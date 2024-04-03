Производитель чипов TSMC приостановил работу части своих заводов из-за землетрясения на Тайване Статьи редакции
Производство планируют возобновить после оценки ущерба.
- Тайваньская TSMC частично приостановила работу некоторых из своих предприятий по производству чипов после землетрясения на острове, сообщает Bloomberg. Персонал заводов эвакуировали.
- По данным CNBC, компания планирует восстановить работу площадок после проверок и оценки воздействия землетрясения на оборудование. Некоторые сотрудники уже начали возвращаться на производственные линии, отмечает издание.
- На заводы TSMC приходится больше половины мирового производства ноутбуков, материнских плат и сетевых устройств, указывает Bloomberg. Компания выпускает чипы в том числе для Apple и Nvidia.
- Утром 3 апреля 2024 года на Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла — самое сильное с 1999-го. Эпицентр находился в 18 км от города Хуалянь, расположенного на восточном берегу острова. После этого на Тайване и в соседних странах была объявлена угроза цунами, но её позже отменили.
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Ох как им досталось...
Ну теперь-то уже будут "правдивые" СМИ писать о том, как Байкалы восполнят нехватку?
Произодитель Байкалов сообщает: у нас всё в порядке, проблем с поставками не ожидается.
Я даже слышу гимн этого производителя (-:
Приплетаю рашку.жпг
Ну это же и вправду тупо что все процессоры всего мира делаются на одном маленьком острове 💁
Да ещё и в военном положении 💁
Да ещё и с землетрясениями 💁
🤦
Может потому и делается, что мотивация большая. А то прибрали бы уже остров к рукам и никто не заметил.
Кстати, да. Что за монополия такая, нужно это дело разделить как-то
Китайцы тряханули, хотели пододвинуть остов поближе, чтобы присоединить
Остров никогда не был китайским
Тайвань официально называет себя «Китайская республика»
В 17 веке при династии Цин.
Тогда были династии и китая не было.
Шапочку из фольги не забудь надеть
У жителей континентального Китая другое мнение. ;)
Ладно. Ни слова об этом не сказал
Вообще-то Тайвань официально называется Китайская Республика. Тайваньцы считают себя китайцами (по гражданству), и являются китайцами этнически.
Я русский считаю себя американцем.
Как то так.
выбрали конечно регион где сконцентрировать основную массу чипов, то наводнения то землятресения
Зато постоянный повод для роста цены
Ага, локально подорожавшая впятеро автоматика станет еще вдвое дороже?
Молодец , могёшь в экономику! Да , подобные вещи влияют на ценообразование производимой продукции. Последствия могут всплыть через 1-24 месяца.
А что делать, именно так и получится
Ппц, а мне сегодня приснилось как я был свидетелем землетрясения и цунами но не у Тайваня а в Карибском бассейне, а потом цунами обрушилось на Африку и Индию)
Опять в маршрутке уснул?
Утром 3 апреля 2023 года, так это уже год назад 😹
ну с кем не бывает живут они в прошлом 2023 кто то вообще ещё в ссср живёт :)
Почему под каждым постом такой сарказм в комментах?
Надо брать мак на м3 пока не поздно (
В районе Нарофоминска?
Цены вверх опять...
*зда ценам на процессоры
Ждём прайс икс 2 на электронику
Концентрация (большая) производства в одном месте - это пздц, конечно. Катаклизм и приплыли
Техника подорожает через 3....2...
нормально так здание покосило ,как часто люди не учитывают сейсмоактивность региона при выборе места жительства ,место для расположения своего бизнеса и в итоге трагедия рушит все. Хотя понятно, что может везде случится бедствие ,от этого никак не застрахуешься (
Местные мамкины политологи:
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