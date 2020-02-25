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Партнёры планируют искать технологии в России и за рубежом и делиться опытом работы с ними.
Оператор «Билайн», ритейлер X5 Retail Group, группа компаний «М.Видео-Эльдорадо» и мебельный ритейлер Hoff объединились в альянс Retail Innovation Tech Alliance (RITA) для совместного поиска и внедрения инноваций. Об этом vc.ru сообщили представители компаний.
Искать стартапы в Европе альянс планирует с помощью международного акселератора Lafayette Plug&Play, в Израиле — компании Axis. В течение года компании проведут пять совместных раундов отбора стартапов в России и других странах.
Стороны будут финансировать альянс в равных долях. Финансовые условия проекта компании не раскрывают.
Компании планируют рассматривать технологические решения для онлайн-торговли, транспорта, логистики, маркетинга, цифровых развлечений и других сфер бизнеса.
В управляющий комитет RITA войдёт по одному представителю от каждого участника альянса, которые будут утверждать бюджет и выбирать победителей совместных скаутинговых программ. Альянс выберет и российского оператора для координации действий всех участников и отбора перспективных решений в России.
И вообще все основные проблемы давно решены. Осталась только телепортация, бессмертие, безусловный базовый доход, медицина, не зависящая от цен.
Все, что можно было решить в монетарной системе/капитализме, уже решили с разных сторон в разных вариантах.
Проблема только в платежеспособности людей.
все основные проблемы давно решены
Вопрос только как
Ну вот вас, какая проблема волнует, которую мог бы решить стартап? Все же уже решили, нет?
Вот вам кажется, что все решили. По отдельности может и решили, а если рассмотреть структуру от производства до доставки конечному потребителю, будет куча проблем. От переизбытка не ликвида у производителя на складе, проблем с логистикой и доставкой, обработкой рекламаций... Проблем много, подозреваю что даже у крупных игроков рынка, с кучей денег, не все гладко.
Ценность современного стартапа, как раз и в выявление скрытых потребностей или бизнес-моделей.
На самом деле, уже нет проблем с покупкой, способами оплаты и доставкой товаров, кроме ограничения доставки алкоголя и лекарств. Все уже хорошо.
Ещё раз, это проблема в платежеспособности населения, ее надо решать. Цены и так бесконечно оптимизируются. Дойдёт до 1% маржи, что потом? Не та проблема решается, относительно общества. Решается проблема только «побороть конкурентов, купить, вытеснить, поставить свою цену».
Как вы обобщили маржу однако. Она типа не разная?
То есть, если гиганты скупят конкурентов, цены снизятся, да?
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