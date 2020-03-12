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Запрет на массовые мероприятия в столице действует до 10 апреля, но организаторы решили подстраховаться и отменили конференцию 15 апреля.
Организаторы «Амоконф-2020» отменили бизнес-форум в Москве из-за вспышки коронавируса нового типа Covid-2019. Об этом на своей странице в Facebook рассказал сооснователь онлайн-системы amoCRM Михаил Токовинин.
Конференция должна была состояться 15 апреля 2020 года во дворце спорта «Мегаспорт».
По словам Токовинина, организаторы и до отмены планировали обеспечить безопасность зрителей: установить медицинский контроль на входе, предоставить зрителям средства дезинфекции, ограничивать скопления людей и так далее.
Всех зрителей московской конференции предупредят об отмене и вернут полную стоимость билетов, пишет Токовинин.
«Амоконф-2020» в Санкт-Петербурге состоится, как и планировалось, 20 апреля — там ситуация «пока складывается лучше», говорят организаторы. «Естественно, все упомянутые выше дополнительные меры предосторожности будут приняты», — добавил Токовинин.
То есть в метро норм ездить с многотысячной толпой, а конференции и концерты нужно отменить...
Организаторы коронавируса отменили вообще все большие конференции и концерты 🤷🏻♂️
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