Когда запрет вступит в силу и сколько он продлится, не уточняется.

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Россия закроет границу с Белоруссией для перемещения людей из-за риска распространения коронавируса Covid-19, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра Михаила Мишустина.

Когда запрет вступит в силу и сколько он продлится, не уточняется. «Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса», — добавил Мишустин.

Также границы с Белоруссией закрыли Польша, Украина, Литва и Латвия, передаёт Tut.by.

C 16 марта власти России также ограничили авиасообщение со странами Евросоюза, а также Швейцарией и Норвегией. Авиакомпании смогут совершать полёты из Москвы только в столицы европейских стран, сохранятся и чартерные рейсы.