Так особая экономическая зона рассчитывает на 40% увеличить поток новых резидентов.

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Особая экономическая зона «Иннополис» в Татарстане предложила стартапам и специалистам пакет льгот, чтобы увеличить количество новых резидентов, рассказали vc.ru представители «Иннополиса». В пакет войдут:

Пониженная налоговая ставка в размере 1% для компаний, которые платят налог от общего объёма доходов, или 5% при выборе объекта налогообложения «доходы минус расходы». Льготы будут действовать до 2023 года.

Льготное место в коворкинге или отдельный офис в технопарке класса А+.



Льготная аренда оснащённых техникой и мебелью однокомнатных и двухкомнатных квартир от 9000 рублей в месяц.



Бесплатная программа акселерации, в том числе для проектов поздних стадий.



Доступ к мобильному интернету 5G.

Бесплатная подписка на сервис сериалов и смузи.

В «Иннополисе» уточнили vc.ru, что сейчас администрация проводит опрос среди резидентов, после чего определит сервис подписки на сериалы, с которым заключит договор. Сертификаты на напитки для новых резидентов предложит заведение Cava.

С помощью бонусов и льгот «Иннополис» рассчитывает на 40% увеличить поток новых резидентов.