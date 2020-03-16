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Когда запрет вступит в силу и сколько он продлится, не уточняется.
Россия закроет границу с Белоруссией из-за риска распространения коронавируса Covid-19, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра Михаила Мишустина.
Когда запрет вступит в силу и сколько он продлится, не уточняется. «Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса», — добавил Мишустин.
Также границы с Белоруссией закрыли Польша, Украина, Литва и Латвия, передаёт Tut.By.
C 16 марта власти России также ограничили авиасообщение со странами Евросоюза, а также Швейцарией и Норвегией. Авиакомпании смогут совершать полёты из Москвы только в столицы европейских стран, сохранятся и чартерные рейсы.
Интересно, что за страна такая интересная Белоруссия?
В граждане РФ тоже вернутся не смогут?
И с какого числа закрывают? Сегодня домой в Россию надо ехать
Когда запрет вступит в силу и сколько он продлится, не уточняется.
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