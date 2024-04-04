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Полина Лааксо

Smartavia разрешила стюардессам носить кеды вместо туфель на каблуках Статьи редакции

По словам авиакомпании, она первая на российском рынке добавила спортивную обувь в женский комплект.

  • Новую форму для бортпроводников, пилотов и персонала наземных служб разрабатывали с акцентом на «яркости, лёгкости, удобстве и надёжности» и учитывали пожелания самих сотрудников, рассказала Smartavia.
  • На производство и тестирование формы для 600 человек ушло два года. У стюардесс комплекты более насыщенного фиолетового цвета, а у пилотов и наземных служб — приглушённого, тёмного оттенка. Раньше в форме преобладали синие и красные цвета.
  • Кеды для бортпроводниц сделали из кожи, стелька в них ортопедическая, так как большую часть времени сотрудницы проводят на ногах. На юбках предусмотрели специальную складку, которая не меняет силуэт, но даёт больше свободы при движении.
Источник фото: Smartavia
Источник фото: Smartavia
  • В 2021 году украинский лоукостер SkyUp сменил юбки бортпроводниц на брюки и разрешил им носить кроссовки вместо туфель.
  • В 2022 году российская S7 разрешила стюардессам носить балетки или лоферы вместо туфель на каблуках и сняла запрет на бороды, татуировки на открытых участках тела и яркий цвет волос для бортпроводников.

#новости #smartavia

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46 комментариев
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 Alexey

Давно пора, заебали мучить стюардесс

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Smartavia

Рады, что вы оценили 😀

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Юлия Жилина

Очень круто, а то их всегда было жаль, на каблуках так долго, и это плохо для них самих. Это отличное решение носить кеды, и так намного проще проводить инструктаж и тп.

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Smartavia

💜

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Вася Пражкин

"Юра, мы все проебали.."

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Alexey

Ну да, и лечение кокаином

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Следствие вели

Эх времена

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Smartavia

Как готовится в пословице: - "На вкус и цвет все фломастеры разные." ✌️

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Zloy Marketolog
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Ilya

Радость у бортпроводниц. Кеды это же супер-удобно в сравнении с каблуками

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a.u.

лет через 10 разрешат носить кроссовки

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Александр

Лет через 10 вообще от них избавятся, как и от второго пилота. Всё на самообслуживание.

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Ilya

За доп плату - да!

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Smartavia

Согласны с вами! 💜

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Руслан Астафьев

Девочкам идёт

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Smartavia

💜

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Михаил Котов

Замечательно. Рад за стюардесс.

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Smartavia

💜

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Голова Никсона

Наконец-то решает комфорт на рабочем месте стюардесс, а не только их объективация

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Чех в чешках

А про стюардов что скажете?

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Ilya

Надо на них одеть туфли. Для равноправия и всё вот это вот

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Smartavia

💜

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Комментарий удален модератором

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Слегка Придурковатый
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Буквоед

Может, вам врач запрещает, откуда мы знаем.

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Александр

Выглядит максимально неэстетично. Сотрудница склада валдберис.

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Алекс

Походи целый день на каблуках, посмотрю как ты запоешь.

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Чех в чешках

Кому нужна эта эстетичность то блять. Сверкай изнутри, чел

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Smartavia

Александр, всё-таки выбор за девушками 😉, они выбирают удобство 💜 Давайте вместе порадуемся, ведь бортпроводники рады изменению и прогрессивному шагу отказа от каблуков!

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Andrew K.

Правильный шаг

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redpanda

Хороший и правильный шаг.

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Smartavia

Несомненно ✌️

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Слегка Придурковатый

Приемлемо.

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Smartavia

💜

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Виталий Орлов

Полезно

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Uzabila

Не то разрешили носить, а нужно то...

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Kirill A

Я сегодня ещё видео с танцами видел в этой форме! Огонь)

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Smartavia

Мы готовились и очень рады, что вам понравилось! 💜

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Алекс

У них там какой-то индийский акционер?))

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Дмитрий
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Алекс

Рад за стюардесс. Ещё бы смартавия свою фин политику подтянули. Как то раз решил лететь ими, а не Аэрофлотом из МСК в СПб. В итоге на стойке узнал, что надо заплатить за кучу допов и вышло ощутимо дороже АФ. С тех пор не вижу смысла выбирать компанию.

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Следствие вели

А какие куча допов кроме багажа может быть? Регистрация вроде ещё обязательна бесплатна на стойке?

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Anton

3 года назад в Украине

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Борис Интеграторов

На

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Anastasia Degtyareva

Молодцы! В ногу со временем

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Goran Zdravkovic

Долой каблуки!

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Борис Интеграторов

Как летал секси Аэрофлотом так и буду.

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43 комментария
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