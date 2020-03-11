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Андрей Фролов
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Конференцию о бизнесе во время коронавируса отменили из-за коронавируса Материал редакции

Вот и поговорили.

6 комментариев
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Организаторы круглого стола «Doing Business Under Coronavirus», намеченного на 13 марта в Нью-Йорке, отменили мероприятие из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом пишет Bloomberg.

Американский Совет по международным отношениям, который организовывал мероприятие, отменил и другие свои встречи в период с 11 марта до 3 апреля. В целом в США уже отменили большее 50 крупных мероприятий, которые могли посетить почти 1 млн человек, отмечает издание.

В России из-за страхов перед распространением коронавируса уже отменили Петербургский международный экономический форум, а в Москве до 10 апреля запретили мероприятия, которые насчитывают более 5 тысяч участников.

#новость #коронавирус

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6 комментариев
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Сергей Михельсон

13

Ребят, как там обстановка в московском метро в 8 утра? Есть 5 тысяч участников?

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Arthur Niazyan

Сергей
3

Есть. 5 тысяч на квадратный метр.

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Маркетплейс Главное

2

Скорее бы уже сам коронавирус отменили.

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Марсель Насыров

0

хоть что то сильнее жажды наживы 

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Artemy

0

Мета

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Николай Черных

0

Коронавирус отменили из-за коронавируса

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