Рассказывает основатель красноярского сервиса «МыНаладим» Максим Ходосевич.

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Максим Ходосевич вернулся в Красноярск после учёбы в США, чтобы открыть своё дело. Он начал с мастерской по ремонту телефонов и планировал превратить её в федеральную сеть.

Из-за высоких расходов на рекламу мастерская два года проработала в ноль, иногда принося незначительную прибыль. При том что в бизнес предприниматель вложил около 700 тысяч рублей.

Тем не менее Ходосевич не сдался и сменил формат работы: проанализировал обращения клиентов, выбрал самые популярные услуги и открыл сервис выездного ремонта iPhone. Это позволило ему снизить издержки и через месяц получить первую прибыль.

Предприниматель рассказал об особенностях бизнеса по ремонту техники и описал ошибки, которые допустил в первой компании.

​Основатель сервиса «МыНаладим» Максим Ходосевич (слева)

Ремонтная мастерская

Я родился в Красноярске. После девятого класса уехал учиться в Швейцарию, потом в США. Окончил университет рядом с Майами по профилю «Международный бизнес».

Вернуться решил сразу после учёбы в 2015 году, мне было 22 года. Я люблю Красноярск, и здесь больше поддержки. К тому же в России много возможностей и «неопрофессионализированных» сфер: в США в какую сферу ни внедрись, жёсткая конкуренция и компании-гиганты с сильными позициями.

Первые несколько лет я работал в банках, но образ жизни клерка меня сильно изнашивал. В 2017 году я решил уйти в никуда и создать свой бизнес.

На запуск сервиса по ремонту смартфонов и ноутбуков меня вдохновил пример знакомых. Они открыли мастерскую и практически сразу стали зарабатывать неплохие деньги для нового бизнеса в Красноярске: выручка доходила до 50 тысяч рублей в месяц. Правда, вскоре сервис закрылся из-за внутреннего конфликта. Рынок ремонта смартфонов, на мой взгляд, перспективный. Да, плотность дикая, мастерских в радиусе километра ещё штук пять. Но уровень клиентского сервиса крайне низкий: ремонтные срывают сроки, завышают конечную стоимость, используют некачественные комплектующие. Вдобавок к основной поломке заменяют якобы неработающие детали.

Ещё меня подкупило, что у этого бизнеса нет сезонности. Техники с каждым днём становится всё больше, порог входа низкий: по опыту могу сказать, что в качественный сервис нужно вложить 300 тысяч рублей. Наш бюджет на запуск составил 80 тысяч рублей. Мы сложились с лучшим другом пополам. Отмечу, что в течение следующих двух лет я дополнительно вложил ещё 600 тысяч рублей (из них 500 тысяч одолжил). Но чтобы открыться, хватило первоначальных вложений.

Мы купили оборудование, комплектующие, стол и потратились на рекламу — вот и все затраты на запуск. Свободное помещение у меня было — офис отца, которым он не пользовался. У друга — знакомый, он ремонтировал технику и работал за процент от заказов. У него, кстати, не было специального образования. Поэтому через три месяца заменили его на квалифицированного инженера.

С первым офисом, который нам достался бесплатно, тоже пришлось расстаться. Хоть он и находился в центре, вход был со двора. В день мимо нас проходило от силы 100 человек. Ко второму году работы мы переехали в новую мастерскую на пересечении первых линий в сердце города.

Поток исчислялся тысячами прохожих, которые, признаюсь, тоже не так уж и часто конвертировались в реальных клиентов. В день в среднем к нам заходило четыре человека. Аренда выросла с нуля до 30 тысяч рублей в месяц.

Instagram «МыНаладим»​

Как был устроен бизнес

Я выстраивал, контролировал работу, отвечал за продажи и развитие, в разное время был администратором. Побывал в роли других специалистов: разработчика сайта, таргетолога и менеджера по контекстной рекламе и SMM-менеджера, инженера.

Мой друг был стратегическим партнёром. Из-за основной работы он участвовал в операционной деятельности центра только частично: высказывал альтернативную точку зрения при принятии решений, иногда помогал в рутине, в том числе подменял меня на позиции администратора в выходные. Прибыль, когда была, делили поровну.

Рынок постгарантийного ремонта смартфонов — «серый». Лицензировать деятельность не надо. Стать официальным сервисным центром какого-либо производителя можно, но не обязательно и в каком-то смысле невыгодно, поскольку длительность ремонта при нестандартных поломках увеличивается на чувствительный для бизнеса срок.

Мы работали с четырьмя категориями товаров: телефонами, планшетами, ноутбуками и компьютерами. Ремонтировали технику Apple (наш поставщик заказывал комплектующие с фирменных заводов) и устройства от других производителей, для которых были запчасти в городе или под заказ. Старались не брать технику дешевле 5000 рублей, это невыгодно. Чем дороже устройство, тем дороже работа и выше маржа.

В среднем в месяц выходило 80 заказов, больше половины — замена дисплея на смартфоне. Второй по популярности вид работ — замена аккумулятора. Третье место делят переустановка операционной системы, чистка и замена термопасты на ноутбуках и ПК.

Основное наше отличие было в высоком уровне обслуживания, прозрачности и клиентоориентированности. Администратор следил за сроками и в случае задержки предупреждал об этом клиента. У нас была бесплатная диагностика, после чего мы объявляли точную стоимость и длительность ремонта.

Если при ремонте находили другие поломки — предупреждали об этом клиента и устраняли их только после согласования работ и стоимости. В критических ситуациях никогда не теряли лицо.

Одно время хотели установить веб-камеру над столом мастера, чтобы клиенты могли видеть, как чинят их устройства. Но не срослось.

На протяжении всей работы (не считая нескольких месяцев перед закрытием, когда все уволились и я остался один) число наёмных сотрудников колебалось в пределах одного-двух.

Позиции менялись в зависимости от обстановки и положения дел: был инженер, инженер-администратор (заменял меня в моё отсутствие), администратор. Мотивационная схема тоже была разной.

Поначалу инженер получал 40%, потом 35% и 30% от прибыли с заказа. У администратора была ставка 25%. Весной 2019 года (мы работали чуть больше двух лет) я сократил процент в полтора раза, надо было экономить. Реакция последовала незамедлительно — сотрудники уволились.

Как привлекали клиентов

Как я говорил, офис с высокой проходимостью не принёс достаточный поток заказчиков. Хотя фасад здания был обвешан нашими баннерами. Не заметить и не запомнить нас было сложно.

Основной упор мы делали на инструменты цифрового маркетинга. Знакомые, которые вдохновили на открытие сервиса, бесплатно отдали нам свою группу во «ВКонтакте», посвящённую ремонту телефонов. В ней было 7000 участников.

С помощью нескольких сервисов (Ходосевич не уточняет названия — vc.ru) мы раскрутили её до 21 тысячи подписчиков. Правда, основная часть подписчиков была из разных регионов, из Красноярска — 2500.

Мы преследовали цель — войти в пятёрку лучших тематических сообществ в Красноярске. Пользователи ищут подходящий сервисный центр прямо во «ВКонтакте» и выбирают из первых в списке групп. Наше сообщество до сих пор входит в число крупнейших в городе (в своей категории) и генерирует заказы. Несмотря на то что накруткой мы больше не занимаемся, число подписчиков осталось примерно тем же. Через полгода работы мы взяли таргетолога, чтобы увеличить количество заявок через группу. Хорошего специалиста нашли с третьей попытки. За 10 тысяч рублей он настроил рекламу, ещё за 5000 рублей в месяц вёл кампании. Позже я стал заниматься этим сам.

Также мы запустили сайт, настроили на него контекстную рекламу в «Яндексе». Потом перешли в Google: стоимость клика там была ниже на несколько рублей и трафика оттуда приходило больше.

В среднем с контекстной рекламы получалось привлекать до 50 посетителей сайта в день. Конверсия в заявки для каждой версии сайта (я постоянно его дорабатывал) была разной. На пике — 10%, в нижней точке — 2%, конверсия из заявок в клиента — 10%.

Да, это мало — частично от того, что цены у нас были чуть выше рынка. Клиенты изучали разные мастерские и останавливались на тех, кто предлагал услуги дешевле. Частично от того, что клиенты обращались не по профильным работам: просили отремонтировать колонки или микроволновки. Хотя контекст был настроен очень чётко, с правильными минус-словами.

В какой-то момент бюджет только на контекстную рекламу составлял 30 тысяч рублей. Затраты окупались в ноль: сколько вкладывали, столько и зарабатывали. Для нас выгода была в том, что клиенты оставались и рекомендовали нас друзьям.

В течение первых семи месяцев продажи стабильно росли, мы даже взяли второго инженера. И в этот момент количество заказов резко снизилось.

Оказалось, на популярном сайте с отзывами у нас были только две отметки, обе негативные. Мы с клиентами друг друга не поняли, и, несмотря на наше стремление исправить ситуацию, они написали жалобы. Низкий рейтинг сильно подпортил нашу репутацию и сократил поток заказчиков.

Я стал работать с этим сервисом. После каждого заказа звонил клиентам, интересовался, довольны ли они, просил оставить отзыв и присылал им ссылку для удобства. Рейтинг вырос до 4,3. Мы отпустили его в свободное плавание, и он сам по себе вырос до 4,7. Подобные сайты — очень важный инструмент для работы в сфере услуг.

Неадекватные клиенты встречались раз в три месяца. Классический случай — клиент берёт в руки отремонтированный смартфон, крутит его и с подозрением на нас смотрит. Вы, говорит, заменили комплектующие на абсолютно другие, и теперь устройство работает не так. Не то чтобы это можно доказать, просто он «так чувствует». И вот на протяжении получаса мы доказываем ему, что исправили только поломку и больше ничего не трогали.

Почему закрыли мастерскую

В общей сложности мы проработали два с половиной года. В среднем в месяц делали 80 заказов на 150 тысяч рублей. Однажды выручка пробила отметку в 200 тысяч рублей.

Ежемесячные расходы мастерской:

Комплектующие — 60 тысяч рублей.

Аренда — 30 тысяч рублей.



Зарплата сотрудников — 40 тысяч рублей.



На развитие бизнеса — 20 тысяч рублей.



Чистая прибыль, которую мы делили с партнёром поровну, случалась довольно редко и была незначительной. Друг жил на доход от основного бизнеса. А я иногда подрабатывал, иногда помогали родители, кроме того, я использовал университетский депозит, который мне вернули. Также за это время я занял 500 тысяч рублей.

Сильно изматывает, когда часто выходишь в минус и редко — в незначительный плюс.

У меня была цель построить федеральную сеть: делаем первую точку прибыльной, масштабируем её с расчётом «один сервисный центр на 300 тысяч жителей», расширяемся в другие города и упаковываем франшизу.

Но рекламного «рычага», с которого мы получали бы больше, чем вкладывали, так и не нашли. Первое время работать в ноль не так страшно. Но в какой-то момент надо начать зарабатывать. И зарабатывать, к сожалению, так и не получилось, по крайней мере достойно. Осенью 2019 года мы закрылись.

Главные ошибки

Во-первых, надо было сразу просчитать финансовую модель, понять, рабочая она или нет, составить жизнеспособные мотивационные схемы для персонала. Это самое главное, что должен делать любой бизнес.

У нас были очень высокие проценты для инженера и администратора — суммарно мы отдавали им более половины прибыли с заказов. При этом платили за аренду, комплектующие, телефонную связь, CRM-систему и другие сервисы. Эти издержки мы не могли сократить.

В конечном счёте я переделал схемы, инженер получал 20–25%, а администратор — 10% прибыли от ремонта и 40% прибыли от продажи аксессуаров. Маржа была хорошей, и сотрудник был замотивирован продавать больше. Но было уже поздно.

Во-вторых, стоило делать упор на Instagram и в целом на соцсети. Реклама там дешевле, больше инструментов для продвижения без вложений.

В-третьих, расценки были выше рынка. Мне казалось, это адекватно — с учётом уровня сервиса, качества ремонта и скорости. Однако многие не хотели к нам обращаться из-за высокой стоимости. Например, замена дисплея на iPhone была дороже на 300 рублей, а для новых моделей — на 3000 рублей.

Наш случай — не показательный. В городе есть ребята, которые начали одновременно с нами. У них была другая модель развития. Они открыли одно ремонтное отделение и договорились с тремя ломбардами, чтобы те принимали для них заказы. В итоге у них было четыре точки по приёму заказов и одна мастерская. И они выросли в сеть.

Выездной сервис

В начале 2020 года я решил возобновить услуги по ремонту, но упростить бизнес-модель, отказаться от большинства издержек и сделать ставку на маржинальные работы и удобство клиента.

Я проанализировал заказы и обнаружил, что половину выручки нам приносили всего два вида работ: замена дисплея и аккумулятора на iPhone от шестой модели и выше.

Тогда я решил сфокусироваться на этих поломках, причём ремонтировать их на территории клиента — для работы достаточно стола.

С одной стороны, я экономлю на аренде (примерно пятую часть выручки), с другой — такой формат максимально удобен и привлекателен для клиента. Ему не нужно никуда ехать, ремонт проходит прямо на его глазах: разобрали, собрали, наклеили защитное стекло в подарок. Время — 27 минут, гарантия — год.

Нет издержек и на зарплату сотрудникам — именно она съедала основную часть прибыли неокрепшего бизнеса. Пока поток заказов не стал большим, на ремонт выезжаю самостоятельно. К счастью, я успел отлично набить руку за два с половиной года руководства сервисом, да и поломки несложные.

Кроме того, я избавился от «зависания» денег, вложенных в комплектующие. По прежней модели клиенты могли месяцами не забирать отремонтированные устройства, и наши издержки «застревали» на это же время. Теперь деньги отбиваются в день ремонта.

Продвигаться первое время я решил без затрат. Попросил своих друзей и знакомых опубликовать у себя в «историях» наше видео в Instagram. И каждый день по шесть-семь человек делали репосты. Хватило на две с половиной недели. Только что отсняли несколько вайнов, в ближайшее время запустим. И, соответственно, буду настраивать таргет.

Основной источник заказов сейчас — группа во «ВКонтакте» и страница в Instagram. Иногда звонят на мобильный. Но я мотивирую клиентов оставлять заявки в соцсетях и дарю подписчикам защитное стекло при записи через сообщения.

Я получаю заказ и приезжаю к клиенту в удобное для него время. У меня есть специальный чемодан со всеми необходимыми инструментами. Комплектующие выкупаю накануне.

Теперь цены средние по рынку. Замена батареи — самая дешёвая услуга. Стоимость для iPhone 6 — 1490 рублей. Для iPhone X — 4990 рублей. Замена экранного модуля на копию для iPhone 6 — 2790 рублей, замена на оригинал — 3490 рублей. А вот копия на iPhone XS обойдётся уже в 11 490 рублей, оригинал — в 18 990 рублей.