Foxconn сократила производство на фоне вспышки коронавируса и теперь пытается восстановить прежний уровень.

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Тайваньский производитель электроники Foxconn, который собирает технику Apple, предложил каждому новому сотруднику завода в Чжэнчжоу (провинция Хэнань в Китае) дополнительный бонус в размере 7 тысяч юаней ($996). Об этом рассказал источник China Star Market в отделе кадров Foxconn, пишет Technode.

Foxconn пытается восстановить прежний уровень производства на фоне вспышки коронавируса Covid-2019, из-за которой многие сотрудники не вышли на работу, отмечает издание. Чжэнчжоу находится примерно в 500 км от города Ухань — эпицентра распространения Covid-19.

Чтобы получить дополнительные 3 тысячи юаней, нужно отработать более 35 дней, рассказал источник. Остальные 4 тысячи юаней можно получить через 60 дней работы на фабрике.

Сейчас на Foxconn работает 20-30 тысяч человек, говорит собеседник издания. По данным китайских СМИ, максимально штат сотрудников достигал 450 тысяч человек.

В Foxconn заявили, что не комментируют работу отдельных предприятий, но подтвердили, что собирают работников, чтобы возобновить производство.

Местные власти также пытаются помочь заводам возобновить работу, отмечает Technode. Чиновники организуют рейсы поездов, автобусов и самолётов, чтобы помочь рабочим вернуться в производственные центры.

Foxconn ключевой поставщик и для других технологических компаний, например Huawei, Amazon, Google и других. Задержка работы завода может повлиять на цепочку поставок, отмечает издание.