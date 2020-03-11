Американский Совет по международным отношениям, который организовывал мероприятие, отменил и другие свои встречи в период с 11 марта до 3 апреля. В целом в США уже отменили большее 50 крупных мероприятий, которые могли посетить почти 1 млн человек, отмечает издание.