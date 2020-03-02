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Так особая экономическая зона рассчитывает на 40% увеличить поток новых резидентов.
Особая экономическая зона «Иннополис» в Татарстане предложила стартапам и специалистам пакет льгот, чтобы увеличить количество новых резидентов, рассказали vc.ru представители «Иннополиса». В пакет войдут:
Доступ к мобильному интернету 5G.
В «Иннополисе» уточнили vc.ru, что сейчас администрация проводит опрос среди резидентов, после чего определит сервис подписки на сериалы, с которым заключит договор. Сертификаты на напитки для новых резидентов предложит заведение Cava.
С помощью бонусов и льгот «Иннополис» рассчитывает на 40% увеличить поток новых резидентов.
Иннополис — город в Татарстане, расположенный в 40 км от Казани. Как писало РБК в мае 2017 года, на первый в России ИТ-город потратили 20 млрд рублей из бюджета. Сейчас, по собственным данным, в Иннополисе 3600 жителей и 103 компании-резидента и партнёра.
Только ради бесплатного смузи я готов переехать. Но сначала нужно создать стартап. Есть идеи?
Нужно Олега дождаться - у него точно будут идеи
Количество ясных — 40, облачных — 169 и пасмурных дней в году 149 соответственно.
в Москве (а значит и на бОльшей части европейской части России) в прошлом году так же было, так что ваше замечание неуместно или уточните, с чем сравниваете)
"20 млрд рублей из бюджета. Сейчас, по собственным данным, в Иннополисе 3600 жителей"
Если я не запутался в калькуляторе, получается по 5 555 555 млн рублей на нос + сериальчики и смузи. Нормально!
Кстати, а что там вообще делают-то?
Как и везде в науке в России
Занимаются наукой?
А если на 103 компаний поделить, так вообще по 3 000 000 долларов на каждую получится, только какой в этом смысл.
Объясните, почему эти города строят в доме мира? Что им мешало не в 40км от Казани строить, а возле Казани?
чтобы это был отдельный город со своими дотациями, а не квартал в Казани
а я то думаю чо эти стартапы все мертворожденные какие-то. а они там сериалами балуются вместо работы, мамкины осваиватели бюджетов хреновы
Если добавят к пакету блэкджек и куртизанок, то вернусь и создам стартап
Лучше бы денег предложили.. .бесплатный стул в провинции стартапам не нужен
Так особая экономическая зона рассчитывает на 40% увеличить поток новых резидентов.
А сейчас чего там с потоком?
Всегда было интересно.
Сложно туда ездить из Казани - на машине час минимум туда и час обратно. По нашим меркам это очень и очень много. Добраться можно по сути только на машине. Сложно найти сотрудников, которые согласятся туда ездить. Поэтому экономя на налогах мы преобретаем кучу других проблем.
Сам город - несколько коробок домов в поле с пустыми улицами - как после эпидемии. Уже лет пять пытаются туда народ завлечь, но пока не очень получилось.
Но есть и плюсы - интеллигентная молодежь живет, воздух хороший. Смузи вот еще будет.
Во всей России нет 5G, а в Иннополисе есть?!
Пора что ли переехать в родной Татарстан...
Я не англичанин
А ты еврей?
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Льготная аренда оснащённых техникой и мебелью однокомнатных и двухкомнатных квартир от 9000 рублей в месяц. - это наверняка за койку, а не всю квартиру. Недобросовестная реклама.
За всю. Друг там работает, меня тоже звал. Зарплаты московские, но делать нечего. Квартира, кстати, очень хорошая. Ну оно и понятно, столько бабок туда вбухали.
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