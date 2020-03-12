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Татьяна Боброва
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С 13 марта власти России временно приостановят въезд граждан Италии и иностранцев, приезжающих из этой страны Материал редакции

Ограничение не затронет граждан ЕАЭС.

  • С 13 марта 2020 года Россия временно закроет въезд на территорию страны гражданам Италии, прибывающим для обучения, работы, туризма и других целей. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
  • Запрет также коснётся иностранцев и лиц без гражданства, приезжающих из Италии в Россию, кроме граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в России.
  • 11 марта «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб сообщил, что Россия приостановит выдачу виз гражданам Италии из-за распространения коронавируса Covid-2019. В феврале российские власти приостановили въезд граждан Китая на территорию страны.
  • Также власти ограничат авиасообщение с Германией, Испанией, Италией и Францией: с 13 марта авиакомпании смогут выполнять прямые рейсы только из аэропорта «Шереметьево». Чартерные рейсы будут разрешены для вывоза находящихся в этих странах россиян. Россия уже ограничила авиасообщение с Китаем, Южной Кореей и Ираном.

#новость #коронавирус

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10 комментариев
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Владислав Сластушевский

16

Ну все, Соловьев будет по удаленке работать

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Яна Кашаева

1

Ага, так же, как и Китаю «закрыли»? Ну вот никто, блин, за базар не отвечает

Ответить

Ilya Rovda

0

Что делают с приезжими из Европы россиянами?

Ответить

Вл В

Ilya
1

Так вроде давно уже - карантинят.

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Pavel Voronkov

Вл
1

Ничего пока не карантинят, типа нужно добровольно сдаваться, но разве так кто-то поступит?

Ответить

Вл В

Pavel
0

Да можно и не карантинить, но за это можно и пропуск в госдуму сдать.

Ответить

Андрей

0

Баян

Ответить

Pavel Voronkov

0

Поздно пить боржоми, когда ... (C)

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Артём Григорян

0

В чем проблема жителю Италии или прибывающему иностранцу/россиянину в Италии доехать до Швейцарии или Словении и вылететь в Россию? Кому надо, тот все равно прилетит

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Pavel Loginov

Артём
–1

Я когда въезжал в Россию со стороны Грузии, пограничник все не мог понять как же я мог самолетом прилететь в Грузию, если они все рейсы отменили. В одной извилине пересадочный рейс уже не мог поместиться

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