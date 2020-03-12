Покупатели всё ещё могут сами попросить примерить устройство.
- Сотрудникам фирменных магазинов Apple в США запретили самостоятельно предлагать примерить часы Apple Watch или наушники AirPods из-за риска распространения коронавируса нового типа Covid-19, сообщает Business Insider со ссылкой на источники. Покупатели всё ещё могут сами попросить примерить устройства.
- Кроме того, Apple сократит количество кресел в магазинах, чтобы люди не находились слишком близко друг к другу. За последние недели компания расширила штат уборщиков и установила в магазинах устройства для дезинфекции рук, а сотрудникам с почасовой оплатой разрешила брать больничные без отработки, напоминает издание.
- Неизвестно, все ли магазины Apple Stores получили новые инструкции или только отдельные точки. Представитель компании подтвердил, что Apple пытается ограничить скопление людей в магазинах, но новые правила примерки устройств не прокомментировал.
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Timofey Abakumov
То есть "моя хата с краю"
Masha KovalyovaTimofey
Запретила читать перед комментированием
Akim KasabulatovTimofey
Вы хотя бы первую строчку прочитали или сразу побежали комментировать?
Timofey AbakumovAkim
Блин, мне отредактировать пришлось, почему нельзя удалить свой же коммент? Выгляжу теперь как идиот с кучей дизлайков :)
Вячеслав ГригорьевTimofey
Как говорил один мудрец, первонахи жрут какахи.
Лао-цзы 374 г. до н. э.
Timofey AbakumovВячеслав
Справедливо. Хотя таковым стать не стремился :(
Альберт ШтернВячеслав
Так-то Лул Цзы
Альберт ШтернAkim
Как правило желтый заголовок работает)
Yakov ManshinTimofey
Предлагать. В подзаголовке написано, что посетители все еще могут сами попросить примерить.
Mihael Isaev
Можно мне (кашляет), примерить часы? (снова кашляет) 😷🤣
Олег Варламов
вот не понятно, крайние это меры или нет. с одной стороны звучит бредово, с другой - меры по профилактике лишними не могут быть. лучше перестраховаться, чем подхватить вирус неожиданно.
alex twit
Когда все плохо, надо не кресла сокращать или кровати двигать