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Вот и поговорили.
Организаторы круглого стола «Doing Business Under Coronavirus», намеченного на 13 марта в Нью-Йорке, отменили мероприятие из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом пишет Bloomberg.
Американский Совет по международным отношениям, который организовывал мероприятие, отменил и другие свои встречи в период с 11 марта до 3 апреля. В целом в США уже отменили большее 50 крупных мероприятий, которые могли посетить почти 1 млн человек, отмечает издание.
В России из-за страхов перед распространением коронавируса уже отменили Петербургский международный экономический форум, а в Москве до 10 апреля запретили мероприятия, которые насчитывают более 5 тысяч участников.
Ребят, как там обстановка в московском метро в 8 утра? Есть 5 тысяч участников?
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