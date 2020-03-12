Ограничение не касается Великобритании и американцев, которые прошли проверку на коронавирус.

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Власти США с 13 марта 2020 года ограничивают въезд в страну из Европы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время прямой трансляции. Запрет продлится 30 дней, передаёт Bloomberg.

Ограничение не касается Великобритании, а также американцев, которые прошли проверку на коронавирус. «Я уверен, что подобными жесткими мерами мы значительно сократим угрозу нашим гражданам и мы в конечном итоге победим этот вирус», — заявил Трамп.

Он также обвинил власти Европы в том, что они допустили распространение вируса в регионе: «Европейский союз не смог предпринять аналогичных мер предосторожности и ограничить поездки из Китая и других горячих точек». Меры, принятые властями США против распространения болезни, Трамп назвал «самыми агрессивными и всеобъемлющими».