что даже у крупных игроков рынка, с кучей денег, не все гладко.

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Ivano Digital

Sergey
0

Ценность современного стартапа, как раз и в выявление скрытых потребностей или бизнес-моделей. 

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Паронормальный

Sergey
0

секс пропустил

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Sergey Ontime

1

Конкуренции не видать)

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Sergey Ontime

0

На самом деле, уже нет проблем с покупкой, способами оплаты и доставкой товаров, кроме ограничения доставки алкоголя и лекарств. Все уже хорошо.

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Сергей А

Sergey
0

А цена вас тоже устраивает? знаете что 90% товаров в сетях продается с наценкой в более чем 100% , тоже устраивает? А качество товаров, тоже норм?

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Sergey Ontime

Сергей
1

Ещё раз, это проблема в платежеспособности населения, ее надо решать. Цены и так бесконечно оптимизируются. Дойдёт до 1% маржи, что потом? Не та проблема решается, относительно общества. Решается проблема только «побороть конкурентов, купить, вытеснить, поставить свою цену».

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Sergey Ontime

Сергей
0

Как вы обобщили маржу однако. Она типа не разная?

То есть, если гиганты скупят конкурентов, цены снизятся, да?

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Паронормальный

0

А деньги то у них есть на стартапы? 

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