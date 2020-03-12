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Лиана Липанова
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Business Insider: Apple запретила сотрудникам предлагать посетителям примерить часы и наушники из-за коронавируса Материал редакции

Покупатели всё ещё могут сами попросить примерить устройство.

  • Сотрудникам фирменных магазинов Apple в США запретили самостоятельно предлагать примерить часы Apple Watch или наушники AirPods из-за риска распространения коронавируса нового типа Covid-19, сообщает Business Insider со ссылкой на источники. Покупатели всё ещё могут сами попросить примерить устройства.
  • Кроме того, Apple сократит количество кресел в магазинах, чтобы люди не находились слишком близко друг к другу. За последние недели компания расширила штат уборщиков и установила в магазинах устройства для дезинфекции рук, а сотрудникам с почасовой оплатой разрешила брать больничные без отработки, напоминает издание.
  • Неизвестно, все ли магазины Apple Stores получили новые инструкции или только отдельные точки. Представитель компании подтвердил, что Apple пытается ограничить скопление людей в магазинах, но новые правила примерки устройств не прокомментировал.

#новость #apple #коронавирус

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12 комментариев
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Timofey Abakumov

–7

То есть "моя хата с краю"

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Masha Kovalyova

Timofey
10

Запретила читать перед комментированием

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Akim Kasabulatov

Timofey
1

Вы хотя бы первую строчку прочитали или сразу побежали комментировать?

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Timofey Abakumov

Akim
0

Блин, мне отредактировать пришлось, почему нельзя удалить свой же коммент? Выгляжу теперь как идиот с кучей дизлайков :)

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Вячеслав Григорьев

Timofey
9

Как говорил один мудрец, первонахи жрут какахи.
Лао-цзы 374 г. до н. э.

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Timofey Abakumov

Вячеслав
0

Справедливо. Хотя таковым стать не стремился :(

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Альберт Штерн

Вячеслав
0

Так-то Лул Цзы

Ответить

Альберт Штерн

Akim
0

Как правило желтый заголовок работает)

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Yakov Manshin

Timofey
0

Предлагать. В подзаголовке написано, что посетители все еще могут сами попросить примерить.

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Mihael Isaev

2

Можно мне (кашляет), примерить часы? (снова кашляет) 😷🤣

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Олег Варламов

0

вот не понятно, крайние это меры или нет. с одной стороны звучит бредово, с другой - меры по профилактике лишними не могут быть. лучше перестраховаться, чем подхватить вирус неожиданно. 

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alex twit

0

Когда все плохо, надо не кресла сокращать или кровати двигать

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