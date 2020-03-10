Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Компания отказалась от email
в пользу общения при помощи мемов
Подписаться на push-уведомления
Офлайн
Лиана Липанова
2637

Власти Италии ограничили передвижение по всей стране и отменили массовые мероприятия из-за вспышки коронавируса Материал редакции

Инструкции для туристов пока нет.

  • Власти Италии расширили карантин из-за вспышки коронавируса Covid-19 на всю страну с 10 марта по 3 апреля 2020 года, сообщает «Медуза» со ссылкой на заявление правительства.
  • Передвигаться по самой стране разрешается только по работе, для лечения или других серьёзных обстоятельств. Школы, университеты, музеи, развлекательные заведения и спортивные клубы закрыты. Кроме того, в стране запрещено проводить спортивные соревнования, включая футбольные матчи. Люди с температурой выше 37,5°C не должны выходить из дома.
  • Выезжать за границу не запретили. Общественный транспорт и магазины будут работать в штатном режиме, кафе — до шести вечера. Все въезжающие на территорию страны будут проходить проверку на коронавирус, пишет «Интерфакс».

#новость #коронавирус

Офлайн
Подписан
Отписаться
ПМЭФ-2020 отменили из-за вспышки коронавируса
Форум должен был пройти в Санкт-Петербурге 3-6 июня 2020 года.
5
11
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441"], "comments": 15, "likes": 11, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "offline", "id": 111396, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 10 Mar 2020 09:24:01 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
«Пассворк»
Корпоративный менеджер паролей. Коробочная и облачная версии. Входит в реестр ПО
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 111396, "author_id": 373364, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/111396\/get","add":"\/comments\/111396\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/111396"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199132, "last_count_and_date": null }
15 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Дмитрий Корнеев

7

Сиеста - улучшенная версия, школота в восторге, студенты сношаются. К концу году вспышка рождаемости, как результат вспышки короновируса

Ответить

Иван Ташкинов

Дмитрий
1

Школьники не уступают студентам 😂

Ответить

Бородатый трейдер

3

На самом деле у нас, как мне кажется, ситуация близка к Италии. "Просто итальянцы глупые взяли и признались сразу, а мы не хотим паники" или "вы что, хотите как в Италии?"

Ответить

Sergei Timofeyev

Бородатый
1

Не сразу, а через три недели. У нас пока относительно спокойно. Но то - пока. Вирус везде пройдёт.

Ответить

Сергей Артемов

Бородатый
–4

Пруфы?
Друзья-медики или сами проводили исследования?

Ответить

Бородатый трейдер

Сергей
0

С юмором отнеситесь, уважаемый. и второе..

Ответить

Влад Валов

Сергей
0

Я не особо не слежу за новостями, но хорошо знаю советские традиции. В частности скрывать общественно важную информацию или занижать свои косяки (врать), если информация всё же просочилась.

Ответить

Dmitry Porkhaev

2

Опомнились наконец-то

Ответить

Bilguun Billy

1

Слишком поздно опомнились.
Выезжать не запрещают, то есть пусть другие заражаются?
P.S. Туризм и трэвел индустрия вообще в шоке.

Ответить

Dmitry Egorov

Bilguun
0

Туриста тоже нельзя отпускать домой? Если можно, тогда и своих тоже удерживать нельзя.

Ответить

Bilguun Billy

Dmitry
0

Здесь нет слова о туристах, хотя, наверное, стоит почитать более подробную информацию.
Туристов и приезжих пусть выпускают после обследования. 
Своих граждан выпускать нельзя.

Ответить

Dmitry Egorov

Bilguun
1

Туристов и приезжих пусть выпускают после обследования.

Своих граждан выпускать нельзя.
Сомнительная этика не находите?

Если "чужим" можно, почему "своим" нельзя? Свои хуже чужих?

Ответить

Александр Антипов

Dmitry
1

Дмитрий вы не совсем поняли смысл написанного. Зачем выпускать итальянцев с Италии? Пусть не заражают остальных. Когда идет эпидемия то тут не до этики.

Ответить

Dmitry Egorov

Алексан…
1

Александр, благодарю за попытку разъяснить! Нет, кажется, всё верно понимаю.

Важно!

Я тут обсуждаю только тезис "Выезжать не запрещают, то есть пусть другие заражаются?".
Он, как мне кажется, подразумевает, что надо запретить выезд больным и рисковым за пределы страны. Или нет?

ЛОГИКА ВИДИТСЯ СЛЕДУЮЩЕЙ

1. Если страна решает, что она не выпускает, встаёт вопрос кого именно она не пускает?

2. Допустим, что своим гражданам она может запретить (сомнительно, конечно).
Если страна удерживает граждан другой страны против их воли, это как-то дурно попахивает. Уверен, что это может ухудшить отношения между Италией и другими странами на этой почте.

3. Ок, Италия решила не держать чужих, но своих держать. Но иностранцы-то тоже могут быть больными, а их держать нельзя.

То есть не целесообразно закрывать границы. Или я где-то допустил логическую ошибку в рассуждениях?

К сожалению, не бывает простых решений у сложных проблем

Ответить

Антон Штадлер

Bilguun
1

может вообще все 60 млн надо было по боксам рассадить? 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

vc.ru
Подписан
Отписаться
Главное за неделю: застой eBay, проблемы Тинькова, новый логотип BMW и другое
Пять обсуждаемых материалов и пять важных новостных сюжетов на сайте.
2
Орта
Подписан
Отписаться
Как отраслевой организации стать интересной СМИ
В январе 2020 года глобальная сеть FleishmanHillard опубликовала доклад о происходящем в фармацевтической отрасли: част…
0
Boomstarter
Подписан
Отписаться
Все о дизайне проекта. Как играть шрифтами и не проиграть
Базовые знания о дизайне, которые помогут сделать проект красивым. В конце — пара советов для создания логотипа и чек-л…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Yuri Ahmedov
за день
Курс рубля на Forex упал до 74 рублей за доллар на фоне новостей о снижении цен на нефть на 30%
Тим Пазухин
за неделю
я уже чувствую комменты про то как это вдруг у него внезапно все нашлось. Но давайте поддержим человека который в наших реалиях двигает финтех индустрию
Олег Тиньков сообщил о найденной у него лейкемии
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

alex twit

«Коммерсантъ»: сеть магазинов…

Andrey Lc

«Тинькофф Инвестиции…

Влад Валов

Власти Италии ограничили…

Sergei Timofeyev

«Тинькофф Инвестиции…

Алексей

Улитки, гепарды и глухари: как…

Martinovich…

«Тинькофф Инвестиции…

Паронормальный

Apple сняла на iPhone…

Сергей Михайлов

Клиенты «Альфа-банка…

Anton Ilabanau

Уронили вообще всё: вместе с…

Nik Romanov

Уронили вообще всё: вместе с…

Паронормальный

«Коммерсантъ»: сеть магазинов…

Konstantin Ivanov

Как работать в стартапах и не…

Ware Wow

Курс рубля на Forex упал до…

Паронормальный

«Коммерсантъ»: сеть магазинов…

Andrew Simon

Как работать в стартапах и не…

Андрей Пятин

Уронили вообще всё: вместе с…

Andrew Simon

Как работать в стартапах и не…

Ware Wow

Курс рубля на Forex упал до…

Сергей Воробьёв

Феномен «Дяди Вани»: бренд…

Andrew Simon

Как работать в стартапах и не…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUxODYyOGE2YzcxNDUxNWY0ZGEiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY0NDB9.AwBBnUWMy3RR1xtAoaXVr81WvqxdlD4C8CBpwFiONzw", "release": "6c7f979b" } { "page_type": "default" }