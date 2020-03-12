Мы считаем, что указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете на проведение культурно-массовых мероприятий численностью более 5000 зрителей хоть и действует до 10 апреля, но распространяется в том числе и на нас, так как в данной ситуации мы не можем подойти к этому вопросу формально. Поэтому мы приняли решение отменить мероприятие в Москве.