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Татьяна Боброва
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Panasonic прекратит производство солнечных батарей на заводе Tesla в Буффало Материал редакции

Panasonic и Tesla сотрудничали с 2016 года.

  • Panasonic объявила о прекращении производства солнечных батарей на заводе Tesla в Буффало, США. Компания планирует свернуть выпуск к концу мая 2020 года и полностью покинуть предприятие в сентябре. Panasonic продолжит сотрудничать с Tesla на заводе по производству аккумуляторов в Неваде, который впервые получил квартальную прибыль в 2019 году.
  • На заводе работает 380 сотрудников Panasonic, уточняет Business Insider. Tesla намерена нанять часть работников для поддержки производства в Буффало. В Tesla сообщили, что решение Panasonic не связано с текущей деятельностью компании, указывает издание.
  • Panasonic отправляла большую часть продукции за рубеж вместо поставок для систем Solar Roof (покрытие для домов со встроенными солнечными батареями) из-за низкого спроса со стороны Tesla, писало Reuters в мае 2019 года.
  • Обязательство о покупке элементов для солнечных панелей было частью соглашения о сотрудничестве Panasonic и Tesla, заключённого в 2016 году. Тогда же японская компания говорила, что инвестирует в производство в Буффало более $256 млн.
Завод Tesla в Буффало Tesla

#новость #tesla #panasonic

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