Прямой эфир
больше миллиона раз
Когда запрет вступит в силу и сколько он продлится, не уточняется.
Россия закроет границу с Белоруссией для перемещения людей из-за риска распространения коронавируса Covid-19, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра Михаила Мишустина.
Когда запрет вступит в силу и сколько он продлится, не уточняется. «Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса», — добавил Мишустин.
Также границы с Белоруссией закрыли Польша, Украина, Литва и Латвия, передаёт Tut.by.
C 16 марта власти России также ограничили авиасообщение со странами Евросоюза, а также Швейцарией и Норвегией. Авиакомпании смогут совершать полёты из Москвы только в столицы европейских стран, сохранятся и чартерные рейсы.
Всего у России есть наземные границы с 14 странами. Разные ограничения действуют на границах ещё с 11 из них — Грузией, Латвией, Литвой, Казахстаном, Китаем, Монголией, Норвегией, Польшей, Северной Кореей, Украиной и Эстонией, напоминала «Медуза». Открытыми границы остаются только с Азербайджаном и Финляндией.
Сейчас власти будут делать все лишь бы увести внимание и фокус граждан с Проекта «Новая конституция» и «обнуленный президент», Короновирус им в рот !
Фольгу можно найти в любом продовольственном магазине. Отрезаем кусок длинной 50 см, в качестве основы для изготовления шапочки можно взять банку на 3л или даже коленку, зависит от прически. Плотно обжимаем, но чтобы не порвать фольгу, сделав отступ небольшой сверху. Когда фольгу снизу разравняли, формируем из оставленной сверху фольги антену. Размер ее напрямую влияет на то, насколько сильно вы верите в теории заговоров.
Размер ее напрямую влияет на то, насколько сильно вы верите в теории заговоров
Ещё размер зависит от объёма мозга, поэтому некоторым хватит фольги от шоколадной плитки за 15 рублей.
ты где плитку шоколада еще и с фольгой видел за 15 руб ?
Лежит рядом с юмором, такая же тонкая.
Если шапочка должна защищать от электромагнитного излучения — то она ослабляет электромагнитное излучение.
Теория заговора? Всё сказано прямым текстом:
«Сейчас для России важнее стабильность, чем сменяемость власти»
«Новая конституция» и «обнуленный президент»
Прочитал как «конституционный переворот».
Хайли лайкли, что это Путин и придумал короновирус, а в Китае сначала запустил, чтобы следы замести.
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Похоже там вспышка
Хлопок.
В Беларуси? Нет.
В граждане РФ тоже вернутся не смогут?
В страну постоянного пребывания могут вернуться все всегда.
Ема как тут комменты трут это просто феерично 😁 поугарали над названием страны и все сообщения прям на глазах стали удалены. боятся батьку видимо 🤔
боятся батьку видимо
Вот проснёшься однажды с картофелиной в заднем проходе, сразу шутить перехочется.
Как я понимаю закрывают из-за свободного перемещения, т.к. в обход всех Российских норм можно прилететь в Белоруссию и потихой домой попасть.
Я специально удалил Tjournal и оставил vc.ru чтобы не читать новости про коронавирус а быть в курсе что там нового в бизнесе, технологиях и тд. Почему на Vc.ru новости про Белоруссию коронавирус и границы?
Так истерия по поводу коронавируса влияет на бизнес и технологии.
Оффлайн и аренда падает, онлайн, доставка и потребление контента растут.
Я специально удалил Tjournal и оставил vc.ru чтобы не читать новости про коронавирус ... Почему на Vc.ru новости про Белоруссию коронавирус и границы?
Можно удалить человека с TJ, но нельзя удалить TJ из человека.
Т.е. чего, Россия теперь без обуви останется?
Гораздо обиднее за квас и молочные продукты, которые у белорусов самые крутые!
А коронавирус где, в России или в Белоруссии?
И там и там вирус "ОРВИ". Коронавируса в России нет, повторяю НЕТ КОРОНАВИРУСА
А чего тогда нос чешется?
И с какого числа закрывают? Сегодня домой в Россию надо ехать
Когда запрет вступит в силу и сколько он продлится, не уточняется.
Блоги компаний
Показать еще