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Татьяна Боброва
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«Иннополис» предложил ИТ-стартапам налоговые льготы, место в коворкинге и подписку на сериалы в обмен на переезд Материал редакции

Так особая экономическая зона рассчитывает на 40% увеличить поток новых резидентов.

44 комментария
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Особая экономическая зона «Иннополис» в Татарстане предложила стартапам и специалистам пакет льгот, чтобы увеличить количество новых резидентов, рассказали vc.ru представители «Иннополиса». В пакет войдут:

  • Пониженная налоговая ставка в размере 1% для компаний, которые платят налог от общего объёма доходов, или 5% при выборе объекта налогообложения «доходы минус расходы». Льготы будут действовать до 2023 года.
  • Льготное место в коворкинге или отдельный офис в технопарке класса А+.
  • Льготная аренда оснащённых техникой и мебелью однокомнатных и двухкомнатных квартир от 9000 рублей в месяц.
  • Бесплатная программа акселерации, в том числе для проектов поздних стадий.

  • Доступ к мобильному интернету 5G.

  • Бесплатная подписка на сервис сериалов и смузи.

В «Иннополисе» уточнили vc.ru, что сейчас администрация проводит опрос среди резидентов, после чего определит сервис подписки на сериалы, с которым заключит договор. Сертификаты на напитки для новых резидентов предложит заведение Cava.

С помощью бонусов и льгот «Иннополис» рассчитывает на 40% увеличить поток новых резидентов.

Иннополис — город в Татарстане, расположенный в 40 км от Казани. Как писало РБК в мае 2017 года, на первый в России ИТ-город потратили 20 млрд рублей из бюджета. Сейчас, по собственным данным, в Иннополисе 3600 жителей и 103 компании-резидента и партнёра.

#новость #иннополис

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44 комментария
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Aleksey Bobkov

17

Подписка хорошее подспорье

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Yeni Benim

16
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Pavel Bond

14

Подписка на сериалы и смузи звучит как хороший стёб ))

Ответить

Игорь Крафт

3

Еду!!!! Ставьте на закачку торента Санту Барбару в 4К качестве!!!

Ответить

Алексей Шатаев

1

Только ради бесплатного смузи я готов переехать. Но сначала нужно создать стартап. Есть идеи?

Ответить

Nikolay Ermishin

Алексей
3

Нужно Олега дождаться - у него точно будут идеи

Ответить

Олег

Nikolay
7

Хорошая идея.

Ответить

Александр Якунин

2

Количество ясных — 40, облачных — 169 и пасмурных дней в году  149 соответственно. 

Ответить

Andrey Kulin

Александр
1

в Москве (а значит и на бОльшей части европейской части России) в прошлом году так же было, так что ваше замечание неуместно или уточните, с чем сравниваете) 

Ответить

Александр Якунин

Andrey
1

Уважаемый эксперт, сравнил Москву и Питер, с гаражами с окнами в поле?

Ответить

Mika

Александр
0

.

Ответить

денькя

Andrey
1

Москва: ясных - 91, облачных - 172, пасмурных - 102.

Ответить

Mika

Александр
0

Предлагаете развивать it только там где солнышко?  

Ответить

Nick Sidorov

2

Смузишные реки, печеньевые берега... 

Ответить

Dmitry Egorov

2

подписка на сервис сериалов и смузи

Когда работать будем успевать-то?

Ответить

Сергей Соломакер

1

"20 млрд рублей из бюджета. Сейчас, по собственным данным, в Иннополисе 3600 жителей" 

Если я не запутался в калькуляторе, получается по 5 555 555 млн рублей на нос + сериальчики и смузи. Нормально!

Кстати, а что там вообще делают-то?

Ответить

Alexander Mitryashkin

Сергей
1

Как и везде в науке в России

Ответить

Anton Ivanov

Alexander
0

Занимаются наукой?

Ответить

Alexander Mitryashkin

Anton
0

Ваши бы слова да богу в уши

Ответить

Pavel Zakharov

Сергей
0

Кстати, а что там вообще делают-то?

смуззихлёбят, очевидно

Ответить

Владислав Владимирович

Сергей
0

А если на 103 компаний поделить, так вообще по 3 000 000 долларов на каждую получится, только какой в этом смысл.

Ответить

Михаил М

1

Объясните, почему эти города строят в доме мира? Что им мешало не в 40км от Казани строить, а возле Казани?

Ответить

Да-Это-Же-Арнольд-Шварценеггер

Михаил
1

чтобы это был отдельный город со своими дотациями, а не квартал в Казани

Ответить

Да-Это-Же-Арнольд-Шварценеггер

1

а я то думаю чо эти стартапы все мертворожденные какие-то. а они там сериалами балуются вместо работы, мамкины осваиватели бюджетов хреновы

Ответить

Alexander Mitryashkin

1

Если добавят к пакету блэкджек и куртизанок, то вернусь и создам стартап

Ответить

Паронормальный

1

Лучше бы денег предложили.. .бесплатный стул в провинции стартапам не нужен

Ответить

Кирилл Макеев

0

Так особая экономическая зона рассчитывает на 40% увеличить поток новых резидентов.

А сейчас чего там с потоком?
Всегда было интересно.

Ответить

Андрей Чуринов

Кирилл
0

Сложно туда ездить из Казани - на машине час минимум туда и час обратно. По нашим меркам это очень и очень много. Добраться можно по сути только на машине. Сложно найти сотрудников, которые согласятся туда ездить. Поэтому экономя на налогах мы преобретаем кучу других проблем.

Сам город - несколько коробок домов в поле с пустыми улицами - как после эпидемии. Уже лет пять пытаются туда народ завлечь, но пока не очень получилось. 

Но есть и плюсы - интеллигентная молодежь живет, воздух хороший. Смузи вот еще будет.

Ответить

Олег

Андрей
4

Ездить, да. А вот остаться живим после — не факт.

Ответить

Альберт Штерн

0

Во всей России нет 5G, а в Иннополисе есть?!
Пора что ли переехать в родной Татарстан...

Ответить

Олег

Альберт
1

Лучше в Лондон.

Ответить

Альберт Штерн

Олег
0

Я не англичанин

Ответить

Олег

Альберт
0

Вообще то француз.

Ответить

Альберт Штерн

Олег
0

И не француз!

Ответить

Олег

Альберт
1

Се ля ви.

Ответить

Альберт Штерн

Олег
0

А ты еврей?

Ответить

Олег

Альберт
0

А таки нет.

Ответить

Александр Казанский

Олег
0

Олег, не надо тебе в Лондон... ой не надо..

Ответить

Роман Чёсов

0

но почему нет. хата за 9 штук не плохо. можно саппорт посадить туда. 

Ответить

Паронормальный

0

"Льготное место в коворкинге" т.е. не бесплатное
исправьте заголовок

Ответить

Паронормальный

0

Бесплатная программа акселерации - три прыщавых студента будут рассказывать, как сделать единорога

Ответить

Паронормальный

0

Льготная аренда оснащённых техникой и мебелью однокомнатных и двухкомнатных квартир от 9000 рублей в месяц. - это наверняка за койку, а не всю квартиру. Недобросовестная реклама.

Ответить

Эльдар Муртазин

Паронормальный
0

За всю. Друг там работает, меня тоже звал. Зарплаты московские, но делать нечего. Квартира, кстати, очень хорошая. Ну оно и понятно, столько бабок туда вбухали. 

Ответить

Hecatecoin

0

А сколько реально квартира там обходиться ? И как там с продуктами? 

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