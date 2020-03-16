Театры и кинотеатры уже начали отменять сеансы.

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Власти Москвы ужесточили условия пребывания людей и проведения мероприятий в столице из-за вспышки коронавируса, рассказал на своём сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно указу мэра, до 10 апреля запрещены выставки, спортивные соревнования, развлекательные и другие мероприятия. В помещении количество присутствующих не должно превышать 50 человек.

В числе других ограничений — временный запрет на продажу билетов водителями в общественном транспорте, закрытие школ и спортшкол с 21 марта до 12 апреля, двухнедельная самоизоляция для тех, кто приехал из-за границы (США, Европы, Белоруссии, Украины), и другие.

Собянин попросил родителей школьников запретить им появляться в торговых центрах, парках и других общественных местах.

Организации Москвы уже начали отменять мероприятия. Театр имени Вахтангова не будет проводить спектакли с 17 марта по 10 апреля. Большой театр отменил благотворительный концерт Viva La Vita, запланированный на 6 апреля. Зрителям вернут деньги за купленные билеты. Сеть кинотеатров «Москино» ограничит продажи на обычные сеансы 50 билетами.