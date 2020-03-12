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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Ограничение не касается Великобритании и американцев, которые прошли проверку на коронавирус.
Власти США с 13 марта 2020 года ограничивают въезд в страну из Европы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время прямой трансляции. Запрет продлится 30 дней, передаёт Bloomberg.
Ограничение не касается Великобритании, а также американцев, которые прошли проверку на коронавирус. «Я уверен, что подобными жесткими мерами мы значительно сократим угрозу нашим гражданам и мы в конечном итоге победим этот вирус», — заявил Трамп.
Он также обвинил власти Европы в том, что они допустили распространение вируса в регионе: «Европейский союз не смог предпринять аналогичных мер предосторожности и ограничить поездки из Китая и других горячих точек». Меры, принятые властями США против распространения болезни, Трамп назвал «самыми агрессивными и всеобъемлющими».
В 24 штатах США объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Заболевание новым коронавирусом подтвердили в 41 штате и округе Колумбия. — 1237 случаев, 37 из них умерли.
Теперь каждый по себе
Дружба дружбой, а короновирус врознь.
Что за дружба с Рашей? У путина список другой начиная с сев. Кореи и Ирана :)
Так, а Россия – Европа в США?
В России вместо коронавируса все болеют ОРВИ, так что въезжать в штаты должно быть можно)
В России почти нет вируса. Только демократия 😂
Российская демократия - это и есть вирус! 😂
От коронавируса, говорят, вылечиваются, а российская демократия неизлечима 😂
ПС:
Все сказаное выше шутки, Алина красивая 😂
Вчера был в одном из крупнейших мед. центров Санкт-Петербурга.
Там висит объявление, что с 22.01.2020 (кажется такая была дата) карантин по ОРВИ.
Хотел пошутить и спросил у медсестры: "Это тот самый ОРВИ, который 19?"
Она на полном серьезе: "Вначале был ОРВИ, а теперь уже этот, да"
А пока не наступило 22.04 в России все ок, как летали, так и летают в ЕС.
Россия временно приостанавливает авиасообщение с Францией, Германией, Италией и Испанией из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе.
Временный запрет на воздушную перевозку пассажиров вводится с 13 марта. Исключениями станут рейсы Москва-Берлин, Москва-Мюнхен, Москва-Франкфурт-на-Майне,Москва-Рим, Москва-Барселона, Москва-Мадрид и Москва-Париж. Речь идет о перелетах в обе стороны.
Кроме того, с 13 марта Россия прекращает выдавать визы гражданам Италии.
Ранее в среду авиакомпания «Аэрофлот» заявила о временной приостановке рейсов в ряд городов Италии, Испании, Франции и Германии из-за ситуации с распространением нового типа коронавируса. Ограничение будет действовать до 30 апреля. Авиакомпания «Россия», в свою очередь, прекратит полеты из Санкт-Петербурга в Ниццу, Дюссельдорф и Гамбург.
Это не остановка авиасообщения с ЕВРОПОЙ, а частичные ограничения на въезд в РЯД стран!!!
Можно ли говорить вообще об этом, если в крупнейшие европейские хабы летают без ограничений? Рим, Берлин, и тд. Очередные популистские заявления правительства, а время просрали уже давно.
Trump, speaking Wednesday evening from the Oval Office, said the restrictions, which won’t apply to the U.K., will go into effect Friday at midnight. He blamed the European Union for not curbing travel from China in the early days of the outbreak, and credited his own measures with having limited the number of cases in the U.S.
Опять таки ограничение США на Великобританию не распространяются так что тоже это не ограничение авиасообщения с ЕВРОПОЙ
Ну тык юк уже не Европа, хотя там ситуация не лучше
Поздно и мало. Нужно закрывать границу со всей Европой. И именно закрывать, а не ограничивать. Можно подумать, что в других странах все зашибись. Уже в Норвегии 600 зараженных, в Дании - 500, в Швеции - 500, в Швейцарии - 600. Если пересчитать число зараженных на население, то там ситуация не лучше, чем в Германии.
Вот как раз чтобы не пришлось потом запрещать людям выходить из квартиры, как в Китае, нужно сейчас прекратить ежедневно завозить вирус из Европы самолетами. Предотвратить дешевле, чем потом разбираться с последствиями.
И проблема тут не в панике, а наоборот, в отрицании опасности (вот все эти сравнения с гриппом) и попытках продолжать business as usual.
Именно надо запретить выходить из дома без супер срочной необходимости !!! В Ухане сработало
Потому что никто толком не тестирует в Москве! И я уверен, что заражённых уже там не меньше, чем в Иране!
ПС
Я вообще не из России, и уже два месяца на карантине в доме, по собственному рациональному желанию. Провианта на год накуплено, так что все ок.
Вот именно, все замалчивается. Когда уже поздно что-то будет делать вдруг выяснится реальность.
Это как же вас загипнотизировали что Вы уже 2 месяца на карантине. Выключите телевизор :)
Поздновато как-то, Трампыч.
А в РФ ожидайте вспышку Ковируса через недели две.
Все уже и так в кашле, у кого-то температура была, у кого-то нет, кто-то уже вылечился от ОРВИ. Не переживайте Вы так :) Все будет хорошо.
А так же ограничение не касается граждан которых ждут руки правосудия США.
Сколько транспортных компаний разорится! Куда пойдут работать все эти стюардессы?
Проверка на коронавирус в США?:) Российская медецина перевернулась от сочетания незнакомых слов, что забыла за 20 лет:)) Померить давление и сдать кровь наше все
Серьёзно, вы пошли минусовать мои комментарии в других постах? 😂
В интернет-войнах нет места ни жалости, ни пощаде!
Действительно, забавно, ведь в США практически не было проверок на коронавирус и без каких-либо ограничений за последние месяцы из Китая туда прилетело около 1,5млн человек
Что за исследования? Какие результаты от этого начала?
Нашли вакцину за неделю, но решили пусть китайцев и итальянцев больше помрет. План Путина в действии какой он плохой это хочется услышать?
Авторитетные мировые ученые в один голос говорят менее чем через год вакцину не получить, наши ученые начали работу, но вот почему то считаете что в РФ все говно.
И они построили госпиталь?:) Где результаты то медицины? Несещь тут чего то свое болезненное про планы. Есть раковые больные и процент излечения и т.д. Есть спрос на медицинских специалистов РФ.. Его нет Учи данные или приводи..
Начал строить госпиталь за пять дней, как Китай? Или к тебе через пять лет придти.
Все начала похоже у тебя только в голове:)) У тебя бравада только.. Бюджет, ресурсы, планы программы.. Заврался?
"В настоящее время тест-системы, разработанные ФБУН «ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, уже поставлены в 10 стран ближнего и дальнего зарубежь" И какие результаты выевленых, если это не вранье? Результаты на территории РФ, логику включай
Пандемии не будет, но борьба с вирусом будет такая, что нас всех завалит трупами
Тем временем в Китае закрывают временные больнички, но нам то всем все равно страшно :)
А из Китая Трамп не закрыл пока въезд?
Трамп, по ходу, сам уже подхватил - поручкался с носителем вируса
Ему ковид не страшен, у него у самого трамп головного мозга в терминальной стадии, хуже уже не будет.
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