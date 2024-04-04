Smartavia разрешила стюардессам носить кеды вместо туфель на каблуках Статьи редакции
По словам авиакомпании, она первая на российском рынке добавила спортивную обувь в женский комплект.
- Новую форму для бортпроводников, пилотов и персонала наземных служб разрабатывали с акцентом на «яркости, лёгкости, удобстве и надёжности» и учитывали пожелания самих сотрудников, рассказала Smartavia.
- На производство и тестирование формы для 600 человек ушло два года. У стюардесс комплекты более насыщенного фиолетового цвета, а у пилотов и наземных служб — приглушённого, тёмного оттенка. Раньше в форме преобладали синие и красные цвета.
- Кеды для бортпроводниц сделали из кожи, стелька в них ортопедическая, так как большую часть времени сотрудницы проводят на ногах. На юбках предусмотрели специальную складку, которая не меняет силуэт, но даёт больше свободы при движении.
- В 2021 году украинский лоукостер SkyUp сменил юбки бортпроводниц на брюки и разрешил им носить кроссовки вместо туфель.
- В 2022 году российская S7 разрешила стюардессам носить балетки или лоферы вместо туфель на каблуках и сняла запрет на бороды, татуировки на открытых участках тела и яркий цвет волос для бортпроводников.
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Давно пора, заебали мучить стюардесс
Рады, что вы оценили 😀
Очень круто, а то их всегда было жаль, на каблуках так долго, и это плохо для них самих. Это отличное решение носить кеды, и так намного проще проводить инструктаж и тп.
💜
"Юра, мы все проебали.."
Ну да, и лечение кокаином
Эх времена
Как готовится в пословице: - "На вкус и цвет все фломастеры разные." ✌️
Радость у бортпроводниц. Кеды это же супер-удобно в сравнении с каблуками
лет через 10 разрешат носить кроссовки
Лет через 10 вообще от них избавятся, как и от второго пилота. Всё на самообслуживание.
За доп плату - да!
Согласны с вами! 💜
Девочкам идёт
💜
Замечательно. Рад за стюардесс.
💜
Наконец-то решает комфорт на рабочем месте стюардесс, а не только их объективация
А про стюардов что скажете?
Надо на них одеть туфли. Для равноправия и всё вот это вот
💜
Комментарий удален модератором
Может, вам врач запрещает, откуда мы знаем.
Выглядит максимально неэстетично. Сотрудница склада валдберис.
Походи целый день на каблуках, посмотрю как ты запоешь.
Кому нужна эта эстетичность то блять. Сверкай изнутри, чел
Александр, всё-таки выбор за девушками 😉, они выбирают удобство 💜 Давайте вместе порадуемся, ведь бортпроводники рады изменению и прогрессивному шагу отказа от каблуков!
Правильный шаг
Хороший и правильный шаг.
Несомненно ✌️
Приемлемо.
💜
Полезно
Не то разрешили носить, а нужно то...
Я сегодня ещё видео с танцами видел в этой форме! Огонь)
Мы готовились и очень рады, что вам понравилось! 💜
У них там какой-то индийский акционер?))
Рад за стюардесс. Ещё бы смартавия свою фин политику подтянули. Как то раз решил лететь ими, а не Аэрофлотом из МСК в СПб. В итоге на стойке узнал, что надо заплатить за кучу допов и вышло ощутимо дороже АФ. С тех пор не вижу смысла выбирать компанию.
А какие куча допов кроме багажа может быть? Регистрация вроде ещё обязательна бесплатна на стойке?
3 года назад в Украине
На
Молодцы! В ногу со временем
Долой каблуки!
Как летал секси Аэрофлотом так и буду.