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Катя Грановская
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Надеются на запасы, ищут новых партнёров: три предпринимателя из России о работе с Китаем на фоне коронавируса Covid-19 Материал редакции

Как живут люди, чей бизнес зависит от китайского производства.

3 комментария
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Российский бизнес, работающий с партнёрами из Китая, всегда заранее готовится к концу января — началу февраля: в России только заканчиваются новогодние праздники, а в Китае начинают праздновать Китайский новый год, и местные предприятия уходят на каникулы.

В 2020 году каникулы в Китае должны были продлиться с 24 по 30 января, но из-за вспышки коронавируса Covid-19 их несколько раз продлевали. Часть предприятий по-прежнему не возобновила работу, а в некоторых провинциях сохраняется режим карантина.

Трое российских предпринимателей, чей бизнес зависит от поставок из Китая, рассказали vc.ru, как они переживают эту ситуацию.

Антон Верт: считает, что до кризиса далеко

  • Чем занимается: компания VertComm производит рекламно-сувенирную продукцию. В штате работают 40 человек.
  • Как зависит от Китая: работает с пятью китайскими поставщиками, закупается до десяти раз в месяц.
Антон Верт​

Сотрудники VertComm разрабатывают идеи и дизайн продуктов, а все расходные материалы, от мелких канцелярских товаров до техники (например, наушники, Bluetooth-колонки, внешние аккумуляторы), импортируют из Китая. На эти товары наносят логотипы компаний, рисунки и надписи на заказ.

Февраль — время, когда поставки прерываются. По словам Верта, Китайский новый год отмечают примерно месяц, так что компания каждый год сталкиваемся с такой ситуацией. Предприниматель относится к этому как к специфике работы, а не проблеме.

Настоящая проблема в том, что поставщики могут списать на коронавирус свои собственные ошибки, и разобраться, где правда, а где нет, бывает сложно.

Сложившаяся ситуация выявила нескольких недобросовестных поставщиков: они отмалчивались и сообщали противоречивую информацию о передвижении грузов. С ними мы расстались без сожаления.

Антон Верт
владелец и основатель VertComm

Перед Китайским новым годом VertComm всегда заказывает расходные материалы про запас. Поставки из Китая идут от трёх-четырёх недель до двух-трёх месяцев, поэтому то, что было заказано в декабре, приходит как раз во время подготовки к 23 февраля и 8 марта.

Компания всё же столкнулась с задержкой поставок из-за коронавируса — 30% грузов пришли с опозданием, последний из них дошёл 27 февраля. Чтобы сдать заказы вовремя, пришлось повысить темпы работ по нанесению логотипов.

Два заказа всё равно удалось сдать только с опозданием на 10–14 дней. Верт договорился с клиентами о том, чтобы перенести сроки сдачи. По его словам, они отнеслись к этому с пониманием.

Предприниматель считает, что паниковать рано, кризиса в рекламно-сувенирной индустрии пока нет. Он наступит, если ограничат товарное сообщение с Китаем или поставщики не смогут дальше производить товар и захотят окончательно рассчитаться. Запасной план на такой случай — переразмещение производства в Европе, Гонконге или Тайване.

По словам предпринимателя, сменить поставщика можно менее чем за две недели. Он считает, что бизнес от этого не пострадает, потому что в компании есть товар с запасом, а с клиентами можно договориться о переносе сроков сдачи заказа.

Клиенты не пострадают из-за переразмещения: в европейских странах много сертифицированного качественного товара. Материалы из старых поставок уйдут клиентам по старой цене, но стоимость новых продуктов придется повысить на 30%.

Сейчас предприниматель не собирается искать новых поставщиков и надеется, что Китай решит проблему. По его словам, фабрики постепенно восстанавливают прежние объёмы работы.

Календарь: почему не стоит работать с Китаем в…
Основано на личном опыте Антона Верта, владельца рекламно-сувенирной компании VertСomm.ru.
vc.ru

Александр Ермаков: уже ищет новых поставщиков

  • Чем занимается: «Мануфактура ER» производит сумки и галантерею из натуральной кожи. В компании работают шесть человек.
  • Как зависит от Китая: работает с китайскими поставщиками через троих поставщиков из Казахстана. Закупается не регулярно, а каждый раз под заказ в разных объёмах.
  • Выручка за 2019 год: 3 млн рублей.
Александр Ермаков​

Основное производство компании расположено в Казахстане, а из Китая туда приходит фурнитура: молнии, сумочные кольца, замки, заклёпки. Поставки оттуда идут не меньше месяца, включая время на таможенные проверки, поэтому предприниматель заказывает товар заранее.

Перед Китайским новым годом он рассчитывает объём необходимого товара для последнего заказа и закупает в два раза больше — про запас.

По информации Ермакова, Казахстан закрыл границу с Китаем до мая. Запасов на столько не хватит, поэтому предприниматель уже начал искать новых поставщиков в Польше и Турции, чтобы не потерять клиентов. Ермаков утверждает, что качество там лучше, чем у китайских поставщиков, а цены гуманнее, чем у итальянских, хотя и выше китайских.

Если одна китайская молния стоит $5, то турецкая — $9. Предприниматель уже нашёл одного турецкого поставщика и сейчас собирается ехать в Варшаву, чтобы узнать стоимость польских молний.

Александр Ермаков с женой Надеждой и сумками ​«Мануфактуры ER»

Из-за смены поставщика компании придётся повысить цены на 10%. Повышение будет происходить поэтапно, но сроки предприниматель пока назвать не может. По его словам, цены будут расти не столько из-за смены поставщика, сколько из-за расширения бренда и увеличения количества заказов.

Ермаков рассматривает и вариант перехода на европейскую фурнитуру в будущем. По его словам, швейцарские и итальянские товары гораздо качественнее, но и дороже. Швейцарская молния обойдется в $80 — это половина стоимости средней сумки.

Переход на европейские материалы повлечет за собой повышение статусности компании и переход в другой ценовой сегмент. Так совпало, что в начале 2019 года мы решили запустить второй бренд, где будут только дорогие материалы и ручные швы.

В нем и так не должно быть ничего китайского, поэтому мы уже начали искать поставщиков в Польше, Германии и Франции.

Александр Ермаков
основатель и руководитель «Мануфактуры ER»

По словам предпринимателя, ER ещё только набирает популярность как бренд для путешественников и деловых людей, поэтому переход в другой ценовой сегмент не нанесет ущерба бизнесу. Ермаков собирается развивать и «Мануфактуру ER», и новый премиальный бренд.

Сергей Кофейников: хочет работать с Китаем до последнего

  • Чем занимается: AirNanny производит системы для очистки и увлажнения воздуха в доме. В компании работают 20 человек.
  • Как зависит от Китая: работает с одной китайской фабрикой, закупки делает раз в два месяца.
Сергей Кофейников​

Сотрудники AirNanny сами разрабатывают чертежи и отливают детали вентиляционных систем из пластика. В Китае находится сборочное производство, и оттуда в Россию приходит готовый продукт.

Поставки в этом году задерживаются на 14 дней и, по словам предпринимателя, могут задержаться на ещё больший срок. Это не вредит бизнесу, потому что Кофейников закупился заранее про запас, и этого до сих пор хватает. Объёмы закупок предприниматель не раскрывает.

Мы не перепродавцы, мы ничего не закупаем в Китае, поэтому в случае проблем можем только перенести всё производство в другую страну. Китай очень удобен для нас в плане логистики, и мы не хотим ничего менять. Будем работать с Китаем до последнего момента.

Сергей Кофейников
основатель и руководитель AirNanny

По словам предпринимателя, перенести производственную оснастку в Россию или Европу — слишком трудоёмкий процесс. Перемещение в Россию или Европу может стоить $50–70 тысяч. Это приведёт к тому, что логистическая цепочка увеличится, и цены на все товары придётся поднять на 20%.

В результате может увеличиться доля покупок товара в рассрочку, а также может снизиться маржинальность товара. По словам Кофейникова, спрогнозировать процент снижения сложно, это можно сделать только после повышения цен, проанализировав изменения.

Предприниматель считает, что из-за снижения маржинальности компания может потерять часть выручки (какую именно, сложно предсказать), но продолжит работать.

#коронавирус #китай #производство

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3 комментария
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Sasha Kulam

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В статье некорректная информация про закрытие границы с Казахстаном до мая. Мы живем в Гуанчжоу и работаем в сфере закупок. 1 марта у нас начались отправки, в том числе в Казахстан. 

Если вам интересно узнавать актуальную информацию о закупках в Китае из первых рук (а также реальную информацию о ситуации с коронавирусом здесь), читайте наши telegram-каналы:
http://ttttt.me/china_price
http://ttttt.me/buyer_china

Всем добра и маржи :)  

Open Telegram channel @china_price
Open Telegram channel @china_price
ttttt.me
Open Telegram channel @buyer_china
Open Telegram channel @buyer_china
ttttt.me
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Alexander Yermakov

Sasha
0

У нас прошла именно такая новость. И поставщики так говорят. 

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Alexander Yermakov

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Катерина, спасибо за статью.

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