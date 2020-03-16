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Театры и кинотеатры уже начали отменять сеансы.
Власти Москвы ужесточили условия пребывания людей и проведения мероприятий в столице из-за вспышки коронавируса, рассказал на своём сайте мэр Москвы Сергей Собянин.
Согласно указу мэра, до 10 апреля запрещены выставки, спортивные соревнования, развлекательные и другие мероприятия. В помещении количество присутствующих не должно превышать 50 человек.
В числе других ограничений — временный запрет на продажу билетов водителями в общественном транспорте, закрытие школ и спортшкол с 21 марта до 12 апреля, двухнедельная самоизоляция для тех, кто приехал из-за границы (США, Европы, Белоруссии, Украины), и другие.
Собянин попросил родителей школьников запретить им появляться в торговых центрах, парках и других общественных местах.
Организации Москвы уже начали отменять мероприятия. Театр имени Вахтангова не будет проводить спектакли с 17 марта по 10 апреля. Большой театр отменил благотворительный концерт Viva La Vita, запланированный на 6 апреля. Зрителям вернут деньги за купленные билеты. Сеть кинотеатров «Москино» ограничит продажи на обычные сеансы 50 билетами.
5 марта 2020 года в Москве был введён «режим повышенной готовности» из-за коронавируса. В столице было запрещено проводить мероприятия численностью свыше 1000 человек. Позже аналогичные ограничения стали действовать и в Санкт-Петербурге. По данным Роспотребнадзора на 16 марта, в России количество заражённых достигло 93 человек.
это значит на самом деле все намного хуже
пора и правда за тушенкой чтоль))
Поддерживаю!! Вчера хотел купить) хер там 👈
Я незнаю где вы смотрели. Но в моей пятерки консервов куча. А вот воду и коллу с пепси всю смели
Öбнулись
Власти Москвы будут закрывать метро? Там гораздо больше, чем 50 человек. И гораздо меньше места, чем в парке, ТЦ и других общественных местах.
Власти Москвы что-то планируют делать с общественным транспортом? В одном автобусе 50 человек легко наберется.
Если вы не в состоянии понять разницу между необходимостью и развлекухах, то я даже хз
В транспорте и людей больше, и времени они там проводят больше, чем в местах развлечений. Если цель в минимальном количестве контактов между людьми, то общественный транспорт нужно ограничивать в первую очередь. Пока я вижу что закрывают то, что можно безболезненно закрыть, создавая видимость решения проблемы. Аналогично учебные заведения: школы закрыли, а детские сады нет, потому что дети детсадовского возраста не могут без присмотра родителей, а для этого родителям придётся брать отгулы. Закрыли контакты со странами, где обнаружено несколько заболевших, но не закрыты контакты с регионами внутри РФ, где заболевших уже десятки.
временный запрет на продажу билетов водителями в общественном транспорте, закрытие школ и спортшкол с 21 марта до 12 апреля
Как вам такая развлекуха?
В Берлине уже достаточно давно такой запрет — водители не продают билеты.
Вот как дети малые, честное слово. Что предлагаете? Убить транспортные артерии города? Или против таких ограничений "потому что метро"?
Нет, я просто предлагаю не устраивать из этого шоу. Если человек чувствует себя не очень, то он явно не пойдет вечером в театр Вахтангова (я сам сдавал или продавал билеты неоднократно в таких случаях). Мы же не дети малые, сами знаем о возможных последствиях.
С другой стороны, власти Москвы не делают ничего в положительном ключе. Вы хоть раз видели заголовок "Власти Москвы провели дезинфекцию детского дома в рамках борьбы с пандемией", "Власти Москвы компенсировали затраты людей на продукты первой необходимости" или "Власти Москвы бесплатно раздают москвичам маски".
У нас хорошо только гаечки закручивают и запрещают. Вот и все. Чтобы потом эти запреты наверх отнести - "Мы успешно боремся с этой буржуйской заразой".
Вы в метро давно были? Видели сколько там людей?
Нет, я не за то, чтобы метро закрывали. Метро в войну даже не закрывали (разве что на 1 день только). Я за то, чтобы власти Москвы угомонились и начали работать во благо, а не боролись с ветряными мельницами как Дон Кихот.
Вам не кажется немного абсурдным битком набитые вагоны в метро в часы пик и закрытие всех мест, которые могут вместить в себя больше 50 человек?
Заражённый коронавирусом начинает заражать окружающих за несколько дней до появления первых симптомов. Именно на этом прокололись китайские товарищи, что позволило инфекции распространиться. К их чести замечу, что как только возникли подозрения в неэффективности принятых мер, они немедленно отправили на карантин 11 млн. Ухань со всеми пригородами, перекрыв все просёлочные дороги и тропы армейскими патрулями. Для справки: в Москве проживает 12 млн.
Что делать с хостелами? С ярмарками, базарами?
Кстати, а власти Москвы будут закрывать рынки Садовод и Дубровка?
Пидоры. Всю вечернюю развлекуху убили. Кому то сверху надо отчитаться о «беспрецедентных мерах».
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