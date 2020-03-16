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Лиана Липанова
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Россия частично закроет границу с Белоруссией из-за вспышки коронавируса Covid-19 Материал редакции

Когда запрет вступит в силу и сколько он продлится, не уточняется.

45 комментариев
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Россия закроет границу с Белоруссией для перемещения людей из-за риска распространения коронавируса Covid-19, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра Михаила Мишустина.

Когда запрет вступит в силу и сколько он продлится, не уточняется. «Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса», — добавил Мишустин.

Также границы с Белоруссией закрыли Польша, Украина, Литва и Латвия, передаёт Tut.by.

C 16 марта власти России также ограничили авиасообщение со странами Евросоюза, а также Швейцарией и Норвегией. Авиакомпании смогут совершать полёты из Москвы только в столицы европейских стран, сохранятся и чартерные рейсы.

Всего у России есть наземные границы с 14 странами. Разные ограничения действуют на границах ещё с 11 из них — Грузией, Латвией, Литвой, Казахстаном, Китаем, Монголией, Норвегией, Польшей, Северной Кореей, Украиной и Эстонией, напоминала «Медуза». Открытыми границы остаются только с Азербайджаном и Финляндией.

#новость #коронавирус

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45 комментариев
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Дмитрий Корнеев

–3

Сейчас власти будут делать все лишь бы увести внимание и фокус граждан с Проекта «Новая конституция» и «обнуленный президент», Короновирус им в рот !

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Илья Бегун

Дмитрий
15

Фольгу можно найти в любом продовольственном магазине. Отрезаем кусок длинной 50 см, в качестве основы для изготовления шапочки можно взять банку на 3л или даже коленку, зависит от прически. Плотно обжимаем, но чтобы не порвать фольгу, сделав отступ небольшой сверху. Когда фольгу снизу разравняли, формируем из оставленной сверху фольги антену. Размер ее напрямую влияет на то, насколько сильно вы верите в теории заговоров.

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Dear Moscow,

Илья
0

 Размер ее напрямую влияет на то, насколько сильно вы верите в теории заговоров

Ещё размер зависит от объёма мозга, поэтому некоторым хватит фольги от шоколадной плитки за 15 рублей.

Ответить

Blackrock

Dear
2

это ты где плитку шоколада еще и с фольгой видел за 15 руб ?)))

Ответить

Dear Moscow,

Blackrock
2

 ты где плитку шоколада еще и с фольгой видел за 15 руб ?

Лежит рядом с юмором, такая же тонкая.

Ответить

Валерий Шипков

Dear
–2

Если шапочка должна защищать от электромагнитного излучения — то она ослабляет электромагнитное излучение.

Ответить

Denis Bystruev

Илья
–2

Теория заговора?  Всё сказано прямым текстом:

«Сейчас для России важнее стабильность, чем сменяемость власти»

Ответить

Dear Moscow,

Дмитрий
3

 «Новая конституция» и «обнуленный президент»

Прочитал как «конституционный переворот».

Ответить

Arthur Niazyan

Dear
0

Путём полуреферендума

Ответить

Боря Бро

Дмитрий
1

Чувак, я тоже далеко не фанат деда, но следуя твоей логике, пиздец в Китае, Италии и во всем остальном мире - это все тоже его рук дело с целью отвлечь россиян от своего обнуления?

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Юрий Малков

Дмитрий
0

Хайли лайкли, что это Путин и придумал короновирус, а в Китае сначала запустил, чтобы следы замести.

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Инокентий Смирнов

1

Похоже там вспышка 

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Константин Панфилов

Инокентий
11

Хлопок.

Ответить

Dear Moscow,

Константин
8

 Хлопок

Нет, хлопок в Узбекистане.

Ответить

Котёнок Диана

Инокентий
0

В Беларуси? Нет.

Ответить

Laugh Radiant

Котёнок
0

Нет, в Белоруссии.

Ответить

Андрей Чуринов

2

В граждане РФ тоже вернутся не смогут?

Ответить

Даниил Орел

Андрей
5

В страну постоянного пребывания могут вернуться все всегда.

Ответить

Kikidon

Даниил
1

Не пребывания, а гражданства скорее.

Ответить

Sergey Redmi

Андрей
5

вернутся смогуть

Ответить

Mihael Isaev

2

Ема как тут комменты трут это просто феерично 😁 поугарали над названием страны и все сообщения прям на глазах стали удалены. боятся батьку видимо 🤔

Ответить

Dear Moscow,

Mihael
5

 боятся батьку видимо

Вот проснёшься однажды с картофелиной в заднем проходе, сразу шутить перехочется.

Ответить

Alex Cox

1

Как я понимаю закрывают из-за свободного перемещения, т.к. в обход всех Российских норм можно прилететь в Белоруссию и потихой домой попасть.

Ответить

Sergei Timofeyev

Alex
1

В Египет слетать.

Ответить

Роман Ресенчук

1

Я специально удалил Tjournal и оставил vc.ru чтобы не читать новости про коронавирус а быть в курсе что там нового в бизнесе, технологиях и тд. Почему на Vc.ru новости про Белоруссию коронавирус и границы?

Ответить

Василий

Роман
2
Ответить

evilnw

Роман
1

В бизнесе всё плохо, а в технологиях переходят на удаленную работу. - теперь можете смело удалить все закладки из браузера, чтобы не видеть новости про короновирус. :)

Ответить

Arthur Niazyan

Роман
0

Я специально удалил Tjournal

У вас был доступ к папке .htdocs?

Ответить

денис покалюкин

Роман
0

🤣🤣🤣эт тебе не поможет

Ответить

Denis Bystruev

Роман
0

Так истерия по поводу коронавируса влияет на бизнес и технологии.

Оффлайн и аренда падает, онлайн, доставка и потребление контента растут.

Ответить

Dear Moscow,

Роман
0

 Я специально удалил Tjournal и оставил vc.ru чтобы не читать новости про коронавирус ... Почему на Vc.ru новости про Белоруссию коронавирус и границы?

Можно удалить человека с TJ, но нельзя удалить TJ из человека.

Ответить

Паронормальный

1

Т.е. чего, Россия теперь без обуви останется?

Ответить

Arthur Niazyan

Паронормальный
1

А фабрика Клары Цеткин на что?

Ответить

Arthur Niazyan

Паронормальный
1

Гораздо обиднее за квас и молочные продукты, которые у белорусов самые крутые!

Ответить

Паронормальный

0

А коронавирус где, в России или в Белоруссии?

Ответить

chachalava

Паронормальный
3

И там и там вирус "ОРВИ". Коронавируса в России нет, повторяю НЕТ КОРОНАВИРУСА

Ответить

Паронормальный

chachalava
0

А чего тогда нос чешется?

Ответить

Mihael Isaev

Паронормальный
1

От пыли 😷 ее у нас в избытке, можно даже экспортировать 🤷‍♂️

Ответить

Arthur Niazyan

Паронормальный
0

К выпивке

Ответить

денис покалюкин

Паронормальный
0

Везде 😂

Ответить

AlexVulgarix

1

импортозамещение

Ответить

Станислав Хотеенков

0

И с какого числа закрывают? Сегодня домой в Россию надо ехать

Ответить

Ярослав Яблочкин

Станислав
1

Когда запрет вступит в силу и сколько он продлится, не уточняется.

Ответить

Паронормальный

Станислав
1

Все, парень, в капсулу и на карантин

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AlexVulgarix

0
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