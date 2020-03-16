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Лиана Липанова
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Россия закроет границу с Белоруссией из-за вспышки коронавируса Covid-19 Материал редакции

Когда запрет вступит в силу и сколько он продлится, не уточняется.

10 комментариев
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Россия закроет границу с Белоруссией из-за риска распространения коронавируса Covid-19, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра Михаила Мишустина.

Когда запрет вступит в силу и сколько он продлится, не уточняется. «Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса», — добавил Мишустин.

Также границы с Белоруссией закрыли Польша, Украина, Литва и Латвия, передаёт Tut.By.

C 16 марта власти России также ограничили авиасообщение со странами Евросоюза, а также Швейцарией и Норвегией. Авиакомпании смогут совершать полёты из Москвы только в столицы европейских стран, сохранятся и чартерные рейсы.

#новость #коронавирус

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10 комментариев
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Денис Васильев

3

Интересно, что за страна такая интересная Белоруссия?

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Кристина Денисова

Денис
1

Дада

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Pavel Zakharov

Денис
0

ну не начинай, пожалуйста...

Ответить

Sergey Redmi

Денис
0

Это что-то из Оруэлла. Типа Океании

Ответить

Андрей Чуринов

0

В граждане РФ тоже вернутся не смогут?

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Даниил Орел

Андрей
0

В страну постоянного пребывания могут вернуться все всегда.

Ответить

Станислав Хотеенков

0

И с какого числа закрывают? Сегодня домой в Россию надо ехать

Ответить

Ярослав Яблочкин

Станислав
0

Когда запрет вступит в силу и сколько он продлится, не уточняется.

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Инокентий Смирнов

0

Похоже там вспышка 

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Котёнок Диана

Инокентий
0

В Беларуси? Нет.

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