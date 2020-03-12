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Лиана Липанова
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Организаторы отменили бизнес-форум «Амоконф-2020» в Москве из-за коронавируса Материал редакции

Запрет на массовые мероприятия в столице действует до 10 апреля, но организаторы решили подстраховаться и отменили конференцию 15 апреля.

4 комментария
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Организаторы «Амоконф-2020» отменили бизнес-форум в Москве из-за вспышки коронавируса нового типа Covid-2019. Об этом на своей странице в Facebook рассказал сооснователь онлайн-системы amoCRM Михаил Токовинин.

Конференция должна была состояться 15 апреля 2020 года во дворце спорта «Мегаспорт».

По словам Токовинина, организаторы и до отмены планировали обеспечить безопасность зрителей: установить медицинский контроль на входе, предоставить зрителям средства дезинфекции, ограничивать скопления людей и так далее.

Мы считаем, что указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете на проведение культурно-массовых мероприятий численностью более 5000 зрителей хоть и действует до 10 апреля, но распространяется в том числе и на нас, так как в данной ситуации мы не можем подойти к этому вопросу формально. Поэтому мы приняли решение отменить мероприятие в Москве.

Михаил Токовинин
сооснователь amoCRM

Всех зрителей московской конференции предупредят об отмене и вернут полную стоимость билетов, пишет Токовинин.

«Амоконф-2020» в Санкт-Петербурге состоится, как и планировалось, 20 апреля — там ситуация «пока складывается лучше», говорят организаторы. «Естественно, все упомянутые выше дополнительные меры предосторожности будут приняты», — добавил Токовинин.

#новость #коронавирус

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4 комментария
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Денис Денисов

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То есть в метро норм ездить с многотысячной толпой, а конференции и концерты нужно отменить...

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Вячеслав Григорьев

0

А что если зрителей 4999 а не 5000? То можно?

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Ilya Brin

0

Организаторы коронавируса отменили вообще все большие конференции и концерты 🤷🏻‍♂️

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Red Fox

0

Ну всё, массовая истерия началась

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