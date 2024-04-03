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Артур Томилко

Производитель чипов TSMC приостановил работу части своих заводов из-за землетрясения на Тайване Статьи редакции

Производство планируют возобновить после оценки ущерба.

Последствия землетрясения на Тайване, фото Reuters
  • Тайваньская TSMC частично приостановила работу некоторых из своих предприятий по производству чипов после землетрясения на острове, сообщает Bloomberg. Персонал заводов эвакуировали.
  • По данным CNBC, компания планирует восстановить работу площадок после проверок и оценки воздействия землетрясения на оборудование. Некоторые сотрудники уже начали возвращаться на производственные линии, отмечает издание.
  • На заводы TSMC приходится больше половины мирового производства ноутбуков, материнских плат и сетевых устройств, указывает Bloomberg. Компания выпускает чипы в том числе для Apple и Nvidia.
  • Утром 3 апреля 2024 года на Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла — самое сильное с 1999-го. Эпицентр находился в 18 км от города Хуалянь, расположенного на восточном берегу острова. После этого на Тайване и в соседних странах была объявлена угроза цунами, но её позже отменили.
Техника
Евгений Делюкин
«Важнейшая компания в мире, о которой мало кто слышал»: главное о TSMC, чьи микросхемы стоят в технике и автомобилях Статьи редакции

Тайваньский производитель занял 90% рынка и пока его доминированию никто не может помешать, пишет Ars Technica в профиле TSMC.

Фабрика TSMC Fab 16

#новости #tsmc

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37 комментариев
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 Вадим Д.

Ох как им досталось...

Ну теперь-то уже будут "правдивые" СМИ писать о том, как Байкалы восполнят нехватку?

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Griby Lenina

Произодитель Байкалов сообщает: у нас всё в порядке, проблем с поставками не ожидается.

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Вадим Д.

Я даже слышу гимн этого производителя (-:

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John Smith

Приплетаю рашку.жпг

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Запопу Кусь

Ну это же и вправду тупо что все процессоры всего мира делаются на одном маленьком острове 💁
Да ещё и в военном положении 💁
Да ещё и с землетрясениями 💁
🤦

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Бинарный Ёж

Может потому и делается, что мотивация большая. А то прибрали бы уже остров к рукам и никто не заметил.

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Капитан Эчпочмак

Кстати, да. Что за монополия такая, нужно это дело разделить как-то

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Sokol

Китайцы тряханули, хотели пододвинуть остов поближе, чтобы присоединить

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местный житель

Остров никогда не был китайским

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Denis Bystruev

Тайвань официально называет себя «Китайская республика»

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Александр Пустовалов

В 17 веке при династии Цин.

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местный житель

Тогда были династии и китая не было.

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Александр Пустовалов

Шапочку из фольги не забудь надеть

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Khulster

У жителей континентального Китая другое мнение. ;)

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Sokol

Ладно. Ни слова об этом не сказал

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Разработка Телеграм-ботов

Вообще-то Тайвань официально называется Китайская Республика. Тайваньцы считают себя китайцами (по гражданству), и являются китайцами этнически.

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местный житель

Я русский считаю себя американцем.
Как то так.

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неформат

выбрали конечно регион где сконцентрировать основную массу чипов, то наводнения то землятресения

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Егор Егоров

Зато постоянный повод для роста цены

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шатал устоев

Ага, локально подорожавшая впятеро автоматика станет еще вдвое дороже?

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Robert47

Молодец , могёшь в экономику! Да , подобные вещи влияют на ценообразование производимой продукции. Последствия могут всплыть через 1-24 месяца.

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Неуловимый Кабачок

А что делать, именно так и получится

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Alex Dark

Ппц, а мне сегодня приснилось как я был свидетелем землетрясения и цунами но не у Тайваня а в Карибском бассейне, а потом цунами обрушилось на Африку и Индию)

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Вася Пражкин

Опять в маршрутке уснул?

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KalbaiF

Утром 3 апреля 2023 года, так это уже год назад 😹

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flash

ну с кем не бывает живут они в прошлом 2023 кто то вообще ещё в ссср живёт :)

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Альвар

Почему под каждым постом такой сарказм в комментах?

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Skankhunt42

Надо брать мак на м3 пока не поздно (

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Sergei Timofeyev

В районе Нарофоминска?

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Я сказал свое имя машине

Цены вверх опять...

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Zloy Marketolog

*зда ценам на процессоры

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Duriman

Ждём прайс икс 2 на электронику

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Andrey Chuguev

Концентрация (большая) производства в одном месте - это пздц, конечно. Катаклизм и приплыли

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Владимир Федулов

Техника подорожает через 3....2...

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Sergey Elistratov

нормально так здание покосило ,как часто люди не учитывают сейсмоактивность региона при выборе места жительства ,место для расположения своего бизнеса и в итоге трагедия рушит все. Хотя понятно, что может везде случится бедствие ,от этого никак не застрахуешься (

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Дмитрий

Местные мамкины политологи:
Агенты Госдепа
Агенты Кремля

Вы тут
Агенты Си

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Zloy Marketolog
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