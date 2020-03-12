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Лиана Липанова
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Трамп объявил о закрытии въезда в США из Европы на 30 дней Материал редакции

Ограничение не касается Великобритании и американцев, которые прошли проверку на коронавирус.

58 комментариев
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Власти США с 13 марта 2020 года ограничивают въезд в страну из Европы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время прямой трансляции. Запрет продлится 30 дней, передаёт Bloomberg.

Ограничение не касается Великобритании, а также американцев, которые прошли проверку на коронавирус. «Я уверен, что подобными жесткими мерами мы значительно сократим угрозу нашим гражданам и мы в конечном итоге победим этот вирус», — заявил Трамп.

Он также обвинил власти Европы в том, что они допустили распространение вируса в регионе: «Европейский союз не смог предпринять аналогичных мер предосторожности и ограничить поездки из Китая и других горячих точек». Меры, принятые властями США против распространения болезни, Трамп назвал «самыми агрессивными и всеобъемлющими».

В 24 штатах США объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Заболевание новым коронавирусом подтвердили в 41 штате и округе Колумбия. — 1237 случаев, 37 из них умерли.

#новость #коронавирус

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58 комментариев
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Антон

8

Теперь каждый по себе 

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Сергей Коро

Антон
5

Дружба дружбой, а короновирус врознь.

Ответить

Yuriy Borisovih

Сергей
–4

Что за дружба с Рашей? У путина список другой начиная с сев. Кореи и Ирана :)

Ответить

Артём Прокопенко

1

Так, а Россия – Европа в США?

Ответить

chachalava

Артём
21

В России вместо коронавируса все болеют ОРВИ, так что въезжать в штаты должно быть можно)

Ответить

Семен Удальцов

chachalava
9

В России почти нет вируса. Только демократия 😂

Ответить

nevergiveup team2018

Семен
3

Российская демократия - это и есть вирус! 😂

Ответить

Семен Удальцов

nevergiveup
3

От коронавируса, говорят, вылечиваются, а российская демократия неизлечима 😂
ПС:
Все сказаное выше шутки, Алина красивая 😂

Ответить

Dmitry Egorov

chachalava
2

Вчера был в одном из крупнейших мед. центров Санкт-Петербурга.

Там висит объявление, что с 22.01.2020 (кажется такая была дата) карантин по ОРВИ.

Хотел пошутить и спросил у медсестры: "Это тот самый ОРВИ, который 19?"
Она на полном серьезе: "Вначале был ОРВИ, а теперь уже этот, да"

Ответить

Aleks Ander

Артём
2

Приезжай к нам в Челябинск, 100 км от Европы )

Ответить

Семен Удальцов

5

А пока не наступило 22.04 в России все ок, как летали, так и летают в ЕС.

Ответить

Blackrock

Семен
2

Россия временно приостанавливает авиасообщение с Францией, Германией, Италией и Испанией из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Временный запрет на воздушную перевозку пассажиров вводится с 13 марта. Исключениями станут рейсы Москва-Берлин, Москва-Мюнхен, Москва-Франкфурт-на-Майне,Москва-Рим, Москва-Барселона, Москва-Мадрид и Москва-Париж. Речь идет о перелетах в обе стороны.

Кроме того, с 13 марта Россия прекращает выдавать визы гражданам Италии.

Ранее в среду авиакомпания «Аэрофлот» заявила о временной приостановке рейсов в ряд городов Италии, Испании, Франции и Германии из-за ситуации с распространением нового типа коронавируса. Ограничение будет действовать до 30 апреля. Авиакомпания «Россия», в свою очередь, прекратит полеты из Санкт-Петербурга в Ниццу, Дюссельдорф и Гамбург.

Ответить

Семен Удальцов

Blackrock
3

Это не остановка авиасообщения с ЕВРОПОЙ, а частичные ограничения на въезд в РЯД стран!!!

Ответить

Blackrock

Семен
2

А пока не наступило 22.04 в России все ок, как летали, так и летают в ЕС.

из Вашего поста выходит что самолеты как летали так и летают 
я же Вам показал что это не так.  

Ответить

Семен Удальцов

Blackrock
–2

Можно ли говорить вообще об этом, если в крупнейшие европейские хабы летают без ограничений? Рим, Берлин, и тд. Очередные популистские заявления правительства, а время просрали уже давно.

Ответить

Blackrock

Семен
0

Можно так как у нас по всей видимости проводятся мероприятия что бы лица которые ничем не инфицированы могли попасть домой. 
Том Хенкс болеет в Австралии надо и Австралию закрыть

Ответить

Blackrock

Семен
1

Trump, speaking Wednesday evening from the Oval Office, said the restrictions, which won’t apply to the U.K., will go into effect Friday at midnight. He blamed the European Union for not curbing travel from China in the early days of the outbreak, and credited his own measures with having limited the number of cases in the U.S.
Опять таки ограничение США на Великобританию не распространяются так что тоже это не ограничение авиасообщения с ЕВРОПОЙ

Ответить

Семен Удальцов

Blackrock
–2

Ну тык юк уже не Европа, хотя там ситуация не лучше

Ответить

Blackrock

Семен
–1

А ну да Великобритания это отдельный континент

Ответить

Владислав Егоров

Blackrock
1

Поздно и мало. Нужно закрывать границу со всей Европой. И именно закрывать, а не ограничивать. Можно подумать, что в других странах все зашибись. Уже в Норвегии 600 зараженных, в Дании - 500, в Швеции - 500, в Швейцарии - 600. Если пересчитать число зараженных на население, то там ситуация не лучше, чем в Германии.

Ответить

Blackrock

Владислав
–1

Давайте уже людям из квартир запретим выходить ?
от гриппа в год 600 000 человек умирает а тут новый вирус и паника ......
к осени найдут вакцину сможете выходить из квартиры

Ответить

Владислав Егоров

Blackrock
1

Вот как раз чтобы не пришлось потом запрещать людям выходить из квартиры, как в Китае, нужно сейчас прекратить ежедневно завозить вирус из Европы самолетами. Предотвратить дешевле, чем потом разбираться с последствиями.

И проблема тут не в панике, а наоборот, в отрицании опасности (вот все эти сравнения с гриппом) и попытках продолжать business as usual.

Ответить

Семен Удальцов

Blackrock
0

Именно надо запретить выходить из дома без супер срочной необходимости !!! В Ухане сработало

Ответить

Blackrock

Семен
–2

Начинайте 
P.S. В Ухане тысячи зараженных было в Москве 50 нету......
Все закрыть !!!

Ответить

Евгений

Blackro…
2

Ну подождите пока в Москве будут тысячи заболевших и потом закрывайте )) 

Ответить

Семен Удальцов

Blackro…
0

Потому что никто толком не тестирует в Москве! И я уверен, что заражённых уже там не меньше, чем в Иране!

ПС
Я вообще не из России, и уже два месяца на карантине в доме, по собственному рациональному желанию. Провианта на год накуплено, так что все ок.

Ответить

Vyacheslav

Семен
1

Вот именно, все замалчивается. Когда уже поздно что-то будет делать вдруг выяснится реальность.

Ответить

Nesterov Igor

Vyaches…
1

Нужно провести коронацию 22ого, после неё хоть потоп

Ответить

Blackrock

Семен
0

Да это сразу по комментариям понятно что вы на карантине. 

Ответить

Τамара Ρодионова

Семен
0

Это как же вас загипнотизировали что Вы уже 2 месяца на карантине. Выключите телевизор :)

Ответить

Bilguun Billy

Семен
1

Поздновато как-то, Трампыч. 
А в РФ ожидайте вспышку Ковируса через недели две.

Ответить

Τамара Ρодионова

Bilguun
0

Все уже и так в кашле, у кого-то температура была, у кого-то нет, кто-то уже вылечился от ОРВИ. Не переживайте Вы так :) Все будет хорошо.

Ответить

Arthur Niazyan

1

А так же ограничение не касается граждан которых ждут руки правосудия США.

Ответить

Семен Удальцов

Arthur
12

Где-то в Великобритании всплакнул Олег Тиньков.

Ответить

Юрий Малков

2

Сколько транспортных компаний разорится! Куда пойдут работать все эти стюардессы?

Ответить

Blackrock

Юрий
0

Ну Люфтганза уже обратилось к правительству Германии за господдержкой

Ответить

Yuriy Borisovih

–2

Проверка на коронавирус в США?:) Российская медецина перевернулась от сочетания незнакомых слов, что забыла за 20 лет:)) Померить давление и сдать кровь наше все

Ответить

Станислав Щеглов

Yuriy
2

Серьёзно, вы пошли минусовать мои комментарии в других постах? 😂

Ответить

Виталий Гололобов

Станислав
1

В интернет-войнах нет места ни жалости, ни пощаде!

Ответить

Τамара Ρодионова

Виталий
0

:D

Ответить

Max Bernberg

Yuriy
2

Действительно, забавно, ведь в США практически не было проверок на коронавирус и без каких-либо ограничений за последние месяцы из Китая туда прилетело около 1,5млн человек 

Ответить

Blackrock

Yuriy
0

ну как бы РФ одна из первых начала исследования совместно с Китаем.

Ответить

Yuriy Borisovih

Blackrock
0

Что за исследования? Какие результаты от этого начала?

Ответить

Blackrock

Yuriy
0

Нашли вакцину за неделю, но решили пусть китайцев и итальянцев больше помрет. План Путина в действии какой он плохой это хочется услышать?
Авторитетные мировые ученые в один голос говорят менее чем через год вакцину не получить, наши ученые начали работу, но вот почему то считаете что в РФ все говно.

Ответить

Yuriy Borisovih

Blackrock
0

И они построили госпиталь?:) Где результаты то медицины? Несещь тут чего то свое болезненное про планы. Есть раковые больные и процент излечения и т.д. Есть спрос на медицинских  специалистов РФ.. Его нет Учи данные или приводи..

Ответить

Blackrock

Yuriy
0

За неделю результат тебе нужен ? 

Ответить

Yuriy Borisovih

Blackro…
0

Начал строить госпиталь за пять дней, как Китай? Или к тебе через пять лет придти.

Ответить

Max Bernberg

Yuriy
0

Лол, новость про госпиталь - это фэйк

Ответить

Yuriy Borisovih

Blackro…
0

Все начала похоже у тебя только в голове:)) У тебя бравада только.. Бюджет, ресурсы, планы программы.. Заврался?

Ответить

Blackrock

Yuriy
0

https://ria.ru/20200304/1568131053.html

В России провели более ста тысяч исследований на…
Роспотребнадзор провел уже более 100 тысяч исследований с помощью тест-систем для диагностики…
ria.ru
Ответить

Yuriy Borisovih

Blackro…
0

"В настоящее время тест-системы, разработанные ФБУН «ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, уже поставлены в 10 стран ближнего и дальнего зарубежь" И какие результаты выевленых, если это не вранье? Результаты на территории РФ, логику включай

Ответить

Blackrock

Yuriy
0

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e69a0bd9a794757efdd511d

Россия передала странам ЕАЭС 800 тест-систем для…
Россия передала иностранным партнерам 800 тест-систем, которые позволят провести 80 тыс…
www.rbc.ru
Ответить

Maxim Petrukhin

0

Пандемии не будет, но борьба с вирусом будет такая, что нас всех завалит трупами

Ответить

Toliyn

Maxim
1

вообще то ВОЗ ее [пандемию] уже объявила

Ответить

Τамара Ρодионова

Toliyn
0

Тем временем в Китае закрывают временные больнички, но нам то всем все равно страшно :)

Ответить

Bulat Ziganshin

Maxim
0

... но для профилактики приёдтся перебить всех людишек

Ответить

Dmitry Ilyin

0

А из Китая Трамп не закрыл пока въезд?
Трамп, по ходу, сам уже подхватил - поручкался с носителем вируса

Ответить

Vlad Romanchenko

Dmitry
0

Ему ковид не страшен, у него у самого трамп головного мозга в терминальной стадии, хуже уже не будет.

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