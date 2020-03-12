Ограничение не затронет граждан ЕАЭС.
- С 13 марта 2020 года Россия временно закроет въезд на территорию страны гражданам Италии, прибывающим для обучения, работы, туризма и других целей. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
- Запрет также коснётся иностранцев и лиц без гражданства, приезжающих из Италии в Россию, кроме граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в России.
- 11 марта «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб сообщил, что Россия приостановит выдачу виз гражданам Италии из-за распространения коронавируса Covid-2019. В феврале российские власти приостановили въезд граждан Китая на территорию страны.
- Также власти ограничат авиасообщение с Германией, Испанией, Италией и Францией: с 13 марта авиакомпании смогут выполнять прямые рейсы только из аэропорта «Шереметьево». Чартерные рейсы будут разрешены для вывоза находящихся в этих странах россиян. Россия уже ограничила авиасообщение с Китаем, Южной Кореей и Ираном.
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"author_name": "Татьяна Боброва",
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Владислав Сластушевский
Ну все, Соловьев будет по удаленке работать
Яна Кашаева
Ага, так же, как и Китаю «закрыли»? Ну вот никто, блин, за базар не отвечает
Ilya Rovda
Что делают с приезжими из Европы россиянами?
Вл ВIlya
Так вроде давно уже - карантинят.
Pavel VoronkovВл
Ничего пока не карантинят, типа нужно добровольно сдаваться, но разве так кто-то поступит?
Вл ВPavel
Да можно и не карантинить, но за это можно и пропуск в госдуму сдать.
Андрей
Баян
Pavel Voronkov
Поздно пить боржоми, когда ... (C)
Артём Григорян
В чем проблема жителю Италии или прибывающему иностранцу/россиянину в Италии доехать до Швейцарии или Словении и вылететь в Россию? Кому надо, тот все равно прилетит
Pavel LoginovАртём
Я когда въезжал в Россию со стороны Грузии, пограничник все не мог понять как же я мог самолетом прилететь в Грузию, если они все рейсы отменили. В одной извилине пересадочный рейс уже не мог поместиться