Инструкции для туристов пока нет.
- Власти Италии расширили карантин из-за вспышки коронавируса Covid-19 на всю страну с 10 марта по 3 апреля 2020 года, сообщает «Медуза» со ссылкой на заявление правительства.
- Передвигаться по самой стране разрешается только по работе, для лечения или других серьёзных обстоятельств. Школы, университеты, музеи, развлекательные заведения и спортивные клубы закрыты. Кроме того, в стране запрещено проводить спортивные соревнования, включая футбольные матчи. Люди с температурой выше 37,5°C не должны выходить из дома.
- Выезжать за границу не запретили. Общественный транспорт и магазины будут работать в штатном режиме, кафе — до шести вечера. Все въезжающие на территорию страны будут проходить проверку на коронавирус, пишет «Интерфакс».
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Дмитрий Корнеев
Сиеста - улучшенная версия, школота в восторге, студенты сношаются. К концу году вспышка рождаемости, как результат вспышки короновируса
Иван ТашкиновДмитрий
Школьники не уступают студентам 😂
Бородатый трейдер
На самом деле у нас, как мне кажется, ситуация близка к Италии. "Просто итальянцы глупые взяли и признались сразу, а мы не хотим паники" или "вы что, хотите как в Италии?"
Sergei TimofeyevБородатый
Не сразу, а через три недели. У нас пока относительно спокойно. Но то - пока. Вирус везде пройдёт.
Сергей АртемовБородатый
Пруфы?
Друзья-медики или сами проводили исследования?
Бородатый трейдерСергей
С юмором отнеситесь, уважаемый. и второе..
Влад ВаловСергей
Я не особо не слежу за новостями, но хорошо знаю советские традиции. В частности скрывать общественно важную информацию или занижать свои косяки (врать), если информация всё же просочилась.
Dmitry Porkhaev
Опомнились наконец-то
Bilguun Billy
Слишком поздно опомнились.
Выезжать не запрещают, то есть пусть другие заражаются?
P.S. Туризм и трэвел индустрия вообще в шоке.
Dmitry EgorovBilguun
Туриста тоже нельзя отпускать домой? Если можно, тогда и своих тоже удерживать нельзя.
Bilguun BillyDmitry
Здесь нет слова о туристах, хотя, наверное, стоит почитать более подробную информацию.
Туристов и приезжих пусть выпускают после обследования.
Своих граждан выпускать нельзя.
Dmitry EgorovBilguun
Туристов и приезжих пусть выпускают после обследования.
Своих граждан выпускать нельзя.
Сомнительная этика не находите?
Если "чужим" можно, почему "своим" нельзя? Свои хуже чужих?
Александр АнтиповDmitry
Дмитрий вы не совсем поняли смысл написанного. Зачем выпускать итальянцев с Италии? Пусть не заражают остальных. Когда идет эпидемия то тут не до этики.
Dmitry EgorovАлексан…
Александр, благодарю за попытку разъяснить! Нет, кажется, всё верно понимаю.
Важно!
Я тут обсуждаю только тезис "Выезжать не запрещают, то есть пусть другие заражаются?".
Он, как мне кажется, подразумевает, что надо запретить выезд больным и рисковым за пределы страны. Или нет?
ЛОГИКА ВИДИТСЯ СЛЕДУЮЩЕЙ
1. Если страна решает, что она не выпускает, встаёт вопрос кого именно она не пускает?
2. Допустим, что своим гражданам она может запретить (сомнительно, конечно).
Если страна удерживает граждан другой страны против их воли, это как-то дурно попахивает. Уверен, что это может ухудшить отношения между Италией и другими странами на этой почте.
3. Ок, Италия решила не держать чужих, но своих держать. Но иностранцы-то тоже могут быть больными, а их держать нельзя.
То есть не целесообразно закрывать границы. Или я где-то допустил логическую ошибку в рассуждениях?
К сожалению, не бывает простых решений у сложных проблем
Антон ШтадлерBilguun
может вообще все 60 млн надо было по боксам рассадить?