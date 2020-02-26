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Лиана Липанова
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Источник: крупнейший сборщик iPhone предложил новым сотрудникам по $1000 для восстановления работы завода в Китае Материал редакции

Foxconn сократила производство на фоне вспышки коронавируса и теперь пытается восстановить прежний уровень.

8 комментариев
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Тайваньский производитель электроники Foxconn, который собирает технику Apple, предложил каждому новому сотруднику завода в Чжэнчжоу (провинция Хэнань в Китае) дополнительный бонус в размере 7 тысяч юаней ($996). Об этом рассказал источник China Star Market в отделе кадров Foxconn, пишет Technode.

Foxconn пытается восстановить прежний уровень производства на фоне вспышки коронавируса Covid-2019, из-за которой многие сотрудники не вышли на работу, отмечает издание. Чжэнчжоу находится примерно в 500 км от города Ухань — эпицентра распространения Covid-19.

Чтобы получить дополнительные 3 тысячи юаней, нужно отработать более 35 дней, рассказал источник. Остальные 4 тысячи юаней можно получить через 60 дней работы на фабрике.

Сейчас на Foxconn работает 20-30 тысяч человек, говорит собеседник издания. По данным китайских СМИ, максимально штат сотрудников достигал 450 тысяч человек.

В Foxconn заявили, что не комментируют работу отдельных предприятий, но подтвердили, что собирают работников, чтобы возобновить производство.

Местные власти также пытаются помочь заводам возобновить работу, отмечает Technode. Чиновники организуют рейсы поездов, автобусов и самолётов, чтобы помочь рабочим вернуться в производственные центры.

Foxconn ключевой поставщик и для других технологических компаний, например Huawei, Amazon, Google и других. Задержка работы завода может повлиять на цепочку поставок, отмечает издание.

В конце января 2020 года заводы Foxconn и Pegatron сообщили о возможных задержках в поставках iPhone из-за карантина. 1 февраля Apple объявила о временном закрытии всех своих офисов и магазинов в Китае. 18 февраля компания признала, что не выполнит прогноз по выручке за начало 2020 года из-за коронавируса.

#новость #apple #коронавирус

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8 комментариев
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Антон Лисин

8

Куда ехать?

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Bogdan Iluhin

Антон
8

В Чжэнчжоу, примерно в 500 км от города Ухань — эпицентра распространения Covid-19

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Денис Демидов

Антон
4

$1000 за 4.5 месяца непрерывной работы по 12 часов, так себе прибавка.
Если готовы так фигачить, идите потолки делайте, больше выйдет.

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Дмитрий Кораблёв

Денис
0

это ж доп. бонус, т.е. ещё ЗПшка)

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Денис Демидов

Дмитрий
0

Китайцы пашут как рабы, если тут так пахать, то можно в разы больше заработать тупым трудом, нет смысла топикстартеру в пекло короновируса отправляться.

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David Blinov

Антон
0

В Китай же.

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lakoros

1

А сколько там обычная зарплата сборщика?

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Bogdan Iluhin

0

del.

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